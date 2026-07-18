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FT связала отставку Федорова со спором о контрактах на госзакупки на Украине
FT: Причиной отставки Федорова на Украине могли стать споры о контрактах
Причиной отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины могли стать его неоднократные попытки помешать передаче выгодных контрактов на госзакупки привилегированным компаниям, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
«Федоров блокировал многочисленные попытки передать выгодные контракты на закупки привилегированным компаниям, что привело его к разногласиям с влиятельными фигурами в украинском политическом и оборонном истеблишменте – и с Сырским», – пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, Федоров неоднократно обвинял генштаб ВСУ в блокировании инициатив министерства обороны, передает РИА «Новости».
Он считал, что кадровые решения в генштабе принимались не по профессиональным качествам, а по степени лояльности, а главком ВСУ игнорировал решения министра или обходил их, добиваясь одобрения Владимира Зеленского.
Источник Financial Times также заявил, что Сырский действовал вопреки указаниям гражданского руководства. Он напомнил, что, согласно украинскому закону о национальной безопасности, генералы не должны идти против правительства, и подчеркнул, что Зеленский допустил подобную ситуацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федоров объявил об уходе с поста министра обороны Украины.
New York Times отметила его отставку на фоне серьезных разногласий с генералами и оборонными подрядчиками.
Сообщалось ,что Сырский отдал команду срочно отзывать из отпусков военных, поддержавших Федорова, и запретил им любые контакты со СМИ.