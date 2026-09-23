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Прокуратура ФРГ завела дело на 105-летнего бывшего охранника нацистского лагеря
Bild: В ФРГ завели дело на 105-летнего бывшего охранника нацистского лагеря
В Германии началось расследование против 105-летнего мужчины, подозреваемого в преступлениях во время службы надзирателем в нацистском лагере для военнопленных, пишет Bild.
Прокуратура Дортмунда проводит расследование против бывшего надзирателя лагеря для военнопленных «Шталаг 326 (VI K) Зенне», передает РИА «Новости». «В Германии ведется расследование в отношении 105-летнего бывшего охранника лагеря для военнопленных в Зенне... Дело находится в ведении прокуратуры Дортмунда», – цитирует агентство публикацию немецкой газеты Bild.
Материалы дела подготовило Центральное ведомство по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге. Мужчину подозревают в пособничестве многочисленным убийствам во время службы в лагере. Он может стать одним из самых пожилых обвиняемых в истории немецкого правосудия.
В Германии преступления, связанные с убийством и пособничеством убийству, не имеют срока давности. Следствие может вестись даже в отношении лиц преклонного возраста, если их здоровье позволяет участвовать в суде.
Через «Шталаг 326 (VI K) Зенне» прошли более 300 тыс. военнопленных, большинство из которых были солдатами Красной Армии. В лагере погибли от 15 тыс. до 70 тыс. человек. Также там содержались военные из Франции, Польши, Сербии, Бельгии и Италии.
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