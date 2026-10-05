  • Новость часаПутин назвал культурное многообразие общей силой народов России
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    Дочь Михалкова вышла замуж за губернатора ХМАО
    Путин сообщил об открытии более 1,7 тыс. новых школ в России с 2019 года
    Путин: Без учителей невозможен технологический суверенитет России
    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты
    Путин призвал задействовать ИИ для избавления учителей от рутины
    Путин назначил Шохина уполномоченным по правам бизнеса
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит в Алешках

    В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Урсула станет вестлихфюрером

    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

    10 комментариев
    5 октября 2026, 17:39 • Новости дня

    «Радиостанция Судного дня» передала сигнал «Обмирание»

    Сигнал «Обмирание» прозвучал в эфире «Радиостанции Судного дня»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В эфире военной радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучало сообщение «Обмирание».

    Первый на этой неделе сигнал был зафиксирован в понедельник в 16.14 мск. В эфире радио прозвучал сигнал «Обмирание», сообщает Telegram-канал «УВБ-76 эфир».

    Радиостанция УВБ-76 была создана в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что ее часто называют «жужжалкой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу эксперт объяснил появление музыки на частоте «Радио Судного дня».

    В пятницу «Радиостанция Судного дня» передала два загадочных сообщения в эфир.

    На прошлой неделе магнитные бури вызвали сбои в вещании радиостанции.

    5 октября 2026, 00:21 • Новости дня
    Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
    Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, подчеркнув, что, несмотря на развитие технологий, решающей в школе остается личность педагога.

    «Дорогие друзья! Искренне поздравляю с праздником, Днём учителя, всех преподавателей, педагогов нашей страны, всех, кто отдаёт свои силы, энергию, знания образованию и воспитанию подрастающих поколений», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    «Учитель – гораздо больше, чем профессия. Это благородная, ответственная миссия, настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям», – заявил Путин, добавив, что советы и поддержка педагогов помогают ученикам и во взрослой жизни.

    Глава государства напомнил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне, что отражает высокое общественное признание миссии учителя и гарантирует поддержку и новые возможности для профессионального роста.

    Он отметил важность конкурсов профессионального мастерства, модернизации инфраструктуры при сохранении лучших традиций отечественной педагогической школы и особо подчеркнул, что какие бы новые технологии ни приходили в школы, неизменным остается главное – личность учителя, который учит мыслить и вдохновляет на добрые дела.

    Он заверил, что в России «продолжат обновлять, а значит, делать более комфортными и для учеников, и для преподавателей школы, колледжи, вузы – в целом всю инфраструктуру образования».

    «Очень важно, чтобы ребята, школьники, студенты вне зависимости от того, где они живут, чувствовали себя частью большой единой страны, с самого детства учились с уважением относиться к разнообразию культур и самобытных традиций нашего многонационального народа, понимали силу и значимость ценностей, которые объединяли его на протяжении веков», – сказал Путин, подчеркнув, что данная работа педагогов должна идти постоянно, и особенно сейчас, в Год единства народов России.

    Он указал, что общие ценности, общее видение будущего во все времена помогали стране определять свой собственный путь и уверенно идти вперёд.

    «Мы гордимся наследием, созданным предыдущими поколениями, гордимся свершениями наших современников и понимаем, что в основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя, всё, что было заложено в детском и юношеском возрасте, в школьные годы и в студенческие годы», – сказал Путин.

    Он пожелал учителям и их близким здоровья и благополучия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Кремль анонсировал встречу Путина с лучшими учителями России.

    На прошлой неделе Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя.

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    5 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Полиция задержала подозреваемую в осквернении Ржевского мемориала
    Полиция задержала подозреваемую в осквернении Ржевского мемориала
    @ mvd_tver

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники полиции задержали девушку, которая опубликовала в интернете видео с нецензурными выражениями, оскверняющими Ржевский мемориал советскому солдату, сообщает МВД по Тверской области.

    В Тверской области правоохранительные органы установили личность и задержали девушку, причастную к публикации в социальных сетях видеоролика с нецензурной бранью, оскверняющей Ржевский мемориал советскому солдату. В настоящий момент задержанная передана в следственные органы, сообщает МВД.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о публичном осквернении символов воинской славы России (ст. 354.1 УК РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад об осквернении Ржевского мемориала.

    Летом жителя Кузбасса осудили за реабилитацию нацизма в интернете.

    В прошлом году осквернивший памятник ветеранам МЧС боец ММА попытался скрыться от правоохранительных органов.

    Комментарии (35)
    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    5 октября 2026, 01:07 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским

    Politico: Визит Мерца в Киев омрачили разногласия с Украиной о членстве в ЕС

    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    @ dpa/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев оказался омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским по вопросу перспектив вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    «Визит был омрачен массированными атаками России на Киев, а также напряженностью вокруг перспектив членства Украины в ЕС», – пишет Politico.

    Как отмечает издание, между Мерцем и Зеленским есть разногласия из-за стремления Киева максимально быстро присоединиться к Евросоюзу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в ходе визита в Киев пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

    Немецкий канцлер также заявил о несогласии с мнением жителей своей страны по поводу необходимости поддержки украинской стороны.

    Ранее Мерц исключил возможность немедленного вступления страны в Евросоюз.

    В апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

    Комментарии (7)
    5 октября 2026, 02:06 • Новости дня
    МИД Украины пожаловался на удары по мостам в Киеве
    МИД Украины пожаловался на удары по мостам в Киеве
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия систематически атакует мостовую инфраструктуру Киева, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    «Россия систематически атакует мостовую инфраструктуру столицы», – приводит слова министра РИА «Новости».

    По его словам, западным партнерам Киева следует увеличить вложения в украинские системы ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы России продолжили наносить удары по мостам и инфраструктуре на Украине.

    В субботу Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ.

    New York Times назвала перекрытие мостов в Киеве из-за российских ударов катастрофой.

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    5 октября 2026, 11:40 • Новости дня
    Эксперт назвал главные итоги визита Мерца в Киев

    Политолог Рар: Визит в Киев не помог Мерцу решить внутренние проблемы

    Эксперт назвал главные итоги визита Мерца в Киев
    @ Thomas Peter/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев помог Владимиру Зеленскому сделать еще один шаг к своей цели: втянуть Европу в прямой конфликт с Россией. Но в самой Германии многие опасаются такого сценария, поэтому критикуют действия главы немецкого правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Берлин объявил о выделении Киеву военной помощи в размере более 1 млрд евро.

    «В контексте внешней политики визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев был воспринят частью немецких СМИ и общественности скорее положительно. Однако вряд ли это скажется на его общенациональном рейтинге, который находится на предельно низких значениях. Нельзя утверждать, что украинский вояж улучшил позиции председателя правительства ФРГ среди избирателей», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Спикер отметил: для немецких оборонных компаний и других предприятий, рассчитывающих на госзаказы в связи с украинским кризисом, визит имел положительное деловое значение. «В целом сторонники приезда Мерца в Киев видят в этом жесте проявление европейской солидарности с Украиной и решительное противодействие «российской агрессии», – пояснил собеседник.

    Другая часть немецкого общества придерживается противоположной точки зрения, продолжил эксперт. «Критики считают, что Мерц недостаточно сделал для дипломатии и мирного урегулирования. Тем самым, по их словам, канцлер способствует продолжению конфликта и росту опасной напряженности в отношениях с Россией», – детализировал политолог.

    Аналитик также напомнил: немецкие внутриполитические проблемы по-прежнему актуальны. «Предположение, что успех во внешней политике может временно компенсировать слабость внутри страны, остается личным суждением самого Мерца», – подчеркнул спикер.

    Впрочем, главный итог визита Мерца Рар видит в том, что Зеленский сделал еще один шаг навстречу заветной мечте: втянуть Запад в прямой военный конфликт с Россией. «Только в этом сценарии глава киевского режима усматривает для себя последний шанс устоять на поле боя», – пояснил эксперт.

    Рар заметил, что большинство стран Запада постепенно абстрагируется от участия в военном конфликте. «Мерц же недооценивает опасность ситуации или проявляет самонадеянность. Он приближается к красным линиям, которые будут означать столкновение с ядерной державой – Россией. Многие в Германии опасаются такого развития событий, но предпочитают «не замечать» происходящего», – резюмировал политолог.

    В воскресенье Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Его сопровождали министр экономики Катерина Райхе и главы компаний Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems, сообщает Reuters. В украинской столице канцлер заявил, что не разделяет мнение тех немецких граждан, которые выступают против оказания военной помощи Украины. «Я вижу эти опросы, слышу эти мнения, серьезно к ним отношусь», – добавил он.

    На встрече с Владимиром Зеленским Мерц заявил, что Германия не позволит себя запугать и не откажется от поддержки Украины. Канцлер ФРГ объявил о выделении военной помощи в размере 1 млрд евро. По его словам, Берлин профинансирует совместное производство БПЛА, предназначенных для перехвата российских реактивных дронов. Также немецкая сторона выделит 350 млн евро на восстановление украинского энергетического сектора.

    Руководители немецких компаний, сопровождавшие Мерца в поездке, подписали с Украиной 14 соглашений на сумму около 6,6 млрд евро. В их числе – договор с Diehl Defence о поставке зенитных ракет IRIS-T, а также сделка по радиолокационному оборудованию с Hensoldt, сообщает The Guardian.

    При этом между Мерцем и Зеленским существуют разногласия касательно стремления Украины к скорейшему вступлению в Евросоюз. Ранее канцлер выражал скептицизм по поводу украинского членства в ЕС в ближайшие годы.

    Вместо членства Мерц предложил Киеву «ассоциированное членство», предоставляющее доступ к единому рынку, а также статус наблюдателя в Совете ЕС, Еврокомиссии и Европарламенте, но без права голоса. Зеленский отклонил это предложение, заявив, что Украине необходимо «полноправное и равноправное» членство, сообщало Politico.

    Стоит отметить, что перед визитом Мерца Зеленский пообещал рост атак на российские НПЗ. В ответ Минобороны России анонсировало усиление ударов по объектам, использующимся в интересах ВСУ. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что стоит за украинским вояжем главы немецкого правительства.

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    5 октября 2026, 03:17 • Новости дня
    Флавиу Болсонару и Лула да Силва вышли во второй тур выборов президента Бразилии
    Флавиу Болсонару и Лула да Силва вышли во второй тур выборов президента Бразилии
    @ Leco Viana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенатор Флавиу Болсонару и действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выходят во второй тур выборов главы государства, сообщил Высший избирательный суд страны (выполняет функции ЦИК) по итогам обработки 97,36% протоколов.

    По данным избирательной системы Бразилии, «выборы математически определены». Болсонару занимает первое место, набрав 47,42% голосов избирателей, что соответствует 55038846 бюллетеням, Лула да Силва получает 44,70% или 51886308 голосов, передает ТАСС.

    Так как ни один из кандидатов не преодолел порог в 50% голосов, победитель президентской гонки определится во втором раунде голосования, который назначен на 25 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Бразилии начался подсчет голосов на выборах президента.

    Reuters сообщало о длинных очередях на избирательных участках по всей стране.

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    5 октября 2026, 05:15 • Новости дня
    Burger King закрыла два заведения во Владивостоке после скандального видео

    Tекст: Антон Антонов

    Компания Burger King остановила работу двух ресторанов франчайзи во Владивостоке после публикации в соцсетях видео с кухни одного из заведений, сообщает «Бургер Кинг Россия».

    В соцсетях появились видеозаписи, на которых, как заявляется, запечатлена кухня ресторана Burger King на улице Семеновской в центре Владивостока: на одном ролике сотрудник берет со стола средство контрацепции рядом с бургерами и демонстрирует его, на другом – работник пинает футбольный мяч, передает РИА «Новости».

    «Burger King ознакомился с видео, снятым на кухне ресторана сети на улице Семеновской во Владивостоке. То, что происходит на записи, неприемлемо и напрямую противоречит стандартам безопасности, гигиены и качества, обязательным для всех ресторанов сети», – говорится в сообщении компании в Telegram.

    Отмечается, что ресторан на улице Семеновской работает по франшизе, и после инцидента Burger King прекратил поставки продукции в оба ресторана этого партнера – на Семеновской и на улице Светланской, франчайзи отключили от корпоративных систем и лишили права продавать под брендом Burger King.

    Компания заявила, что перевела ситуацию в правовое поле, чтобы привлечь партнера к ответственности и окончательно прекратить его работу под брендом. Компания возобновлять сотрудничество не намерена, подчеркнув, что франчайзи обязан соблюдать единые стандарты безопасности гостей. За нарушение компания приносит извинения посетителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Калининграде оштрафовал на 40 тыс. рублей владельца местного кафе, в блюдах которого, в том числе в строганине из пеламиды, была обнаружена кишечная палочка, говорится в материалах.

    В середине сентября число пострадавших от кишечной инфекции в казанском заведении достигло 58 человек. По факту этой массовой вспышки заболевания правоохранители начали расследование об оказании небезопасных услуг.

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    5 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Кремль: Украина заплатит за расширение атак на экономику России
    Кремль: Украина заплатит за расширение атак на экономику России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская сторона расширила перечень целей атак на объекты мирной экономики России, Вооруженные силы наносят удары возмездия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Это была именно украинская сторона, которая пошла на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации. То, что сейчас делают наши вооруженные силы, они занимаются возмездием за это. Украина должна и заплатит обязательно цену за эти свои действия», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков предупредил о цене планирования ударов по России.

    Минобороны пообещало усилить удары по военным объектам и объектам ВПК Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского бить по российским НПЗ.

    В субботу МИД предупредил дипломатов и иностранцев об опасности нахождения на Украине.

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    4 октября 2026, 21:43 • Новости дня
    Второй пилот Flydubai планировал таран аэропорта Бен-Гурион
    Второй пилот Flydubai планировал таран аэропорта Бен-Гурион
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр транспорта Израиля Мири Регев заявила, что при проверке списка экипажа рейса Flydubai никто не был отмечен как угроза, хотя второй пилот, по версии следствия, готовил попытку теракта при посадке в аэропорту Бен-Гурион.

    Из допроса второго пилота рейса Flydubai Хамама аль-Хаммами следует, что он намеревался захватить самолет по пути из Дубая в Израиль и в момент захода на посадку направить его в терминал аэропорта Бен-Гурион, чтобы вызвать массовые жертвы. Захват он начал над Иорданией, чтобы полет выглядел обычным рейсом, но план был сорван, когда капитану Смиту Маччхару удалось открыть дверь кабины и пассажиры вернули контроль над самолетом, сообщает Israel National News.

    По данным израильского телеканала Channel 13, аль-Хаммами рассказал следователям, что выбрал именно эту авиакомпанию из-за рейсов в Тель-Авив. «Я искал и проверял, какие авиакомпании летают в Тель-Авив, и поэтому выбрал Flydubai. Я попытался устроиться во все эти компании. Я спланировал атаку до того, как меня наняли», – цитирует его телеканал.

    В расследовании участвуют сотрудники Моссада, авиационные эксперты, а также представители саудовских и оманских спецслужб и как минимум двое американских разведчиков, пишет Ynet со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ОАЭ. Тот утверждает, что аль-Хаммами рассматривал и вариант тарана высотного здания в Израиле по примеру атак 11 сентября, в том числе башен комплекса «Азриэли» в Тель-Авиве, и ранее был уволен из Oman Air за экстремистские взгляды, после чего жил в Марокко, посещал Сирию и затем устроился в Flydubai.

    Власти ОАЭ сообщили, что перед вылетом передали Израилю данные о пассажирах и членах экипажа рейса Flydubai, включая имена и гражданство, но ни один человек в списке не был отмечен как подозрительный, передает PBS. Служба общей безопасности Израиля ISA заявила, что проверка зарубежных пассажирских списков относится к компетенции Минтранса, тогда как Мири Регев настаивает, что ее ведомство не получало перечня на этот рейс и что за безопасность в авиации отвечают спецслужбы; расследование, в котором участвуют сразу несколько стран, продолжается и должно установить, как копилоту удалось попасть в экипаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия пассажира и пилота рейса Flydubai предотвратили новый теракт по типу 11 сентября. В среду израильский телеканал сообщил, что самолетом Flydubai управляли пилоты из Омана и ОАЭ. Власти Израиля признали резню на борту этого рейса терактом.

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    5 октября 2026, 08:26 • Новости дня
    ВС России поразили электроподстанцию в Харьковской области и порт Вилково

    Минобороны: ВС России поразили электроподстанцию под Харьковом и порт Вилково

    ВС России поразили электроподстанцию в Харьковской области и порт Вилково
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по энергетической и портовой инфраструктуре Украины, поражена электроподстанция Кочеток в Харьковской области, порт Вилково в Одесской области, а также хранилища ГСМ в порту Черноморск, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли новые удары беспилотниками по объектам инфраструктуры, используемым украинскими военными, сообщает Министерство обороны. В Харьковской области поражена электроподстанция Кочеток, отмечается в Max ведомства.

    В Одесской области атакован портовый пункт Вилково, через который перебрасывали военные грузы. В порту Черноморск поражены хранилища горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ, а также сухогруз с военным имуществом.

    Помимо этого, южнее Одессы на переходе морем нанесено поражение еще одному сухогрузу, перевозившему военные грузы для украинской армии.

    Ранее Вооруженные силы России поразили беспилотниками «Герань-4 Сикер» четыре сухогруза с имуществом ВСУ в порту Черноморск, а также в акваториях Бугского лимана и Черного моря.

    В субботу российские военные ударили по сухогрузу с военным имуществом для украинской армии в Одессе.

    Минобороны пообещало усилить удары по военным объектам и объектам ВПК Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского бить по российским НПЗ.

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    5 октября 2026, 09:09 • Новости дня
    Украине предрекли финансовую катастрофу из-за проблем с экспортом зерна

    FT: Украина может потерять 8 млрд долларов из-за блокировки портов

    Украине предрекли финансовую катастрофу из-за проблем с экспортом зерна
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Трудности с экспортом зерна могут привести к катастрофическим последствиям для финансовой системы Украины, сообщает Financial Times.

    Проблема с вывозом сельскохозяйственной продукции из страны усугубляется огромными дополнительными расходами на транспортировку автотранспортом, в результате чего лишь незначительная часть зерна сможет достичь внешних рынков, пишет Financial Times.

    По оценке министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, при закрытых портах страна может потерять не менее 8 млрд долларов в период с июня этого года по июнь 2027-го. Эта сумма эквивалентна 20% от общего объема экспортной выручки за прошлый год, отмечает РИА «Новости».

    Высоцкий также отметил, что Украина планировала экспортировать в этом году 64 млн тонн сельхозпродукции, однако вывезти удастся в лучшем случае половину этого объема, если порты не заработают. При этом эксперты полагают, что объемы экспорта могут оказаться еще ниже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на Украине спрогнозировали сокращение посевных площадей на 40%.

    Летом Financial Times сообщала о проблемах Киева с экспортом зерна через Черное море.

    В феврале Reuters констатировало, что удары ВС России по портам лишили Украину основных доходов.

    Комментарии (13)
    4 октября 2026, 19:59 • Новости дня
    Израиль объявил о подготовке к внезапной войне

    Глава Генштаба Израиля заявил о подготовке к внезапной войне

    Tекст: Игорь Иножарский

    Израиль продолжит наносить упреждающие удары по возникающим угрозам и планирует расширить возможности вооруженных сил, заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир.

    Замир выступил на конференции высокопоставленных командиров ЦАХАЛ на базе Глилот, посвященной завершению расследования провалов 7 октября 2023 года, пишет Israel National News. Он подчеркнул, что военные должны готовиться к возможной внезапной войне и укреплять способность противостоять угрозам на нескольких фронтах.

    «Мы строим стратегию ЦАХАЛ с готовностью к внезапной войне, включая упреждающее предотвращение серьезных угроз по мере их развития... Кто бы ни угрожал причинить нам вред и ни наращивал возможности для этого – мы будем действовать заранее и нанесем им решающий удар», – заявил Замир.

    Он отметил, что Израилю необходима более крупная армия, способная реагировать на одновременные угрозы из-за небольших размеров страны и отсутствия стратегической глубины. По его словам, 2027 год будет посвящен расследованию войны в целом, включая анализ отдельных театров боевых действий.

    В ходе конференции Замир вручил почетную грамоту прапорщику В. из Подразделения 8200, который до 7 октября предупреждал о подготовке ХАМАС к масштабной внезапной атаке. Глава Генштаба призвал поощрять независимое мышление в армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации участников нападения 7 октября. В марте ЦАХАЛ объявил об убийстве командира разведки ХАМАС в Хан-Юнисе. В прошлом году глава Генштаба Израиля заявил о готовности к длительной кампании.

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    5 октября 2026, 09:57 • Новости дня
    Российский авторынок пополнился рекордным числом новых моделей

    «Автостат» зафиксировал рекордные 26 новых моделей автомобилей в России

    Российский авторынок пополнился рекордным числом новых моделей
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский автомобильный рынок в сентябре пополнило сразу 26 новых моделей автомобилей, впервые зарегистрированных в продажах, что стало рекордным показателем за месяц.

    О рекорде сообщило агентство «Автостат» совместно с Объединенной лизинговой ассоциацией.

    «В сентябре 2026 года на российский авторынок вышло 26 новых моделей, в том числе 21 легковой автомобиль, один легкий коммерческий (LCV), два грузовика и два автобуса», – передает РИА «Новости».

    Среди новинок легкового сегмента аналитики выделили первый в истории марки Lada кроссовер Azimut, два новых кроссовера российского бренда Tenet Plus (L4 и L6), а также спорткары Bugatti Mistral и Ferrari 849 Testarossa. Кроме того, на рынке появились различные модели китайских, японских и европейских марок.

    В начале осени в сегменте LCV была зарегистрирована китайская модель SRM Xinyuan. Линейку грузовиков пополнили два китайских автокрана: Sany SAC1200T и XCMG XCT130. В сегменте автобусов также начались продажи новых моделей из Китая – городского Higer KLQ6116GC и туристического Zhongtong H12.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, продажи новых автомобилей Lada в сентябре выросли до 32,3 тыс. штук.

    Президент России Владимир Путин назвал запуск серийного производства кроссовера Lada Azimut важным шагом для отечественного автопрома.

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    5 октября 2026, 10:16 • Новости дня
    Пушилин сообщил об ожесточенных боях за Красный Лиман

    Глава ДНР Пушилин: ВСУ цепляются зубами за Красный Лиман

    Tекст: Вера Басилая

    В Красном Лимане и его окрестностях продолжаются ожесточенные встречные бои, Вооруженные силы Украины «цепляются зубами» за позиции, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    «В Красном Лимане, в его окрестностях – здесь ожесточеннейшие встречные бои идут. Наши бойцы продолжают отражать контратаки украинских формирований», – заявил Пушилин в эфире «Вестей».

    По его словам, украинские войска укрепляют свои позиции, и фиксируется переброска дополнительных сил противника. Как отметил глава региона, командование ВСУ пытается продемонстрировать успехи, о которых ранее «громогласно заявляло».

    При этом российские военные уверенно удерживают занятые позиции, отражая попытки наступления противника, добавил глава ДНР.

    Ранее Пушилин сообщил о завершении зачистки Красного Лимана от украинских подразделений.

    В августе Пушилин отмечал, что процесс очистки города продолжается.

    В июле российские войска выбили основные силы противника из Красного Лимана.

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    5 октября 2026, 02:51 • Новости дня
    США вывели бомбардировщики B-1 с базы в Британии из-за угрозы безопасности

    WSJ: США после инцидента на британской базе вывели с нее бомбардировщики B-1

    США вывели бомбардировщики B-1 с базы в Британии из-за угрозы безопасности
    @ Aaron Allmon/U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    США убрали все бомбардировщики B-1 с британской авиабазы Фэрфорд из-за подозрений в подготовке нападения на объект, пишет Wall Street Journal.

    «США убрали все свои бомбардировщики B-1 с авиабазы Фэрфорд в Британии, решение было принято из-за опасений за безопасность в связи с подозрением в подготовке нападений на объект, заявили американские чиновники», – пишет Wall Street Journal.

    До недавнего времени на базе размещались 12 бомбардировщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Иран отверг причастность к инциденту на военной базе в Британии.

    На прошлой неделе американский сенатор Марко Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд.

    Об инциденте у авиабазы Фэрфорд стало известно 27 сентября. Правоохранительные органы задержали пятерых британских граждан по подозрению в причастности к террористической деятельности и преступлениям со взрывчаткой, в понедельник их освободили под залог.

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