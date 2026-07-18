Иранские беспилотники атаковали американскую авиабазу в Бахрейне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Иранские военные осуществили атаку на объекты США в Бахрейне, передает РИА «Новости». Целями удара стали ангары для авиационной техники, топливные резервуары и соединительные мосты.

«Иранская армия сообщила, что... ее дроны-камикадзе атаковали ангары и места стоянки авиатехники, топливные резервуары и несколько соединительных мостов на американской авиабазе «Шейх-Иса» в Бахрейне», – цитирует агентство сообщение телеканала Press TV.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американскую военную базу Шейх-Иса.

Несколькими днями ранее иранские военные нанесли удар по складам боеприпасов авиабазы США в Иордании.

На прошлой неделе элитные подразделения Ирана поразили ключевую инфраструктуру американских объектов в Кувейте и Бахрейне.