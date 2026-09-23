  • Новость часаРоссийские военные поразили ключевые дата-центры минобороны Украины в Киеве
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    В противостоянии США и Европы победил арктический остров
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    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

    18 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Зачем Польша создает заградотряды на границе с Украиной

    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

    13 комментариев
    23 сентября 2026, 19:52 • Новости дня

    Nestle решила сократить ассортимент на Украине из-за проблем с логистикой

    Tекст: Денис Тельманов

    Известный бренд продуктов питания Nestle ограничил предложение для украинских потребителей на фоне логистических трудностей, подтвердил генеральный директор регионального представительства Роман Янович.

    Трудности со складами и транспортировкой вынудили руководство знаменитой корпорации пойти на заметное сокращение товарной линейки, передает ТАСС. Отмечается, что ранее с аналогичными логистическими препятствиями столкнулась популярная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's.

    Из-за постоянных сбоев в цепочках поставок этой компании также пришлось убрать сразу несколько позиций из повседневного меню на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские рестораны McDonald's временно ограничили ассортимент блюд из-за перебоев с поставками.

    Логистическая компания Berger Cargo закрыла поврежденный складской комплекс в Киевской области.

    Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил об уничтожении почти 90% складов в стране.

    23 сентября 2026, 11:51 • Новости дня
    В Киеве после взрывов возле вокзала начался масштабный пожар

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве после серии мощных взрывов зафиксировано крупное возгорание в районе железнодорожного вокзала, сообщило издание «Инсайдер».

    По данным издания «Инсайдер», после серии взрывов в Киеве разгорелся сильный пожар. Очаг возгорания зафиксирован в районе железнодорожного вокзала, передает ТАСС.

    Очевидцы публикуют кадры, на которых видны клубы густого черного дыма, поднимающиеся над городом. В настоящее время в Киеве и области, а также в ряде других регионов страны объявлена воздушная тревога.

    Ранее в Киеве прогремел мощный взрыв.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в городе.

    Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на среду поразили склады хранения материалов для производства дронов в Киеве, в Одессе поражены три логистических центра, где хранились грузы для ВСУ.

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    22 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Мирошник рифмой охарактеризовал главу МИД Украины Сибигу
    Мирошник рифмой охарактеризовал главу МИД Украины Сибигу
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник прокомментировал заявления украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги о ситуации в городе Алешки короткой рифмованной фразой.

    «Когда Сибига врет? Когда открывает рот», – сказал Мирошник, комментируя распространяемые украинским министром фейки о Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Представитель российского министерства добавил, что постоянный обман является ключевой характеристикой всей внешней политики соседней страны.

    По его мнению, это качество также в полной мере присуще главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

    Ранее Мирошник обвинил украинские власти в распространении лжи о ситуации в Алешках.

    В феврале дипломат назвал ложью слова Андрея Сибиги о непричастности Киева к покушению на российского генерала Владимира Алексеева.

    Летом представитель ведомства констатировал переход террористической войны Украины против мирного населения в новую фазу.

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    23 сентября 2026, 19:22 • Видео
    Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

    Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

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    23 сентября 2026, 15:04 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский в ООН мечется между шантажом и попрошайничеством

    Эксперт Шеслер: Зеленский в ООН мечется между шантажом и попрошайничеством

    Эксперт: Зеленский в ООН мечется между шантажом и попрошайничеством
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский на полях ГА ООН пытается получить деньги, оружие и другую поддержку Запада на фоне подготовки Украины к тяжелейшей зиме. Он мечется от шантажа и угроз в адрес России к попрошайничеству. Но ЕС и США уже не готовы помогать Киеву в прежнем объеме, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Зеленский на полях ГА ООН встретился с президентом США и другими лидерами.

    «В Киеве прекрасно понимают, что ситуация на Украине с каждым днем становится все хуже. Основные плательщики в украинский бюджет терпят огромные убытки. Ретейл, металлургия, сельское хозяйство, малый и средний бизнес заморозили сколько-нибудь существенную деятельность. А внешнее финансирование не помогает Украине закрыть бюджетные дыры», – говорит политолог Лариса Шеслер.

    По ее словам, приближающаяся зима грозит Украине еще большими проблемами. «Энергетические пробелы даже деньгами закрыть не получится. Инфраструктура и логистика полуразрушены, около трети локомотивов выведено из строя российскими дронами. Стране нужны генераторы, трансформаторы для ремонта подстанций, мобильные хранилища топлива», – детализировала спикер.

    «Кроме того, поставленное оборудование нужно было бы налаживать, тестировать, запускать в работу, присоединять к энергосетям. А подавляющая часть технических специалистов попросту сбежала из страны из-за всевозможных неурядиц и опасности быть насильно мобилизованным. Сами украинские эксперты называют ближайшие полгода «зимой судного дня», – продолжает аналитик.

    В итоге, пояснила эксперт, Зеленский в ООН мечется от шантажа к жалобам, от попрошайничества – к угрозам в адрес России. «В Сети уже метко определили, что он попал в «колесо генотьбы» – словосочетание, примерно означающее «позорную борьбу». Он проявляет низкую политическую культуру и популизм, лавирует между зрадой (крах или поражение) и перемогой (победа или успех)», – сыронизировала собеседница.

    Спикер также обратила внимание на напряженную встречу Зеленского с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Политическая ситуация в Европе также складывается не в пользу поддержки Украины. В Германии набирают обороты правые силы, выступающие за ограничение сотрудничества с Киевом. Во Франции растет популярность Марин Ле Пен. Премьер Венгрии Петер Мадьяр категорически отверг возможность создания хранилищ для украинских нефтепродуктов», – продолжила эксперт.

    «Изменения в Европе сопровождаются значительными социальными и экономическими проблемами, ростом стоимости нефти, дефицитом дизеля. Все говорит, что европейским странам нужно способствовать решению украинского кризиса, а не поддерживать милитаристские устремления Киева. Таким образом, думаю, требования Брюсселем реформ от украинского руководства – лишь повод для сущностного изменения отношений с Банковой», – полагает аналитик.

    В похожей повестке прошла и встреча Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом, пояснила Шеслер. «Судя по продолжительности встречи, она представляла собой во многом протокольное мероприятие с декларированием своих позиций и общими фразами», – детализировала собеседница.

    «Президенту США нужно усиливать свои электоральные позиции перед выборами в Конгресс. Это невозможно сделать без решения проблем на внутриамериканском топливном рынке. Американский лидер считает, что первопричиной проблем является украинский кризис. Поэтому он требует от Киева прекратить удары по российским НПЗ и ратует за скорейшее подписание мирного договора», – отметила спикер.

    «Что касается Японии, то она заявлением о поддержке Киева сохраняет агрессивную риторику в адрес России, ничем не рискуя и ни к чему себя не обязывая. Воинственные высказывания без какой-то особой материальной помощи стоят недорого», – резюмировала политолог.

    Напомним, с 22 по 26 сентября в Нью-Йорке проходит Неделя высокого уровня в рамках Генассамблеи ООН. В мероприятиях принимают участие лидеры и представители 193 государств – членов ООН.

    Так, накануне прошла встреча Трампа с Зеленским, в ходе которой глава Белого дома не дал визави ответить ни на один вопрос журналистов, передает РИА «Новости». В ходе общения с прессой американский лидер высказался о возможности достижения урегулирования до зимы. Также он напомнил о росте цен на дизтопливо.

    По словам Трампа, он обсуждает с российским лидером Владимиром Путиным условия возможного мирного соглашения России и Украины. Открытая часть встречи главы Белого дома с Зеленским продолжалась около десяти минут.

    Затем, после 40-минутной закрытой встречи, Зеленский заявил, что надеется завершить конфликт на Украине до зимы. «Я готов к трехсторонней встрече», – указал он. «Нам в этом поможет президент Трамп», – добавил Зеленский.

    Также в рамках ГА ООН состоялась встреча Зеленского с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Беседа была «напряженной», сообщает Bloomberg. Европейская делегация заявила, что для продолжения финансовой помощи Киева Брюсселю необходимо видеть украинский прогресс в разработке нового законодательства, направленного на борьбу с теневой экономикой, увеличение налоговых поступлений и приближения к законодательству ЕС.

    Помимо этого, Зеленский встретился с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. «Токио поддерживает Киев. Эта политика не изменится. Мы продолжим сотрудничать с международным сообществом для помощи Украине и сохранения санкций против России», – заявила глава японского правительства.

    В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего выступления в ООН заявил, что «коалиция желающих» не отступит в своей поддержке Украины, но она также «готова обеспечить мир и стабильность» в Европе.

    Поездку Зеленского на ГА ООН можно считать проваленной, поскольку он почти ничего не выпросил у США, считает глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. «Для сторонников Трампа Зеленский – токсичный тип. Теперь роль Зеленского в мировой политике – сидеть и помалкивать», – добавил он.

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    22 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Киев лишил выплат вернувшихся из плена военных ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вернувшихся из российского плена украинских солдат массово лишают законных выплат, увольняя их из частей задним числом, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинским военнослужащим, вернувшимся на родину после обмена, отказывают в выплате денежного довольствия и положенных надбавок за период нахождения в плену, передает РИА «Новости».

    Как рассказали представители российских силовых ведомств, в качестве примера можно привести ситуацию со старшим лейтенантом Андреем Борзенко из 164-й радиотехнической бригады ПВО Украины. Офицер оказался в плену в начале спецоперации и вернулся на Украину спустя четыре года.

    «По возвращении он обнаружил, что ему и его родственникам не заплатили ни гроша. На официальный запрос командование части ответило, что он вообще не является их военнослужащим», – сообщил источник агентства.

    По украинскому законодательству, в частности постановлению Кабинета министров от 30 ноября 2016 года, за военнопленными должно сохраняться денежное довольствие по последнему месту службы. Однако, по информации силовиков, некоторые части ВСУ практикуют увольнение попавших в плен бойцов задним числом, чтобы лишить их семьи положенных выплат.

    Украинские власти оставили без денежного довольствия мать обвиненного в госизмене пленного бойца ВСУ.

    Мать другого украинского военнопленного присвоила полагавшиеся сыну за три года выплаты перед отъездом за границу.

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    23 сентября 2026, 14:31 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на ухудшение здоровья из-за постоянного стресса
    Зеленский пожаловался на ухудшение здоровья из-за постоянного стресса
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ухудшении состояния здоровья на фоне постоянного напряжения и признался в большом количестве неверных решений за время конфликта.

    Политик рассказал о проблемах со здоровьем в интервью американскому изданию Wall Street Journal, передает РИА «Новости». Главной причиной такого состояния он назвал «непрекращающийся стресс».

    «Приходится совершать сотню сделок каждый день. Это не очень просто», – подчеркнул он.

    Также Владимир Зеленский откровенно добавил, что за время конфликта совершил много ошибок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, закрытая часть переговоров политиков в Нью-Йорке продлилась сорок минут.

    Во время открытой беседы американский лидер полностью лишил гостя возможности отвечать на вопросы журналистов.

    В прошлом году глава киевского режима досрочно покинул Белый дом после ожесточенного спора с президентом США.

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    23 сентября 2026, 08:30 • Новости дня
    ВС России нанесли групповые удары по Киеву и Одессе
    ВС России нанесли групповые удары по Киеву и Одессе
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России в ночь на среду поразили склады хранения материалов для производства дронов в Киеве, в Одессе поражены три логистических центра, где хранились грузы для ВСУ, сообщило Минобороны.

    Удар наносился с помощью БПЛА по предприятиям ВПК и ТЭК Украины, логистическим центрам, указало ведомство в Max.

    В Киеве и Киевской области поражены склад хранения материалов для производства дронов, промышленное предприятие ООО «Туканс» в населенном пункте Вишневое, где производились комплектующие для БПЛА.

    В Одессе удар нанесли по трем логистическим центрам, где хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения для ВСУ.

    В населенном пункте Мирное Одесской области поражен склад комплектующих для украинских беспилотников.

    На переходе морем поражен сухогруз, который вез в Одессу грузы военного назначения.

    Ранее сообщалось, что украинский трубопрокатный завод «Интерпайп сталь» полностью прекратил работу после точного удара ВС России.

    Также в Кременчуге была уничтожена табачная фабрика «JTI Украина», на ней производились боеприпасы и стрелковое оружие для ВСУ.

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    23 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    Трамп послал Зеленского обсуждать использование Starlink с Маском

    Трамп отправил Зеленского обсуждать использование Starlink с Маском

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп посоветовал Владимиру Зеленскому напрямую договариваться с Илоном Маском об использовании системы Starlink для ударов вглубь российской территории, сообщила журналистка Найя Саджая.

    Саджая в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) сообщила, что президент США посоветовал Зеленскому обсуждать вопрос использования Starlink для ударов по России непосредственно с Маском, передает Lenta.ru.

    В ходе встречи Владимир Зеленский выразил готовность к энергетическому перемирию. При этом он вновь поднял тему использования Starlink для атак вглубь российской территории.

    «Вам нужно поговорить об этом с Илоном», – заявил американский президент Зеленскому.

    Ранее, 1 сентября, президент России Владимир Путин сообщил о поручениях Вооруженным силам. Российским военным были даны указания подготовить и нанести массированные удары по объектам топливно-энергетического комплекса на территории Украины в качестве ответной меры.

    Киев запросил у США разрешение на использование системы Starlink для наведения дронов.

    Маск отклонил просьбу украинских властей из-за риска эскалации конфликта.

    Позже издание Financial Times писало, что Маск якобы готов разрешить использование БПЛА со Starlink для ударов по России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в России найден способ подавления неуязвимой до последнего времени спутниковой системы Starlink.

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    23 сентября 2026, 10:06 • Новости дня
    Зеленский заявил о желании Киева и Вашингтона завершить конфликт до зимы

    Зеленский выразил надежду на завершение конфликта на Украине до зимы после встречи с Трампом

    Зеленский заявил о желании Киева и Вашингтона завершить конфликт до зимы
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на завершение конфликта на Украине до наступления зимы после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Киев и Вашингтон хотят завершить конфликт на Украине до наступления зимы. Об этом Зеленский сообщил после встречи с американским лидером в Нью-Йорке.

    Зеленский назвал прошедшую во вторник на полях Генассамблеи ООН встречу с Трампом позитивной и продуктивной, передает Euronews.

    Украинский лидер выразил надежду, что при поддержке США конфликт удастся завершить до начала зимнего периода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп послал президента Украины Владимира Зеленского обсуждать использование Starlink с Илоном Маском. Во вторник Трамп не дал Зеленскому ответить на вопросы журналистов. В понедельник СМИ сообщили о требовании Трампа к Зеленскому прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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    23 сентября 2026, 09:35 • Новости дня
    Такаити пообещала Зеленскому поддержку Украины и антироссийских санкций

    Премьер Японии Такаити пообещала Зеленскому дальнейшую помощь Украине

    Такаити пообещала Зеленскому поддержку Украины и антироссийских санкций
    @ POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на полях Генеральной Ассамблеи ООН провела первую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещала продолжить оказание поддержки Киеву.

    В ходе переговоров японский премьер заверила, что политика Токио в отношении Киева останется неизменной. Такаити заявила о намерении Японии и дальше сотрудничать с международным сообществом для оказания помощи украинской стороне и сохранения санкций в отношении России, пишет Bloomberg.

    Япония активно поддерживает Украину с начала спецоперации в 2022 году. Из-за законодательных ограничений на экспорт оружия Токио поставляет исключительно нелетальное снаряжение, включая грузовики и бронежилеты. Кроме того, японская сторона передает электрогенераторы и участвует в планировании восстановления поврежденной украинской инфраструктуры.

    Перед встречей Зеленский не стал публично просить об увеличении помощи, хотя ранее предлагал расширить сотрудничество с Токио в сфере разработки беспилотников и поставок систем противовоздушной обороны. Он выразил благодарность японскому руководству и пригласил бизнес страны поучаствовать в восстановлении государства.

    Переговоры лидеров прошли на фоне обострения отношений между Японией и Россией. Поводом для ухудшения связей стал визит президента России Владимира Путина на Курильские острова. В ответ Москва раскритиковала враждебный курс Токио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Британии призвали японского премьера договориться с руководством России. Летом в парламенте Японии предложили отменить антироссийские санкции. В прошлом году глава японского правительства провела первый разговор с Владимиром Зеленским.

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    23 сентября 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские военные поразили ключевые дата-центры минобороны Украины в Киеве
    Российские военные поразили ключевые дата-центры минобороны Украины в Киеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные уничтожили в Киеве центры обработки данных New-Telco и «Юнайтед ДС», обеспечивавшие связь спецслужб и минобороны Украины, сообщило российское Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по центрам обработки данных, а также логистическим и складским терминалам, обеспечивающим деятельность ВСУ, передает РИА «Новости».

    «В результате ударов в городе Киев поражен центр обработки данных New-Telco, один из ключевых объектов обмена интернет-трафиком минобороны Украины», – сообщило Минобороны.

    Кроме того, в украинской столице был поражен дата-центр «Юнайтед ДС». Этот объект обеспечивает обработку и передачу данных, а также международную связь украинских спецслужб.

    Также российские военные поразили два логистических центра в Одессе и населенном пункте Ильичевка. Эти терминалы использовались для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских государств.

    На прошлой неделе российские военные поразили крупнейший киевский дата-центр «Де Ново Дата-Центр».

    Днем позже Вооруженные силы России нанесли удар по крупному логистическому центру под Одессой.

    Ранее беспилотники «Герань» уничтожили столичный центр обработки данных «ИнтерКарс».

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    22 сентября 2026, 22:34 • Новости дня
    Закрытая часть встречи Трампа и Зеленского продлилась 40 минут
    Закрытая часть встречи Трампа и Зеленского продлилась 40 минут
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Беседа президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского продлилась 40 минут, на переговорах присутствовали глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов), глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава службы внешней разведки Рустем Умеров.

    Закрытая часть переговоров Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке завершилась спустя 40 минут, передает РИА «Новости». Встреча политиков состоялась во вторник на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке закончилась. Переговоры продлились 40 минут», – говорится в сообщении украинского портала «Новости. Live».

    На переговорах также присутствовали глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава МИД Украины Андрей Сибига, руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и глава службы внешней разведки Рустем Умеров.

    На открытой части переговоров американский лидер лишил главу киевского режима возможности отвечать на вопросы журналистов.

    Накануне встречи Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду на завершение украинского конфликта до наступления зимы при поддержке США.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США намерен предложить Владимиру Зеленскому взаимно прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры во время встречи на полях Генассамблеи ООН.

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    23 сентября 2026, 11:50 • Новости дня
    ВС России установили контроль над харьковскими Красным Яром и Потихоново
    ВС России установили контроль над харьковскими Красным Яром и Потихоново
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В кольце окружения в Харьковской области российскими войсками установлен контроль над Красным Яром и Потихоново, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, говорится в канале Max Минобороны.

    Продолжаются бои за Бузово в Харьковской области. Нанесено поражение формированиям противника около Варваровки и Грачевки. Пресечена попытка прорыва противником кольца окружения из Черного в Харьковской области.

    Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны возле Петропавловки, Лозовой и Приколотным.

    Потери блокированных формирований ВСУ в Харьковской области за сутки превысили 35 военнослужащих, отчитались в Минобороны.

    В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Подсредним, Мартыновкой, Бережным, Революционным и Дорошенково.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и четырех бригад теробороны поблизости от Перше Травни, Ястребиного, Уланово, Угроедов, Дорошовки, Бояро-Лежачей, Радьковки и города Сумы.

    Всего же в зоне ответственности группировки за минувшие сутки противник потерял до 210 военнослужащих и бронемашину, подытожили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Рубцов, Маяков, Волчьего Яра, Лозового Донецкой Народной Республики (ДНР), Моначиновки, Андреевки, Грушевки и Изюма Харьковской области.

    При этом потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, две бронемашины, а также польская 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab и 155 мм самоходная артустановка «Богдана».

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Беленького, Новоселовки, Краматорска, Семеновки, Славянска и Дружковки ДНР.

    Противник при этом потерял до 225 военнослужащих, бронемашину «Казак» и три орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригадам морской пехоты м нацгвардии около Белозерского, Андреевки, Веровки, Марьевки, Новоандреевки, Старорайского, Петровского, Новофедоровки ДНР, Межевой и Ивановки Днепропетровской области.

    В населенном Доброполье подразделения 51-й армии, наступая по сходящимся направлениям, расширили внешнее кольцо окружения в северо-западной части города. Штурмовые отряды группировки морской пехоты и 76-й десантно-штурмовой дивизии продолжили уничтожение формирований ВСУ, блокированных в западной и восточной частях Доброполья. Были отражены три попытки прорыва подразделений 4-й, 15-й бригад нацгвардии и 425-го штурмового полка ВСУ из кольца окружения в направлении Святогоровки ДНР.

    За последние  сутки уничтожены более 40 украинских военнослужащих, зачищено 158 зданий.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих, десять бронемашин и три станции радиоэлектронной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России пресекли все попытки ВСУ прорваться из окружения в Харьковской области.

    Днем ранее ВС России пресекли три попытки заброски групп усиления ВСУ из Великого Бурлука.

    В понедельник российские войска освободили харьковские Польную и Новоалександровку.

    А в минувшие выходные группировка «Север» взяла под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской области.

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    22 сентября 2026, 22:15 • Новости дня
    Трамп не дал Зеленскому ответить на вопросы журналистов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп на открытой встрече с Владимиром Зеленским полностью перехватил инициативу, не дав ему возможности ответить на вопросы прессы.

    Президент США во время открытой встречи полностью лишил Владимира Зеленского возможности отвечать на вопросы журналистов, перехватив инициативу в беседе, передает РИА «Новости». Американский лидер начал мероприятие со вступительного слова, в котором пообещал искать пути урегулирования украинского конфликта.

    Зеленский выразил благодарность за поддержку и контакт, после чего Трамп заговорил о возможном достижении мира до зимы, слова благодарности стали единственными фразами Зеленского во время открытой части переговоров.

    Когда журналисты задали вопрос об ударах ВСУ по российским нефтяным объектам, Зеленский попытался вступить в диалог. Однако он остался безмолвным, пока Трамп рассуждал о ценах на дизельное топливо. В дальнейшем Зеленский лишь улыбался и кивал, а встреча завершилась менее чем через 10 минут.

    Накануне встречи Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду на завершение украинского конфликта до наступления зимы при поддержке США.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США намерен предложить Владимиру Зеленскому взаимно прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры во время встречи на полях Генассамблеи ООН.

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    22 сентября 2026, 20:14 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали жилые дома в Энергодаре

    Мэр Пухов: Дроны ВСУ атаковали жилые дома в Энергодаре

    Tекст: Вера Басилая

    В Энергодаре украинские беспилотники нанесли удары по многоквартирным домам, повредив крыши зданий и одну из квартир на восьмом этаже, сообщил глава города Максим Пухов.

    Украинские военные атаковали жилые кварталы города с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщил Пухов в Max. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

    «Украинские боевики совершили очередное преступление против мирных жителей Энергодара. Целью атаки стал жилой дом по проспекту Строителей, 41. В результате удара FPV-дронов повреждена квартира на восьмом этаже, а также кровля здания. Кроме того, зафиксированы удары по кровлям домов по улице Комсомольской, 23 и 105», – написал глава города.

    Пухов подчеркнул, что украинские силы не впервые наносят целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре. Он напомнил о предыдущем артиллерийском обстреле жилого дома на проспекте Строителей, который привел к гибели мирного жителя. По словам мэра, Вооруженные силы Украины продолжают использовать тактику запугивания местного населения и разрушения жилого фонда.

    Ранее три украинских БПЛА атаковали жилой дом на проспекте Энергетиков.

    ВСУ на протяжении всей недели подвергают Энергодар непрерывным атакам, целенаправленно нанося удары по жилым кварталам и критически важной городской инфраструктуре.

    На прошлой неделе украинские беспилотники атаковали территорию очистных сооружений Энергодара.

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    23 сентября 2026, 07:00 • Новости дня
    В Киеве прогремел мощный взрыв

    Tекст: Дарья Григоренко

    Громкий взрыв прогремел в Киеве, сообщили украинские СМИ.

    Как пишет «РБК-Украина», в украинской столице в четвертый раз с начала суток объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Ранее мэр города Виталий Кличко сообщил о поражении инфраструктурных объектов в Оболонском районе украинской столицы, куда экстренно направились спасательные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября в трех районах украинской столицы произошли крупные пожары на территории складских помещений.

    В конце августа мэр города Виталий Кличко сообщил о возгорании складов в Святошинском и Дарницком районах.

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