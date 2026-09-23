Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.20 комментариев
Экс-замглавы УМВД по Тюменской области задержали за хищение бюджетных средств
Бывший заместитель начальника УМВД России по Тюменской области подозревается в краже более 1 млн рублей, выделенных на ремонт помещений территориального отдела полиции.
Правоохранительные органы сообщили о поимке бывшего заместителя начальника регионального управления МВД, передает ТАСС. Мужчину подозревают в махинациях с бюджетными деньгами при выполнении государственного контракта.
«Установлена возможная причастность к совершению противоправных действий бывшего заместителя начальника областной полиции», – заявил источник агентства. Он уточнил, что фигурант уголовного дела уже задержан.
По предварительным данным, во время службы подозреваемый помогал подписывать фиктивные акты о якобы проведенном ремонте в одном из отделов ведомства. Ущерб от этих действий превысил 1 млн рублей. Следователи считают, что ложные сведения в документы вносили сотрудники подрядной организации, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября силовики задержали бывшего замначальника подмосковного главка МВД Сергея Малькова по делу о хищении топлива.
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