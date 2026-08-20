ЦБ сообщил о подключении более 130 банков к платформе цифрового рубля

  • Новость часаВучич поблагодарил Россию за спасение сербских домов от пожаров
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ударами по Киеву Россия сокращает дальнобойные возможности ВСУ
    Туск оправдал подрыв «Северных потоков»
    Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии
    СМИ из топа Apple News и Google News поддерживали на выборах только демократов
    Захарова назвала Россию единственным гарантом суверенитета Украины
    Назван главный поставщик газа в ЕС вместо США
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    Суд отменил штраф стрелявшему по украинскому дрону волгоградскому пенсионеру
    Минтранс предложил изменить правила проведения техосмотра
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Август 1991-го укрепил вражду Запада к России

    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

    14 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как казаки готовились к СВО

    Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.

    6 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Дмитрий Донской вернул русским самоуважение

    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

    22 комментария
    20 августа 2026, 22:53 • Новости дня

    ЦБ сообщил о подключении более 130 банков к платформе цифрового рубля

    ЦБ сообщил о подключении банков к платформе цифрового рубля

    Tекст: Катерина Туманова

    Более 130 кредитных организаций, включая небольшие банки, интегрируются в систему цифрового рубля для повышения конкурентоспособности, сообщила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

    «Немало банков, у которых обязанность открыть свою инфраструктуру для клиентов по закону возникает гораздо позднее, но они хотят это сделать уже сейчас. Они активно участвуют в пилоте, настраивают свои системы. Всего в процессе подключения к платформе цифрового рубля больше 130 банков», – заявила Бакина РИА «Новости».

    По ее словам, небольшие банки стремятся осваивать инновации первыми, чтобы выигрывать конкуренцию за потребителя. Регулятор планирует разрешить кредитным организациям, успешно наладившим процессы, открывать для клиентов готовые сценарии работы с новой формой валюты.

    Бакина добавила, что в течение пяти-семи лет доля цифрового рубля в безналичных платежах возрастет, хотя задачи вывести его в лидеры нет. Россияне смогут открывать кошельки через банковские приложения, при этом ежемесячный лимит на пополнение составит 300 тыс. рублей, а операции будут бесплатными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЦБ заявили о готовности банков к запуску цифрового рубля. Регулятор анонсировал бесплатные операции с цифровым рублем с 1 сентября и проработку вопроса о международных расчетов в цифровых рублях.

    20 августа 2026, 16:36 • Новости дня
    Захарова задала украинцам гоголевский вопрос о последствиях майдана

    Захарова процитировала «Тараса Бульбу» для оценки последствий майдана на Украине

    Захарова задала украинцам гоголевский вопрос о последствиях майдана
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова провела параллель между происходящим на Украине и сюжетом произведения Николая Гоголя «Тарас Бульба».

    Она обратила внимание на жесткие методы работы военкоматов и трагические последствия прозападного курса для соседней страны, передает ТАСС.

    «Сегодня очередного мобилизуемого украинца, которого пакуют в автобус ТЦК и увозят в неизвестность на глазах его же маленьких детей, его матери, его жены, можно почти по-гоголевски, в духе языка его бессмертного произведения «Тарас Бульба» спросить: «Ну что, сынку, помог тебе Запад, который организовал тебе такую жизнь, через майданы, втянув тебя в это самое как бы политическое, а на самом деле просто безумное антиконституционное действо?» – сказала дипломат на брифинге.

    Также представитель министерства иронично поинтересовалась вкусом печенья, которое представители западных стран активно раздавали протестующим на площади. Она задалась риторическим вопросом о том, не готовились ли эти угощения на отравленном масле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова ранее критиковала реакцию главы МИД Украины также с помощью отсылки к творчеству Николая Гоголя.

    До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев описал политический конфликт Варшавы и Киева цитатами из повести «Тарас Бульба». А эксперты назвали недавнее увольнение главкома ВСУ Александра Сырского уступкой протестующей толпе на «картонном майдане».

    Комментарии (9)
    20 августа 2026, 11:50 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил выбор целей для ракетного удара по Киеву

    Военный эксперт Кнутов: Ракетные удары уничтожают возможности ВСУ для террористических атак вглубь России

    Военный эксперт объяснил выбор целей для ракетного удара по Киеву
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия поражает на Украине не только места сборки и хранения боеприпасов, но и станковые мощности, используемые для производства ракет и БПЛА. Кроме того, целью становится научный сектор, работающий в интересах ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВС России нанесли массированный удар по предприятиям и складам ВПК Украины.

    «Среди пораженных целей следует отметить предприятие «Файер Поинт». Россия уничтожает станковые мощности, созданные на Украине силами стран Западной Европы. С помощью этого оборудования изготавливаются корпуса крылатых ракет, элементы ускорителей, композитные части. Впрочем, наиболее сложные компоненты и электроника по-прежнему доставляются из-за рубежа», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Спикер напомнил, что производимые предприятием ударные БПЛА FP-1 имеют дальность полета около 1,6 тыс. км, а ракеты FP-5 «Фламинго» – 3 тыс. км. «Таким образом, мы снижаем возможности ВСУ по проведению террористических атак против нашей военной и мирной инфраструктуры на всей европейской части России, вплоть до Урала», – считает аналитик.

    «Стоит напомнить, что только в западных областях Украины расположены семь площадок для сборки FP и «Фламинго». В Киеве их явно не меньше. Объекты рассредоточены, чтобы мы не могли одним ударом вывести все производство из строя. Этим объясняется частота атак по данным предприятиям», – указал он.

    «Принципиально важно и поражение цехов госпредприятия «Антонов». Оно не только производит ударный дрон-камикадзе Ан-196 «Лютый», но и является его разработчиком. Таким образом, мы бьем как по сборочным мощностям ВПК Украины, так и по научному сектору, работающему в интересах ВСУ», – подчеркнул эксперт.

    Значимость ударов по объектам компании «Укрспецсистемс» объясняется тем, что предприятие производит БПЛА «Шарк» и катапульты для них, продолжил спикер. «Дроны используются для разведки на фронте и в ближнем тылу. С их помощью ВСУ пытаются выявить расположение наших подразделений, штабов, складов боеприпасов», – детализировал спикер.

    «Также для повышения безопасности российских военных важно уничтожение склада термобарических авиабомб М-900, используемых ВСУ для поражения подземных укрытий около линии боевого соприкосновения», – добавил собеседник.

    Помимо этого, Кнутов обратил внимание на постоянные российские удары по транспортно-логистическим объектам, например – по центру Мартусовка. «Снижение возможностей украинской системы логистики – задача настолько важная, насколько и трудоемкая. Ее элементы максимально разнесены по территории страны и совмещены с гражданскими складами», – пояснил он.

    «Схема их работы такая: логистический центр получает заявку от одного из подразделений ВСУ на дроны и отправляет машину собирать компоненты по складам. Грузовик под видом гражданской продукции свозит крылья, двигатели, корпуса в точку сборки, откуда готовые БПЛА направляют военным. Система территориально рассредоточена для минимизации ущерба и большей скрытности», – объяснил Кнутов.

    «Традиционно Россия продолжает бить и по Черноморским портам. Через них западные страны поставляют ВСУ не только ГСМ, но также компоненты для ракет, беспилотников и даже сухпаи, бронежилеты, военную форму», – резюмировал эксперт.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и области. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного, воздушного, морского базирования, а также беспилотников большой дальности.

    В результате в самом Киеве поражено промышленное предприятие ООО «Файер Поинт», производившее компоненты для ударных БПЛА и осуществлявшее сборку и хранение ускорителей, используемых в крылатых ракетах «Фламинго». Кроме того, атаке подвергся торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», на котором осуществлялось производство компонентов для беспилотников, крупноузловая сборка дронов и их хранение.

    Целью удара в украинской столице стали сборочное предприятие авиационной промышленности и ГП «Антонов», производившее дрон Ан-196 «Лютый» и различные пилотируемые летательные аппараты. Минобороны сообщило о поражении склада боеприпасов, на котором хранились термобарические авиабомбы М-900, противотанковые мины и боеприпасы для БПЛА типа «Баба-Яга».

    В Киевской области удар нанесен по транспортно-логистическому центру Мартусовка (логистический центр «Замлер Групп»). По данным военного ведомства, там осуществлялось хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе для производства БПЛА большой и средней дальности, роботизированных комплексов и средств РЭБ.

    Кроме того, поражен склад горюче-смазочных материалов в Броварах, на котором хранилось до восьми тыс. кубометров топлива, предназначенного для ВСУ. Помимо этого, целью ударов ВС России стали склады с военным имуществом в портах Черноморск и Южный.

    По данным украинских СМИ в Киевской области после ударов начались крупные пожары, из-за которых небо затянуло густым черным дымом. В Киеве 90 тыс. абонентов остались без света, сообщила ДТЭК. «Укрзализныця» скорректировала движение поездов в ряде регионов.

    По предварительным данным, в ходе ночной операции было выпущено не менее 20 ракет различных типов. В атаке задействовали около 12 гиперзвуковых ракет «Циркон», восемь «Искандеров-М», несколько баллистических ракет Х-23 и восемь «Калибров», передает «Лента.ру».

    Смотрите кадры ракетного удара по производственно-складским помещениям и нефтебазе в Броварах в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Комментарии (8)
    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 16:29 • Новости дня
    Тело бас-гитариста группы «Кукрыниксы» без кисти руки нашли на Васильевском острове
    Тело бас-гитариста группы «Кукрыниксы» без кисти руки нашли на Васильевском острове
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Спасатели извлекли из пруда на намыве Васильевского острова тело музыканта известного рок-коллектива «Кукрыниксы» с отсеченной кистью.

    Погибшим мужчиной оказался 45-летний участник музыкального коллектива, передает издание «Фонтанка». Тело обнаружили в водоеме недалеко от Мичманской улицы.

    Прибывшие на место сотрудники экстренных служб достали погибшего из воды и зафиксировали отсутствие одной кисти. Отрубленную часть тела и топор правоохранители нашли на берегу пруда.

    Сейчас на месте происшествия продолжают работу следователи. Координацию действий силовых ведомств осуществляет прокуратура Василеостровского района Петербурга. Существует предварительная версия о самостоятельном получении травмы, однако точную причину смерти предстоит выяснить судмедэкспертам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в водоеме на Мичманской улице нашли труп мужчины с отрубленной кистью.

    Двумя днями ранее в Техасе скончался барабанщик американской рок-группы ZZ Top Фрэнк Бирд.

    В мае за пределами Симферополя обнаружили тело пропавшего основателя школ игры на ударных Сергея Сысоева.

    Комментарии (3)
    20 августа 2026, 00:33 • Новости дня
    Госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов
    Госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские финансовые обязательства достигли рекордных значений, преодолев рубеж в 40 трлн долларов на фоне приближения к установленному законом потолку заимствований.

    «Данные «Долг к пенни» содержат информацию об общей сумме непогашенного государственного долга и публикуются ежедневно. «Долг к пенни» включает  внутриправительственные активы и долг, находящийся в распоряжении населения, в том числе ценные бумаги, выпущенные Казначейством США», – указано в документе Минфина США с указанием суммы задолженности.

    По состоянию на 18 августа, госдолг США составил 40 трлн 47 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Основная часть обязательств приходится на ценные бумаги, находящиеся у населения и различных организаций. Показатель оценивается более чем в 32 трлн 265 млрд долларов. Внутриправительственные долги при этом превышают семь трлн 781 млрд долларов.

    Текущее значение госдолга США приблизилось к законодательно утвержденному лимиту. Максимальный предел государственных заимствований установлен на уровне 41 трлн 103 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бюджетное управление Конгресса США в январе 2025 года опубликовало прогноз роста госдолга страны до более чем 52 трлн долларов к 2035 году, при этом в июле Конгресс США запланировал рост госдолга до 56,2 трлн долларов к 2036 году. В августе стало известно, что госдолг США за полтора месяца вырос на 500 млрд долларов.

    Комментарии (6)
    20 августа 2026, 00:20 • Новости дня
    Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве футболиста Ерошевича

    Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Ерошевича

    Tекст: Катерина Туманова

    Коллегия присяжных заседателей признала виновными всех четверых фигурантов резонансного уголовного дела о гибели футболиста Арсения Ерошевича в подмосковном Щелкове после избиения.

    Присяжные вынесли обвинительный вердикт всем подсудимым по делу о смертельном избиении футболиста Арсения Ерошевича, передает ТАСС. Об этом сообщила адвокат Оксана Скоблина, представляющая интересы одного из фигурантов.

    «Присяжные признали всех четверых подсудимых виновными, при этом двух из четырех – заслуживающими снисхождения», – заявила адвокат Скоблина, защищающая Зикрулло Кадирова.

    Такое решение означает, что двоим осужденным не может быть назначено пожизненное лишение свободы.

    Трагедия произошла 17 августа 2025 года на парковке возле бара в городе Щелкове. По данным следствия, двое обвиняемых спровоцировали конфликт с футболистом Ерошевичем и его приятелем. Позже к нападавшим присоединились еще трое мужчин, началось жестокое избиение.

    Ерошевич получил множественные тяжелые травмы и был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, спортсмен скончался через несколько дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дело об убийстве футболиста Ерошевича в мае решили рассмотреть с присяжными. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении четырех иностранных граждан. Пятого участника смертельной драки объявили в межгосударственный розыск.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 07:02 • Новости дня
    Швейцария начала массово отказывать россиянам во въезде на лечение

    Швейцария стала отказывать россиянам во въезде на лечение

    Tекст: Катерина Туманова

    Швейцарские власти начали отклонять заявки граждан России на въезд с медицинскими целями, не предоставляя при этом никаких объяснений, сообщил генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.

    «Впервые за все время вообще, как мне говорили коллеги-медики, которые работали с клиентами из России, было несколько отказов по выезду на лечение. Раньше такого не было», – заявил он РИА «Новости».

    Попов подчеркнул, что отказы поступают без указания причин. Пациенты уже оплатили услуги швейцарских клиник, средства поступили в бюджет страны, однако въезд им запрещают.

    Ранее дипломат отмечал, что Швейцария последовательно ужесточает визовую политику в отношении граждан России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне посол России в Берне Сергей Гармонин подтвердил  факт выдачи швейцарской стороной преимущественно однократных виз, он же сообщил о финансовом произволе местных банков по отношению к россиянам из-за санкций. Швейцарский банк Swissquote стал закрывать счета граждан России.


    Комментарии (2)
    20 августа 2026, 21:38 • Новости дня
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Россия создает и модернизирует базы для запуска беспилотников вблизи границ стран НАТО, что в перспективе может расширить возможности Москвы по нанесению ударов по объектам альянса, пишет американское издание The National Interest.

    По данным европейских разведслужб, на которые ссылается издание, российские военные якобы создали или модернизировали десять баз для беспилотных систем у границ с Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей. На объектах оборудовано около 60 новых пусковых направляющих, способных использоваться для запуска ударных дронов. Дальность полета некоторых беспилотников позволяет рассматривать в качестве потенциальных целей также объекты в более удаленных от линии соприкосновения странах Европы, включая Германию и Швецию.

    Автор статьи отмечает, что развитие беспилотных технологий стало одним из наиболее заметных изменений в характере современных вооруженных конфликтов. За время боевых действий на Украине небольшие и относительно дешевые беспилотники превратились в один из ключевых инструментов поражения живой силы, техники и объектов инфраструктуры.

    При этом НАТО уже наращивает возможности противодействия БПЛА. В июле альянс объявил о планах вложить около 40 млрд долларов в течение пяти лет в системы борьбы с беспилотниками и подготовку соответствующих специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская пресса сообщила о якобы существующих в России секретных базах беспилотников дальнего действия. Североатлантический альянс подготовил детальную стратегию боевых действий против российской стороны с созданием автономной зоны для дронов. Ранее лондонский Международный институт стратегических исследований заявил о тайных запусках российских беспилотников над стратегическими военными базами Европы с подсанкционных нефтяных танкеров.

    Комментарии (2)
    20 августа 2026, 05:40 • Новости дня
    Названы регионы России с высокими пенсиями неработающих россиян

    Пенсии неработающих превысили 40 тыс. рублей в шести регионах

    Tекст: Катерина Туманова

    В шести субъектах страны средние пенсионные выплаты по старости для неработающих граждан превысили 40 тыс. рублей, а лидером стала Чукотка, следует из данных Социального фонда России.

    Наибольший размер выплат зафиксирован в Чукотском автономном округе. Там средняя пенсия неработающих пенсионеров достигла 49 966 рублей. В число лидеров также вошли Ненецкий автономный округ с показателем 44 280 рублей и Камчатский край, где выплаты составили 42 698 рублей, передает РИА «Новости».

    Кроме того, высокие пенсии получают жители Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа – 42 911 рублей и 41 255 рублей соответственно.

    Отметка в 40 тыс. рублей преодолена и в Ханты-Мансийском автономном округе, где в Югре установлена выплата в 40 932 рубля.

    В целом по стране на 1 июля 2026 года средний размер пенсии по старости среди неработающих россиян составил 27 850 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя пенсия неработающих пенсионеров выросла на 2 тыс. рублей. Названы регионы со средней пенсией для неработающих свыше 35 тыс. рублей. Чукотка возглавила рейтинг регионов с самыми высокими средними пенсиями.


    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 23:40 • Новости дня
    Глава Центробанка Ирана заявил о прекращении экспорта нефти страной

    Глава Центробанка Ирана заявил о прекращении экспорта нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне ситуации на Ближнем Востоке и в стране Иран перестал экспортировать нефть почти полностью, заявил председатель центрального банка республики Абдольнасер Хеммати.

    «В сложившихся обстоятельствах экспорт нефти практически прекратился, и наше планирование было настолько точным, что у нас есть валютные ресурсы», – приводит агентство Mehr высказывание Хеммати.

    Он добавил, что написал письмо Верховному лидеру Моджтабе Хаменеи, в котором сообщил, что нет необходимости беспокоиться о поставках основных товаров и медикаментов.

    «Центральный банк и правительство обеспечивают их, и теперь мы говорим, что будем их обеспечивать. Сейчас на рынке нет дефицита», – сказал глава ЦБ Ирана.

    Он заверил, что ЦБ и правительство принимают меры для борьбы с последствиями блокады и санкций. Центральный банк, в частности, смог контролировать рост инфляции и результаты работы и планирования вполне приемлемы, считает Хеммати.

    По словам главы иранского ЦБ, страна располагает валютой для обеспечения населения всем необходимым и медикаментами. На текущий момент альтернативного плана экономического развития нет, он Хеммати готов рассмотреть коррективы и варианты усовершенствования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦБ Германии в мае спрогнозировал стагнацию экономики из-за конфликта вокруг Ирана. Президент Ирана в июне подтвердил разблокировку 6 млрд долларов в Катаре. Меморандум, который подписали США и Иран предусматривает разблокировку 24 млрд долларов иранских активов.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 05:15 • Новости дня
    Число уничтоженных на подлете к Москве дронов достигло 20 штук

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще 12 дронов уничтожили силы ПВО на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Двенадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    До этого Собянин сообщал о восьми сбитых дронах ВСУ.

    В ночь на четверг аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за среду сбили 438 украинских дронов над 12 регионами России. Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 25 штук.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 07:45 • Новости дня
    Собянин сообщил о 250 летевших на Москву дронах

    Tекст: Катерина Туманова

    С вечера среды до утра четверга в сторону Москвы летело 250 дронов ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «В период с 20.30 до 7.30 утра сегодня в сторону Московского региона летело 250 БПЛА, большая часть из них уничтожена на дальних рубежах. 28 беспилотников уничтожено в Московском регионе», – написал он.

    Мэр города добавил, что в местах падения обломков работают экстренные службы.

    Ранее Собянин сообщал, что число уничтоженных на подлете к Москве дронов достигло 20 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за среду сбили 438 украинских дронов над 12 регионами России. Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 25 штук.

    В ночь на четверг аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов, а позже вернулись в штатный режим работы.


    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 04:10 • Новости дня
    Продюсер Матвиенко назвал идеального кандидата на «Интервидение»

    Матвиенко назвал Дмитриенко лучшим кандидатом «Интервидения»

    Продюсер Матвиенко назвал идеального кандидата на «Интервидение»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный артист России и продюсер Игорь Матвиенко назвал идеального кандидата на конкурсе «Интервидение», отметив обязательным условием исполнение русской народной песни.

    «Дмитриенко – идеальный кандидат, но с одним условием: если он споет русскую народную песню», – приводит слова Матвиенко ТАСС.

    Напомним, организаторы подтвердили проведение «Интервидения» в Саудовской Аравии. В прошлом году организаторы выбрали певца Shaman для представления России на этом конкурсе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ваня Дмитриенко стал самым молодым российским артистом, собравшим «Лужники». Бутман назвал лучшего кандидата на участие в «Интервидении».


    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 07:10 • Новости дня
    В Приморье дальневосточный леопард впервые усыновил чужих котят

    В Приморье дальневосточный леопард усыновил чужих котят

    В Приморье дальневосточный леопард впервые усыновил чужих котят
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В дикой природе Приморского края впервые замечена самка дальневосточного леопарда, взявшая под опеку двух детенышей, не являющихся ее родным потомством.

    Специалисты национального парка зафиксировали уникальное поведение хищницы, которая впервые стала заботиться о чужих котятах.

    «Впервые в истории исследований подвида самка дальневосточного леопарда зафиксирована на фотоловушку в роли няни для двух котят другой самки», –  сообщили специалисты ФГБУ «Земля леопарда».

    По данным ученых нацпарка, семья с приемной матерью перемещается между Россией и Китаем – в трансграничном резервате «Земля больших кошек».

    Первые месяцы жизни малыши находились с родной матерью Leo 158F на территориях России и Китая. Позже котят обнаружили в России в сопровождении другой самки – Leo 195F по кличке Толстушка. Затем новую семью вновь заметили в КНР.

    Биологическая мать детенышей продолжает появляться по обе стороны границы, но не контактирует с потомством.

    Дальневосточный леопард считается одним из самых редких крупных кошачьих, основная популяция которого обитает на юго-западе Приморья и насчитывает более 120 особей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дальневосточного леопарда заметили в Китае. Уникальная самка дальневосточного леопарда стала прабабушкой в Приморье. При этом в Индии леопард напал на трех человек и захватил алкомаркет.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 03:15 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве восемь дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Атака восьми беспилотников отражена силами ПВО на подлете к городу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Отражена атака восьми беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    В ночь на четверг аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за среду сбили 438 украинских дронов над 12 регионами России. Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 25 штук.


    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 04:35 • Новости дня
    Захарова предупредила о соразмерном ответе Киеву

    Tекст: Катерина Туманова

    Из-за глухоты Киева к договоренностям России и США в Анкоридже, а также полной недоговороспособности, ВС России будут соразмерно отвечать на действия Киева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова напомнила, что вопреки заверениям Вашингтона, Киев глух к тем  первоочередным шагам для достижения мира, о которых стороны договорились на  российско-американском саммите в Анкоридже в 2025 году.

    «Киевский режим не просто демонстрирует полную недоговороспособность, но и активизирует террористические атаки на наше мирное население и гражданскую инфраструктуру. До тех пор, пока дело обстоит таким образом, Вооруженные силы РФ будут соразмерно отвечать на возникающие угрозы и продолжать специальную военную операцию», – заявила дипломат «Известиям».

    Она добавила, что эскалация не выбор Москвы. Захарова повторила, что многое зависит от реальной готовности киевского режима и его западных покровителей объективно воспринять реалии, отказавшись от иллюзии нанесения России «стратегического поражения» на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова заявила об упущенном шансе Запада превратить Киев в Дубай. МИД предупредил США и Турцию о последствиях в связи с планами вооружить Киев. МИД обвинил Запад в поддержке провокаций «банды Зеленского» против ЗАЭС.

    Комментарии (2)
    Главное
    Зеленский пожаловался на «подорожание войны»
    Вучич поблагодарил Россию за спасение сербских домов от пожаров
    Российские военные поразили под Одессой два сухогруза с боеприпасами для ВСУ
    Губернатор Миляев заступился за нарисовавшего Смешариков на площадке ребенка
    Названы версии гибели бас-гитариста «Кукрыниксов» в Петербурге
    Россияне рассказали о своем отношении к услуге «нытинга»
    В честь 60-летия Чебурашки пройдет ряд праздничных мероприятий

    Россия запускает новый вид денег

    Цифровой рубль станет реальным с 1 сентября. Что смогут сделать с новым видом денег простые россияне на бытовом уровне, и для чего он не будет предназначен? С чем столкнутся бизнес и коммерческие банки, которых могут лишить части клиентских денег? И зачем цифровой рубль государству? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва придумала ограничения против «блуждающих по стране» россиян

    В Литве предложили сократить с 24 до шести часов время, отведенное россиянам на транзитный проезд через территорию республики на автомобилях в Калининградскую область или обратно. Законопроект уже внесен в Сейм, его авторы объясняют инициативу «рисками для национальной безопасности». Какими рычагами располагает Россия в ответ и насколько далеко может зайти Вильнюс в ужесточении транзитного режима? Подробности

    Перейти в раздел

    Смерть от унижения. Ассенизаторы против уральских ученых

    Поселковые ассенизаторы избили члена-корреспондента Российской академии наук, руководителя крупного селекционного института Никиту Зезина. Через полторы недели ученый скончался. Степень вины подозреваемых предстоит выяснить следствию и суду. Уже сейчас, однако, можно утверждать, что «дело Зезина», судя по общественной реакции на него, мало кого оставило равнодушным. Специальный корреспондент деловой газеты ВЗГЛЯД с новыми подробностями трагедии в Екатеринбурге. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый министр обороны Украины опасен своей специализацией

    Верховная рада большинством голосов утвердила в должности министра обороны Украины Евгения Хмару, хотя западные покровители Киева и активисты «картонного майдана» требовали вернуть Михаила Федорова. Такое назначение говорит о многом: Хмара – выходец из спецслужб, а его профиль – террор в отношении гражданских. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • За что поляки бьют украинцев

      По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

    • Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

      Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.

    • Маленький сын не понимает, что я не вижу – мы даже в прятки играем

      Ветеран СВО Вадим Шарипов, получивший орден Мужества за участие в отражении украинского «контрнаступа» в 2023 году, рассказал о том, что вернуло ему присутствие духа после потери зрения из-за тяжелого ранения.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации