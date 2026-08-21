Восемьдесят лет назад на собрании партактива Жданов зачитал знаменитый доклад о «борьбе с низкопоклонством перед Западом». Считается, что этот доклад стал чуть ли не вершиной идеологического давления партии на «свободную мысль» в СССР и в результате обрек страну на изоляцию. Но скорее все было с точностью до наоборот.2 комментария
ЦБ выбрал ярко-красный цвет для цифрового рубля
Директор департамента ЦБ Бакина: Цвет цифрового рубля будет ярко-красного цвета
Логотип цифрового рубля в банковских приложениях получит «дофаминовый» ярко-красный цвет, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
Внедрение инновационного финансового инструмента стартует 1 сентября. В этот день ведущие кредитные организации страны добавят в свои программы возможность открытия специальных кошельков через приложения, где появится специальная кнопка с логотипом, передает РИА «Новости».
«Он ярко-красного оттенка, между собой мы называем этот цвет «дофаминовый»», – прокомментировала дизайн логотипа директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
Регулятор установит ежемесячный лимит на пополнение счета в размере 300 тыс. рублей. При этом пользователи смогут свободно распоряжаться средствами внутри платформы, а все транзакции для граждан останутся абсолютно бесплатными.
Крупнейшие банки с 1 сентября предоставят россиянам доступ к кошелькам цифрового рубля через мобильные приложения.
Все операции с новой формой валюты станут полностью бесплатными для граждан.
Банк России также разрабатывает специальную технологию для совершения платежей без подключения к интернету.