FT связала отставку Федорова со спором о контрактах на госзакупки на Украине

FT: Причиной отставки Федорова на Украине могли стать споры о контрактах

Tекст: Антон Антонов

«Федоров блокировал многочисленные попытки передать выгодные контракты на закупки привилегированным компаниям, что привело его к разногласиям с влиятельными фигурами в украинском политическом и оборонном истеблишменте – и с Сырским», – пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, Федоров неоднократно обвинял генштаб ВСУ в блокировании инициатив министерства обороны, передает РИА «Новости».

Он считал, что кадровые решения в генштабе принимались не по профессиональным качествам, а по степени лояльности, а главком ВСУ игнорировал решения министра или обходил их, добиваясь одобрения Владимира Зеленского.

Источник Financial Times также заявил, что Сырский действовал вопреки указаниям гражданского руководства. Он напомнил, что, согласно украинскому закону о национальной безопасности, генералы не должны идти против правительства, и подчеркнул, что Зеленский допустил подобную ситуацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федоров объявил об уходе с поста министра обороны Украины.

New York Times отметила его отставку на фоне серьезных разногласий с генералами и оборонными подрядчиками.

Сообщалось ,что Сырский отдал команду срочно отзывать из отпусков военных, поддержавших Федорова, и запретил им любые контакты со СМИ.