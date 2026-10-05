Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.2 комментария
«Сбер» запросил у Центробанка статус цифрового депозитария
«Сбер» планирует запустить первые продукты для оборота цифровых валют 1 декабря. Банк намерен встроить новые услуги в привычные клиентам сервисы, однако сроки зависят от решения ЦБ и готовности нормативной базы.
Банк уже направил регулятору заявление на получение статуса цифрового депозитария, передает ТАСС. «Сегодня Сбербанк подал в Банк России заявление на статус цифрового депозитария. Статус позволит банку оказывать услуги по организации оборота цифровой валюты в интерфейсах, которыми клиенты уже пользуются», – отметили в пресс-службе банка.
Представители компании добавили, что новый статус даст право вести учет подобных активов и обеспечивать их переход. Окончательные сроки запуска зависят от решения регулятора и готовности нормативной базы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Государственная дума одобрила закон о правилах работы цифровых депозитариев. К платформе цифрового рубля подключаются более 130 российских кредитных организаций.
Системно значимые банки страны полностью подготовились к работе с новой формой валюты.