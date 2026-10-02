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«Радиостанция Судного дня» передала два загадочных сообщения в эфир
«Радиостанция Судного дня» передала сообщения «Акушерка» и «Метиленовый»
В эфире радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучали два странных сообщения: «Акушерка» и «Метиленовый».
Два странных сообщения прозвучали в пятницу в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», сообщает Telegram-канал «УВБ-76 эфир», который отслеживает активность радиостанции.
Первое сообщение было зафиксировано в 10.50 мск. Радио передало сигнал «Акушерка». Вторым сообщением было «Метиленовый», прозвучавшее в 11.21 мск.
Всего за неделю было зафиксировано шесть сигналов. Самыми необычными сообщениями были «Накопитель» 28 сентября в 07.08 мск, «Балетоманка» 1 октября в 07.12 мск и «Акушерка» 2 октября в 10.50 мск.
УВБ-76 – военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «жужжалкой».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник магнитные бури вызвали сбои в вещании «Радиостанции Судного дня».
В понедельник она передала новое сообщение.