Атаковавшие склад Wildberries в Котовске дроны имели поражающие элементы

Первышов: Дроны, ударившие по складу WB в Котовске имели поражающие элементы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ударившие по складу Wildberries в Котовске Тамбовской области дроны имели поражающие элементы для максимального увеличения количества жертв среди мирного населения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

«Беспилотные летательные аппараты, которые нанесли удар по складу Wildberries, были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв», – написал глава региона. Он добавил, что дежурным средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить 28 дронов на подлете к объекту.

По словам Первышова, в случае прорыва всех аппаратов количество пострадавших оказалось бы значительно выше. Губернатор уточнил, что в результате удара вражеских БПЛА по складу Wildberries в Котовске в ночь на 18 июля пострадали 25 человек. Сейчас 23 раненых находятся в больницах Котовска и Тамбова с осколочными травмами.

Медики оценивают состояние одного пациента как крайне тяжелое, еще шесть человек находятся в тяжелом состоянии, 16 – в состоянии средней тяжести. Руководитель области уверенно назвал произошедшее спланированным террористическим актом.

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