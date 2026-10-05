Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.3 комментария
Глава Якутии поблагодарил Путина за поддержку республики
Глава Якутии Никитин выразил благодарность Путину за поддержку республики
Глава Якутии Айсен Николаев выразил признательность президенту Владимиру Путину за постоянное внимание к развитию образовательной сферы республики.
Путин по видеосвязи принял участие в открытии образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии, передает РИА «Новости». «Искренне хотел бы вас поблагодарить, Владимир Владимирович, от имени всего нашего многонационального народа Якутии за постоянное внимание, неизменную поддержку нашей республики. Многие объекты образования построены или строятся по вашему личному поручению», – сказал Николаев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин по видеосвязи открыл образовательный комплекс в Якутии.
Глава государства пообещал поддержать инициативы бизнеса по развитию образования.
Президент назвал работников образовательной сферы главной точкой опоры.