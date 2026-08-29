Министр агрополитики Украины заявил об уничтожении 90% складов в стране

На Украине заявили об уничтожении 90% складов в стране

Tекст: Катерина Туманова

«90% уже уничтожены. Но в то же время это не означает, что украинцы останутся без пищевых продуктов. Угрозы голода нет», – приводит его слова Hromadske.

Высоцкий добавил, что атаки на логистическую инфраструктуру при этом могут повлиять на ассортимент товаров в магазинах и их стоимость.

По его словам, альтернативой сейчас являются поставки «с колес», когда товары доставляются от производителя к конечному потребителю, но такая логистика сложнее и дороже, отмечает «ИноСМИ».

Как писала газета ВЗГЛЯД, склад оборудования для солнечных электростанций сгорел на Украине. Премьер-министр Украины рассказал, что мощно горит под Киевом.



