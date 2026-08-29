Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Министр агрополитики Украины заявил об уничтожении 90% складов в стране
На Украине заявили об уничтожении 90% складов в стране
Логистика на Украине трансформируется под влиянием ударов по инфраструктуре и уничтожения складов, которых в стране почти 90%, заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
«90% уже уничтожены. Но в то же время это не означает, что украинцы останутся без пищевых продуктов. Угрозы голода нет», – приводит его слова Hromadske.
Высоцкий добавил, что атаки на логистическую инфраструктуру при этом могут повлиять на ассортимент товаров в магазинах и их стоимость.
По его словам, альтернативой сейчас являются поставки «с колес», когда товары доставляются от производителя к конечному потребителю, но такая логистика сложнее и дороже, отмечает «ИноСМИ».
Как писала газета ВЗГЛЯД, склад оборудования для солнечных электростанций сгорел на Украине. Премьер-министр Украины рассказал, что мощно горит под Киевом.