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Иранские беспилотники атаковали американскую авиабазу в Бахрейне
Иранская армия атаковала ангары для авиатехники, топливные резервуары и мосты на авиабазе США «Шейх-Иса» в Бахрейне, информирует телеканал Press TV.
Иранские военные осуществили атаку на объекты США в Бахрейне, передает РИА «Новости». Целями удара стали ангары для авиационной техники, топливные резервуары и соединительные мосты.
«Иранская армия сообщила, что... ее дроны-камикадзе атаковали ангары и места стоянки авиатехники, топливные резервуары и несколько соединительных мостов на американской авиабазе «Шейх-Иса» в Бахрейне», – цитирует агентство сообщение телеканала Press TV.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американскую военную базу Шейх-Иса.
Несколькими днями ранее иранские военные нанесли удар по складам боеприпасов авиабазы США в Иордании.
На прошлой неделе элитные подразделения Ирана поразили ключевую инфраструктуру американских объектов в Кувейте и Бахрейне.