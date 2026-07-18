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Адвокат сообщила о возможной продаже имущества хоккеиста Телегина за долги
Адвокат Стельмах: Имущество хоккеиста Телегина могут продать за долги Пелагее
Активы олимпийского чемпиона по хоккею Ивана Телегина могут быть выставлены на электронные торги для погашения задолженности перед бывшей супругой, общая сумма которой превышает 8,4 млн рублей, сообщила адвокат Ирина Стельмах.
Имущество олимпийского чемпиона, хоккеиста Ивана Телегина могут принудительно реализовать в счет долга перед бывшей женой спортсмена, заслуженной артисткой России Пелагеей. Как рассказала ТАСС адвокат Ирина Стельмах, сейчас ведется розыск активов игрока.
«Если имущество Телегина будет обнаружено, арестовано и не относится к перечню имущества, на которое законом запрещено обращать взыскание, пристав вправе передать его на принудительную реализацию через электронные торги. Вырученные средства направляются на погашение задолженности», – пояснила юрист.
По словам Стельмах, розыск направлен на выявление активов для исполнения решения суда. Если должник полностью погасит задолженность, включая исполнительский сбор, производство будет закрыто. Однако гарантировать полное взыскание невозможно, так как оно зависит от наличия достаточных средств у должника.
В отношении Телегина открыто пять исполнительных производств, связанных с разделом имущества с Пелагеей и индексацией присужденных сумм. Общий долг составляет более 8,4 млн рублей, включая почти 56 тыс. рублей исполнительного сбора. Ранее задолженность превышала 71,3 млн рублей.
Иван Телегин в 2018 году стал олимпийским чемпионом по хоккею в составе сборной России. Он является также трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира. Заслуженный мастер спорта России. Обладатель Кубка Гагарина. Сейчас Телегин занимает пост спортивного директора тольяттинского клуба КХЛ «Лада».
Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы взыскали с двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой более 55 тыс. рублей долга за дачный участок.
Ранее сообщалось, что общая сумма взысканий по исполнительным производствам в отношении бывшего теннисиста Валерия Руднева превысила 12,9 млн рублей. До этого на московскую недвижимость бывшего игрока НХЛ Павла Буре наложили арест из-за развода с женой.