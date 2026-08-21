ЦБ выбрал ярко-красный цвет для цифрового рубля

Директор департамента ЦБ Бакина: Цвет цифрового рубля будет ярко-красного цвета

Tекст: Вера Басилая

Внедрение инновационного финансового инструмента стартует 1 сентября. В этот день ведущие кредитные организации страны добавят в свои программы возможность открытия специальных кошельков через приложения, где появится специальная кнопка с логотипом, передает РИА «Новости».

«Он ярко-красного оттенка, между собой мы называем этот цвет «дофаминовый»», – прокомментировала дизайн логотипа директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Регулятор установит ежемесячный лимит на пополнение счета в размере 300 тыс. рублей. При этом пользователи смогут свободно распоряжаться средствами внутри платформы, а все транзакции для граждан останутся абсолютно бесплатными.

Крупнейшие банки с 1 сентября предоставят россиянам доступ к кошелькам цифрового рубля через мобильные приложения.

Все операции с новой формой валюты станут полностью бесплатными для граждан.

Банк России также разрабатывает специальную технологию для совершения платежей без подключения к интернету.