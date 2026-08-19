Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?3 комментария
Путин заявил об эффективности декриминализации российской экономики
Действия по выводу отечественной экономики из тени приносят конкретные результаты, что свидетельствует об успешной декриминализации финансовой системы страны, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин высоко оценил результативность мер, направленных на обеление национальной экономики, передает РИА «Новости». Глава государства обсудил этот вопрос на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле.
Встреча была посвящена реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года. «Мы много говорили об обелении. По сути это декриминализация экономики в значительной степени, но вот хотел бы поблагодарить тех, кто этим занимается. В целом первые шаги сделаны и достаточно, мне кажется, эффективные», – сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что предпринятые шаги уже начинают работать. По его словам, текущие инициативы приносят ощутимый и конкретный результат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе президент России Владимир Путин поручил правительству реализовать план обеления отдельных секторов экономики.
В феврале министр финансов Антон Силуанов сообщил о полной готовности этого документа.
В мае глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин призвал власти отказаться от жесткого давления на бизнес ради сохранения баланса.