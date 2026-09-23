В российских вузах стартовал четвертый сезон программы «Обучение служением»

Tекст: Валерия Городецкая

Четвертый сезон федеральной программы «Обучение служением» официально начался в российских университетах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Старт состоялся в формате Дня единых действий, где студенты смогли познакомиться с общественно значимыми задачами и социальными партнерами.

К участникам обратился вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Программа «Обучение служением» дает вам возможность создавать новые цифровые продукты, участвовать в развитии территорий, придумывать туристические маршруты, восстанавливать объекты культурного наследия, помогать людям и многое другое. Вы работаете в командах, учитесь взаимопомощи и ответственному подходу к делу, и вместе с партнерами решено более 35 тыс. реально общественно значимых задач», – заявил он.

Центральной площадкой запуска стал МГТУ имени Н. Э. Баумана. На мероприятии представили студенческие проекты из разных регионов, организовали карьерные зоны и провели профориентационное тестирование.

Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова отметила, что программа соединяет профессиональную подготовку с решением реальных задач. По ее словам, это помогает вовлечь молодежь в добровольческую деятельность, что отвечает национальным целям развития.

Программа была запущена в 2023 году по поручению президента России. Сегодня она объединяет 628 университетов, более 2 тыс. школ и колледжей, а также почти миллион обучающихся. Результаты работы студентов фиксируются на платформе Добро.рф и могут учитываться при трудоустройстве.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил о включении программы «Обучение служением. Первые» в школьный курс.