Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.3 комментария
При падении БПЛА на территории склада WB в Электростали пострадали 24 человека
В результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали пострадали 24 человека, еще двое пострадали в Ногинске, произошло возгорание на территории нефтебазы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Ночью Московская область подверглась атаке БПЛА», – сообщил губернатор в «Максе».
По предварительным данным, ранения получили 26 взрослых. Два человека пострадали в Ногинске, еще 24 получили травмы при падении дрона на склад Wildberries в Электростали. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, на местах работают 40 бригад скорой помощи.
В Богородском городском округе падение дрона вызвало пожар на нефтебазе в Ногинске. В целях безопасности из расположенного рядом родильного дома эвакуировали пациентов и персонал. Рожениц, нуждающихся в специализированной помощи, перевели в медучреждения Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также пришлось эвакуировать жителей многоквартирного дома.
Всего за ночь силы ПВО сбили над регионом 48 беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара украинских беспилотников по логистическому центру Wildberries в Котовске погибли семь работников.
Эвакуация проведена на объектах Wildberries в Котовске и Электростали.