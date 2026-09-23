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Гражданин Индии погиб при атаке на судно MV Cape Dao у берегов Омана
Вооруженное нападение на торговый корабль MV Cape Dao привело к гибели одного из членов экипажа, сообщило посольство Индии в Омане.
Трагический инцидент произошел во время следования корабля в индийский порт, передает РИА «Новости». Дипломатическое представительство Индии в Омане подтвердило факт нападения.
«Мы внимательно следим за атакой на судно MV Cape Dao, произошедшей сегодня во время его следования в направлении Индии, и поддерживаем тесный контакт с властями Омана по вопросу безопасности всех членов экипажа, находящихся на борту, включая 19 граждан Индии», – заявили в ведомстве.
Дипломаты выразили глубокие соболезнования в связи с потерей одного соотечественника.
В августе неизвестный снаряд поразил торговое судно на выходе из Ормузского пролива.
В июне власти Индии подтвердили гибель трех своих моряков в результате инцидента с танкером у оманского побережья.
Весной еще один индийский гражданин погиб при атаке безэкипажного катера на нефтяной танкер MKD VYOM.