При падении БПЛА на территории склада WB в Электростали пострадали 24 человека

Tекст: Антон Антонов

«Ночью Московская область подверглась атаке БПЛА», – сообщил губернатор в «Максе».

По предварительным данным, ранения получили 26 взрослых. Два человека пострадали в Ногинске, еще 24 получили травмы при падении дрона на склад Wildberries в Электростали. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, на местах работают 40 бригад скорой помощи.

В Богородском городском округе падение дрона вызвало пожар на нефтебазе в Ногинске. В целях безопасности из расположенного рядом родильного дома эвакуировали пациентов и персонал. Рожениц, нуждающихся в специализированной помощи, перевели в медучреждения Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также пришлось эвакуировать жителей многоквартирного дома.

Всего за ночь силы ПВО сбили над регионом 48 беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара украинских беспилотников по логистическому центру Wildberries в Котовске погибли семь работников.

Эвакуация проведена на объектах Wildberries в Котовске и Электростали.