Путин предложил трех кандидатов на пост главы Дагестана

Эксперты: Избиратели укрепили суверенитет России

Эксперты: Результат «Единой России» отражает запрос граждан на стабильность и надежность

Tекст: Олег Исайченко

Прошедшие выборы проводились в непростой обстановке. Однако, несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию в России, политическая система продемонстрировала свою работоспособность, отметил Алексей Чеснаков, научный руководитель Центра политической конъюнктуры.

«Более того, мы увидели один из рекордных уровней явки за все время проведения федеральных кампаний, особенно кампаний по Госдуме. Эти результаты – демонстрация единства граждан в решении политических задач и подтверждение высокого уровня доверия к голосованию», – обратил внимание спикер.

По мнению Чеснакова, на активность граждан повлияло и внешнее давление. «Когда мы говорим о политической системе и о выборах, граждане голосуют за то, чтобы защитить свой суверенитет, граждане голосуют за то, чтобы самим определять свою судьбу», – пояснил аналитик.

При этом выборы проходили в условиях высокой конкуренции, а число отказов в регистрации кандидатов по сравнению с кампанией 2021 года сократилось в восемь раз, отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Еще одним показателем открытости процесса, по его мнению, стало развитие института наблюдения.

«Совокупно от всех партий работало около 200 тыс. наблюдателей, из которых более 97 тысяч – у «Единой России». Еще 1126 специалистов приехали из 130 государств», – напомнил политолог. Одновременно, отметил Данилин, голосование проходило на фоне попыток противника сорвать выборы. «Противник распространял фейки, совершал налеты БПЛА. Только на систему ДЭГ пришлось около 100 млн попыток кибератак. Но все планы Украины и Британии провалились», – пояснил он.

Характер кампании в Москве во многом отражал ситуацию по всей стране, обратил внимание Александр Асафов, директор лаборатории новых технологий ЭИСИ. «Тенденция касается явки, а также федеральных и региональных списков, куда вошли губернаторы и участники СВО. Столица показала растущую динамику благодаря многодневному голосованию, ДЭГ и терминалам на участках. Интерес избирателей также повысила конкуренция агитационных инструментов с использованием ИИ», – отметил эксперт.

По словам Асафова, при этом политическая кампания сопровождалась серьезным внешним давлением. «Угрозы кандидатам и их близким, медиатизация конфликта, удары беспилотниками по НПЗ, попытки создать дефицит топлива. Но патриотический образ консолидированного будущего победил», – подчеркнул выступающий.

Минувшую кампанию одной из самых волатильных назвал Фирдус Алиев, президент Российской ассоциации политических консультантов. «Информационная повестка менялась с калейдоскопической скоростью. Это рождало у избирателей сложную картину мира и не менее сложную картину оценки происходящего», – рассуждает он.

Однако, несмотря на эту неопределенность, избиратели не отказались от участия в голосовании. Более того, Алиев считает, что многие россияне сделали выбор по принципу «отложенного решения». «Россияне испытывали дискомфорт от трудностей, но при этом понимали, что власть способна справиться с проблемами. Гражданин мыслит так: «Да, претензии есть, но мы отложим их до лучших времен, а сейчас поддержим», – считает эксперт.

Почему вырос результат ЕР

Важнейшей политической предпосылкой высокого результата «Единой России» стала акцентированная поддержка партии со стороны президента Владимира Путина, говорит Константин Костин, президент Фонда развития гражданского общества.

«На результат сработали также высокий уровень патриотических настроений, ценностная консолидация, реакция людей на внешнее давление. Атаки противника и санкции перевели эту кампанию из разряда кампаний политического представительства в кампанию «быть или не быть». Это был вопрос о поддержке курса», – указал он.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский указал, что для избирателей партия стала фактором стабильности и надежности. «А на это, безусловно, есть запрос», – считает социолог.

Костин выделил еще несколько факторов, обеспечивших результат партии. Их он объединил в формулу «трех И».

«Первое «И» – идеология. Идеологические приоритеты президента России являются основой идеологии партии. И она органично объединяет в себе рабочих, предпринимателей, госслужащих. Основная идея партии такова: «Единая Россия» – с нами все, кто разделяет наши ценности», – объясняет Костин.

Второе «И» – инфраструктура. «Инфраструктура ЕР масштабно представлена по всей стране: региональный и муниципальный депутатский корпус, первичные и местные отделения – 86 тыс. отделений», – продолжает эксперт. – «К моменту начала избирательной кампании все это было переведено в режим избирательной, агитационной работы, и это дало свой результат».

Третьим «И» стало информационное доминирование. Костин положительно оценил телевизионную и наружную рекламу ЕР, отметив ее лидерство в информационной повестке.

Еще одним фактором, по его мнению, стали нововведения при подготовке Народной программы. «Был собран экспертный совет под руководством председателя партии, который анализировал более 3 млн предложений граждан. Это серьезный объем обратной связи», – счел Костин.

Что с остальными

Оценили эксперты и результаты других партий. По словам Потуремского, «КПРФ находится на падающем тренде, теряет в процентах и в голосах избирателей». «ЛДПР можно поздравить с успехом. Партия начинает существовать без Владимира Жириновского, пережив трансформацию. «Новые люди» состоялись как политический проект, улучшив свой результат 2021 года. Слово «новые» выполняет сигнальную функцию в привлечении внимания молодой аудитории», – добавил социолог.

Михаила Виноградова, президента фонда «Петербургская политика», в качестве итогов отметил, что КПРФ сохранила претензии на второе место, «Новые люди» становятся все более современными, а лидеру ЛДПР «было не стыдно казаться смешным» – «и это сработало». В то же время СР «каждый раз меняет название, кандидатов и позиционирование», поэтому для партии нынешний результат – больше, чем поражение».

Напомним, с 18 по 20 сентября в России прошли выборы в Госдуму, 39 региональных законодательных собраний, глав 11 субъектов РФ и другие кампании. По данным ЦИК, после обработки 99,89% протоколов явка на выборах в Госдуму составила 59,68%. В 33 регионах избиратели также могли воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

По предварительным результатам думской кампании, «Единая Россия» получает 355 мандатов, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – один. Окончательные итоги выборов будут подведены 25 сентября.