Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.2 комментария
Мишустин сообщил об утверждении стратегии развития биоэкономики
Мишустин: Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики
Правительство России реализует меры для ускоренного внедрения отечественных решений в области биологии и утвердило стратегию развития биоэкономики, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Чтобы стимулировать разработку отечественных решений, правительство реализует целый ряд мер, которые направлены на ускоренное внедрение результатов научных исследований, передовых открытий в области биологии… Теперь для достижения этих целей по поручению главы государства утверждена соответствующая стратегия развития биоэкономики», – заявил Мишустин, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что профильный нацпроект сформирует приоритетные сферы производства для применения инновационных технологий. Это создаст условия для предприятий, выпускающих продукцию на основе биоресурсов для АПК, медицины, энергетики и экологии, включая лекарства, новые материалы и виды топлива.
По словам премьера, планируется нарастить научную инфраструктуру, создать технопарки и расширить сеть испытательных стендов. Особое внимание уделят применению искусственного интеллекта и подготовке специалистов.
Мишустин поручил вице-премьеру Денису Мантурову взять реализацию стратегии на личный контроль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил утвердить стратегию долгосрочного развития биоэкономики до 2036 года.
На реализацию профильного национального проекта власти запланировали выделить около 12 млрд рублей в ближайшие три года.
Первый вице-премьер Денис Мантуров перечислил среди приоритетов новой стратегии глубокую переработку биоресурсов и создание новых рынков.