Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.3 комментария
Тренера Татьяну Тарасову госпитализировали
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь оказалась в больнице, ее состояние пока не удается стабилизировать.
Тарасова вновь находится в медицинском учреждении. Состояние госпитализированной пока не удается стабилизировать, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце тренера Татьяну Тарасову выписали из больницы. Затем ее повторно госпитализировали.