Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.0 комментариев
Иран сбил американские дроны MQ-9 Reaper и RQ-11 Raven
Иранские военные поразили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper, а также БПЛА RQ-11 Raven на юге Ирана, сообщает Press TV.
MQ-9 Reaper был сбит в Бушере. RQ-11 Raven уничтожили также в южных районах Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу и складу американских БПЛА в Бахрейне, базам США в Саудовской Аравии, Иордании и Кувейте.
США атаковали Иран седьмую ночь подряд.