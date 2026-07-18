В больницы Тамбова и Котовска попали 23 человека после удара ВСУ по Wildberries

Tекст: Дмитрий Зубарев

Атака украинских военных на объект компании Wildberries привела к госпитализации местных жителей. Глава региона Евгений Первышов в MAX уточнил, что всего при обстреле пострадали 25 человек.

«23 пострадавших были госпитализированы в городские больницы Котовска и Тамбова, а также в областную больницу», – написал губернатор.

По словам руководителя области, один пациент пребывает в крайне тяжелом состоянии, еще шесть человек переносят тяжелые последствия удара. Состояние 16 жителей врачи оценивают как средней степени тяжести. Первышов пояснил, что люди в основном получили осколочные ранения, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне украинские беспилотники повредили жилой дом в тамбовском Мичуринске.

В январе прошлого года из-за атаки дронов в этом регионе пострадали семь человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова десятого июля сообщила о гибели 38 мирных жителей от ударов ВСУ за неделю.