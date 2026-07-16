С мужа певицы Булановой взыскали почти 13 млн рублей

  • Новость часаБалицкий: Погибшего главного инженера ЗАЭС Яковлева представят к госнаграде
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    Россия извлекла максимум из «духа Анкориджа»
    Российские военные вышли к окрестностям Славянска
    Польша разработала закон о полной готовности государства к войне
    Биолог назвал пиво лучшей ловушкой для испанских слизней
    Беспилотник «Герань-2» поразил судно с грузом для ВСУ в Черном море
    Зеленский назначил главу СБУ Хмару исполняющим обязанности министра обороны
    В Венгрии начали расследование контактов бывшего главы МИД Сийярто с Россией
    Украинские мошенники по ошибке устроили теракт в Казахстане
    Эксперт: Пока Жикович готовил теракты против России, у Киева к нему вопросов не было
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У Запада остались силы только ломать правила

    На Черном море и в Персидском заливе страны Запада стремительно разрушают международные режимы и правила. На смену этим правилам не приходит ничего убедительного, но грубая сила также не действует. Ведь за ней должна стоять готовность устанавливать и поддерживать новые правила игры.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Попытки Зеленского укрепить свою власть приведут к политической войне

    Отставкой правительства Зеленский пытается решить несколько задач. Главная из них – отставка Михаила Федорова с поста министра обороны. О том, что между Зеленским и его бывшим фаворитом существует скрытый конфликт, украинские СМИ пишут с апреля.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем жить в малых городах

    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

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    16 июля 2026, 20:40 • Новости дня

    С мужа певицы Булановой взыскали почти 13 млн рублей

    Судебные приставы взыскали почти 13 млн рублей с мужа Татьяны Булановой

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший теннисист Валерий Руднев накопил значительную задолженность по кредитам и штрафам, которая привела к принудительному взысканию средств.

    Общая сумма взысканий по действующим исполнительным производствам в отношении бывшего спортсмена Валерия Руднева превышает 12,9 млн рублей, передает РИА «Новости».

    Основную часть долга супруга Татьяны Булановой составляют непогашенные кредиты на сумму 10,5 млн рублей.

    С 2022 года приставы возбудили в отношении Руднева 44 исполнительных производства. Четыре из них пришлось прекратить из-за невозможности найти имущество должника.

    Помимо кредитов, экс-теннисист обязан выплатить 1,5 млн рублей по иным взысканиям в пользу физических и юридических лиц, а также штраф в размере двух тысяч рублей.

    В июле 2025 года Московская административная дорожная инспекция выписала мужчине штраф на 4,5 тыс. рублей. После того как он его проигнорировал, суд назначил дополнительное наказание в двойном размере – девять тысяч рублей. Также с Руднева требуют исполнительский сбор на сумму почти 890 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, певица Татьяна Буланова состоит в браке с бывшим теннисистом Валерием Рудневым. Судебные приставы взыскивают почти шесть миллионов рублей задолженности с мужа исполнительницы Виктории Дайнеко.

    Пародист Александр Песков задолжал более 13,6 млн рублей по невыплаченному займу.

    16 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Эксперт назвал единственный способ ликвидировать угрозу Запорожской АЭС

    Эксперт Анпилогов: Ликвидировать угрозу ЗАЭС может лишь денацификация Украины

    Эксперт назвал единственный способ ликвидировать угрозу Запорожской АЭС
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Чтобы ликвидировать угрозы Запорожской АЭС и персоналу станции, необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения. Кардинальным же решением станет выполнение основных задач СВО – в том числе денацификация Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. В среду глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о гибели главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева при ударе дрона ВСУ.

    «Киев, атакуя Запорожскую АЭС и убивая ее персонал, преследует несколько целей. Во-первых, украинское руководство создает повод для словесных нападок на Россию: мол, якобы Москва не имеет права на эксплуатацию станции и не обеспечивает условия безопасности», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Во-вторых, киевские власти стремятся создать невыносимые условия для работы персонала на ЗАЭС и вынудить тех – без преувеличения – героических людей, которые продолжают сейчас обеспечивать функционирование станции, оставить свои рабочие места», – добавил собеседник. На этом фоне он обратил внимание на реакцию МАГАТЭ на убийство главного инженера Запорожской АЭС: агентство хотя и осудило удар, но не упомянуло Украину.

    «Для этой структуры свойственна практика «ничего не слышу, ничего не вижу и ничего не скажу». Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя ранее обстрелы ЗАЭС, признавал атаки, но всегда игнорировал вопрос, кто и каким образом эти удары наносил, – напомнил Анпилогов. – Сейчас речь идет о целенаправленном убийстве инженера станции, о террористическом акте, который не имеет никакого оправдания. Однако МАГАТЭ проявляет по меньшей мере малодушие, а как максимум – просто становится соучастником преступления».

    По мнению эксперта, чтобы ликвидировать угрозы Запорожской АЭС и персоналу станции, необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения. Кардинальным же решением, добавил спикер, станет выполнение основных задач СВО – в том числе денацификация Украины. «Нынешнее украинское руководство, на мой взгляд, не оставит попыток воздействия на ядерный объект и его сотрудников, даже если от фронта до ЗАЭС будет 200 км и более», – заключил Анпилогов.

    В среду погиб главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев. Как сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, украинский дрон ударил по служебной машине Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и Энергодара. В результате атаки также погиб водитель Дмитрий Филиппов.

    «Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту», – отметил глава «Росатома». Он выразил соболезнования семьям и близким погибших. Лихачев заявил, что трагедия стала возможна «в результате прямого поощрения ВСУ к наращиванию террористических актов со стороны западных государств».

    «Цена этого попустительства: и человеческие жизни – за последние два с половиной месяца были убиты 13 и ранены 48 человек – и реальная угроза массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы», – подчеркнул глава «Росатома». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту убийства главного инженера ЗАЭС и его водителя.

    МИД России назвал убийство Яковлева очередной попыткой Киева создать угрозу безопасному функционированию ЗАЭС и запугать ее сотрудников. Как отметило ведомство, высочайшая опасность нахождения ВСУ вблизи станции теперь очевидна более, чем когда-либо. «На этом фоне особенно цинично звучат претензии в адрес России в размещении на ЗАЭС необходимых сил охраны, содержащиеся в том числе в соответствующих докладах генерального директора МАГАТЭ», – говорится в заявлении министерства.

    Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в свою очередь, указал, что украинское руководство сделало шаг к эскалации на пути ядерного террора, убив главного инженера Запорожской атомной электростанции. «Реакция на этот теракт со стороны ядерных держав и будет показателем уровня их стремления уберечь мир от ядерной катастрофы, на которую нацелен диктаторский режим в Киеве», – написал он в своем Telegram-канале.

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар БПЛА, из-за которого погибли главный инженер Запорожской АЭС и водитель. Он назвал атаку недопустимым нападением на атомную электростанцию и ее руководство, а также серьезной угрозой ядерной безопасности. «МАГАТЭ призывает к немедленному прекращению всех нападений на ядерные объекты и их персонал или вблизи них», – говорится в сообщении агентства.

    Напомним, 10 июля в Калининграде прошли консультации России и МАГАТЭ. Главной темой стала безопасность Запорожской АЭС. Российская сторона заявила об эскалации ударов ВСУ по станции. По оценке «Росатома», с середины марта 2026 года ЗАЭС пережила более 460 атак БПЛА, более 15 ударов артиллерии.

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    16 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    «Единая Россия» защитит право школьников на обучение в 10-м классе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о незаконности отказов школ принимать девятиклассников в десятый класс при наличии аттестата и сданного ОГЭ.

    В аппарате уполномоченного при президенте России по правам ребенка разбирают жалобы родителей на отказы в зачислении выпускников девятых классов в десятый, передает РАПСИ.

    «У нас в этом году было уже 10 обращений от родителей, которые возмущены отказами зачислять их детей – выпускников девятых классов в 10-е по разным причинам. Позиция «Единой России»: при наличии сданных ОГЭ и полученного аттестата это является нарушением конституционного права на образование. Отказ в приеме возможен исключительно по причине отсутствия свободных мест. В случае такого дефицита в конкретной школе родители вправе обратиться в региональный орган управления образованием для решения вопроса о зачислении ребенка в другую организацию», – подчеркнула Львова-Белова.

    Омбудсмен привела пример успешного решения проблемы в Татарстане, где после проверки регионального Минобрнауки подростка зачислили в гимназию. Она призвала школы заранее обсуждать с семьями возможные сложности, чтобы не ставить их перед фактом.

    Львова-Белова также посоветовала рассказывать детям о различных образовательных путях, включая среднее специальное образование. По ее мнению, иногда перспективнее сначала отучиться в колледже, а затем поступать в вуз. Омбудсмен отметила важность ранней профориентации и рассказала об акциях, позволяющих подросткам попробовать себя в разных профессиях.

    Ранее Министерство просвещения назвало нехватку свободных мест причиной отказа в зачислении в десятый класс.

    Депутаты от партии «Единая Россия» инициировали проверки школ из-за барьеров для перевода учеников.

    Рособрнадзор получил десятки жалоб от родителей выпускников девятых классов.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    16 июля 2026, 14:05 • Новости дня
    Минобороны Турции прокомментировало ситуацию с ЗРК С-400

    Минобороны Турции сообщило о продолжении работы по комплексам С-400

    Минобороны Турции прокомментировало ситуацию с ЗРК С-400
    @ Дмитрий Виноградов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкое военное ведомство подтвердило продолжение работы по теме российских зенитных ракетных комплексов С-400, отказавшись уточнять детали процесса.

    Министерство обороны Турции официально подтвердило продолжение определенной работы, связанной с купленными у России зенитными ракетными комплексами С-400. При этом военное ведомство не стало уточнять конкретный характер проводимых мероприятий, передает ТАСС.

    «Работа, связанная с системой противовоздушной и противоракетной обороны С-400, продолжается в многостороннем режиме. О конкретных событиях будет сообщаться общественности по мере развития», – заявил представитель министерства на брифинге в Анкаре.

    Ранее проправительственная газета Hurriyet опубликовала информацию о возможной перепродаже российских комплексов. По данным издания, системы С-400 могли быть реализованы одной из стран Персидского залива, среди вероятных покупателей назывались ОАЭ и Катар. Официальные власти Турции эти слухи пока не подтверждали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая пресса сообщила о тайной продаже зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    В Кремле назвали тему возможной перепродажи российских комплексов сверхчувствительной.

    Правящая партия Турции опровергла информацию о передаче этого вооружения третьим государствам.

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    16 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Российские военные вышли к окрестностям Славянска
    Российские военные вышли к окрестностям Славянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные достигли окрестностей Славянска и приступили к заходу на позиции, ежедневно уничтожая технику противника, рассказал заместитель командира девятого инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным «Гагарин».

    «Уже добрались до окрестностей Славянска. Там противник подготовил дороги, прикрыл сетями. Мы уже нашли участки, где можно туда заходить, и планомерно ежедневно уничтожаем от двух до пяти единиц техники», – приводит РИА «Новости» слова «Гагарина».

    Боец уточнил, что сейчас основные усилия армии направлены на сковывание движения подразделений ВСУ и минирование дорог.

    Славянск находится на севере ДНР и вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой образует крупную агломерацию. Для украинских войск она имеет ключевое значение как укрепрайон и транспортно-логистический узел.

    В начале июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Славянском направлении.

    В начале июля военный эксперт Василий Дандыкин назвал освобождение Константиновки выходом на финальный рубеж перед Славянском.

    Накануне российские штурмовые подразделения начали наступление на соседнюю Дружковку.

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    16 июля 2026, 15:19 • Новости дня
    Минобороны: Это вам не футбол, Россия наносит удары без перерыва

    Минобороны противопоставило удары «Искандеров» перерыву в матче на ЧМ-2026

    Минобороны: Это вам не футбол, Россия наносит удары без перерыва
    @ mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало кадры запуска ракетного комплекса «Искандер», сравнив боевые действия с продолжающимся чемпионатом мира по футболу.

    «Это вам не футбол! Армия России наносит удары без перерыва», – говорится в сообщении, размещенном в канале оборонного ведомства в Max. Военные подчеркнули, что противника оставляют без замен, намекая на непрерывность боевой работы.

    В ведомстве уточнили, что в Запорожской области расчеты беспилотников группировки «Восток» сорвали ротацию и доставку снабжения ВСУ. Кроме того, ульяновские десантники успешно поразили технику и живую силу противника.

    В Краматорском районе подразделения беспилотных систем группировки «Юг» уничтожили транспортные средства и технику ВСУ, нарушив линии снабжения украинских войск.

    Тем временем на чемпионате мира по футболу 2026 года в воскресенье состоится финал между сборными Аргентины и Испании, а в субботу за третье место сыграют Англия и Франция.

    На прошлой неделе российские войска освободили семь населенных пунктов. В феврале расчеты ОТРК «Искандер» уничтожили более 90 украинских беспилотников в Черниговской области.

    Прошлым летом ракетный удар поразил площадку развертывания ударных дронов ВСУ у населенного пункта Иверское.

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    16 июля 2026, 03:45 • Новости дня
    Роспотребнадзор предупредил дачников о риске заражения туляремией

    Tекст: Катерина Туманова

    В летний период владельцы загородных участков рискуют столкнуться с опасной природной инфекцией, передающейся через укусы насекомых и контакты с грызунами, предупредили в Роспотребнадзоре.

    «Туляремия – это природно-очаговая зоонозная инфекция, природные очаги которой существуют во всех регионах нашей страны. Мерами профилактики является обеспечение грызунонепроницаемости жилых помещений, дач и погребов. Не следует оставлять пищевые продукты доступными для грызунов», – рассказали там РИА «Новости».

    Болезнь передается человеку через насекомых, зараженных животных, а также загрязненную воду и пищу.

    Наиболее надежным способом защиты специалисты называют вакцинацию. Специфический иммунитет формируется примерно через 20-30 дней после прививки и надежно защищает организм в течение пяти лет.

    Прививаться рекомендуют охотникам, рыбакам, строителям, работникам сельского хозяйства и жителям сельской местности. Помимо вакцинации, Роспотребнадзор советует использовать репелленты, носить закрытую одежду и каждые два часа осматривать тело на наличие клещей.

    Заболевание вызывает воспаление лимфоузлов и образование болезненных язв. Инфекция часто сопровождается кашлем, одышкой, сильной болью в животе и приступами рвоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росреестр освободил дачников от регистрации теплиц и уличных туалетов. Агроном назвала доступные для выращивания в России экзотические фрукты. Психологи предупредили об опасности стремления к идеальной даче.

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    16 июля 2026, 05:15 • Новости дня
    Гражданская инфраструктура повреждена в Энгельсе из-за дронов

    В Саратовской области из-за БПЛА повреждена инфраструктура в Энгельсе

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на четверг силы ПВО отражали атаку дронов над Саратовской областью, сообщил в Max-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

    «Из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе. На месте работают все оперативные службы. Пострадавших предварительно нет», – написал он.

    Бусаргин призвал граждан быть внимательными, так как угроза атаки сохраняется, локально работают системы оповещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 июля при атаке дронов на Саратовскую область пострадали два человека, днем ранее один человек погиб при атаке дронов ВСУ в Саратовской области.

    В апреле Бусаргин сообщал, что детские лагеря Саратова не будут работать летом из-за атак БПЛА.


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    16 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    Россия начала спор с ЕС в ВТО из-за углеродного налога

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия инициировала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу Пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ) Евросоюза. Москва считает, что введенные Брюсселем правила создают дополнительные барьеры для российских и других иностранных поставщиков и нарушают нормы международной торговли.

    Российская сторона направила в ВТО запрос о создании третейской группы, которая должна рассмотреть соответствие европейского механизма правилам организации, передает РИА «Новости».

    «Запрос направлен в соответствии со статьей 6 ДРС. Третейская группа, созданная в соответствии с запросом, должна оценить соответствие ПКУМ правилам соглашений ВТО», – говорится в сообщении Минэкономразвития.

    В ведомстве отметили, что Москва рассматривает ПКУМ как дискриминационный инструмент, ограничивающий доступ зарубежной продукции на рынок ЕС. По мнению российского ведомства, Брюссель использует климатическую повестку для поддержки собственных производителей и создания преимуществ для европейской промышленности.

    Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев назвал европейский механизм торговым барьером, который также используется для противодействия переносу производства компаний в страны за пределами ЕС.

    «Конечно, Брюссель пытается представить это как меру по борьбе с изменениями климата. Однако это очень далеко от правды. Более того, даже если бы ПКУМ и был направлен на защиту окружающей среды, это не освобождало бы ЕС от соблюдения правил ВТО», – заявил Ильичев.

    ПКУМ предусматривает, что импортеры продукции, производство которой на территории Евросоюза привело бы к значительным выбросам парниковых газов, должны приобретать специальные сертификаты. Механизм распространяется, в частности, на такие отрасли, как производство алюминия, удобрений, цемента и стали.

    В Москве считают, что новые требования ЕС могут негативно сказаться на конкурентоспособности зарубежных производителей и фактически ограничить их доступ к европейскому рынку. Решение ВТО по спору должно определить, соответствует ли европейская климатическая мера действующим правилам международной торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил об утрате силы глобальных принципов Всемирной торговой организации.

    В мае Москва и Пекин согласовали совместные действия против одностороннего ценообразования на выбросы углерода.

    В конце прошлого года Евросоюз отказал Киеву в предоставлении особых условий по углеродному налогу.

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    16 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Эксперт: Пока Жикович готовил теракты против России, у Киева к нему вопросов не было

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полковник Главного управления разведки Украины Виталий Жикович, известный под позывным «Пастор», координировал подготовку серии терактов на территории России, заявил член Общественной палаты РФ, участник СВО Максим Григорьев. По его словам, речь идет как минимум о 20 диверсионных акциях, среди которых были попытки атаковать Крымский мост и объекты в российских регионах.

    «Пока Жикович готовил теракты против России, у Киева к нему вопросов не было. Задержали его только после провала операции в Монако», – написал Григорьев в своем Telegram-канале. По его словам, среди целей Жиковича были Крымский мост, объекты в Пятигорске, Волгодонске и Дагестане, а также придорожное кафе, где могли находиться сотрудники силовых структур, а также Герой России Темирлан Абуталимов.

    Григорьев отметил, что для подготовки одной из операций через страны Евросоюза планировалось переправить микроавтобус с 600 кг взрывчатого вещества. Водитель, по его словам, не был осведомлен о содержимом груза и должен был погибнуть при взрыве. Еще одна попытка доставки взрывчатки проходила через территорию Грузии с использованием автомобиля, в котором находилось 130 кг вещества.

    «Жикович вербовал женщин и несовершеннолетних, привлекал сторонников запрещенной в России ИГИЛ и использовал завербованных людей вслепую как смертников», – заявил Григорьев.

    «Расчет делался на массовые жертвы среди мирного населения. На одной из записей он обещал теракт, по сравнению с которым «Крокус» отдыхает. Из опубликованных переговоров следует, что его действия согласовывались с руководством киевского режима и были известны Зеленскому», – добавил член Общественной палаты.

    Как отметил Григорьев, переломным моментом стало задержание украинскими правоохранителями Жиковича и бывшего сотрудника силовых структур по делу об убийстве Анастасии Березовской, которую подозревали в организации взрыва в Монако, целью которого был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

    «Все изменилось, когда операция в Монако провалилась и стала публичной», – написал он.

    По мнению Григорьева, таких как Жикович надо устранять, где бы они ни скрывались. «Судоплатов понимал это предельно ясно: организаторов террора не перевоспитывают, не возвращают по обмену и не оставляют им возможности готовить новые убийства. Их находят и ликвидируют», – подчеркнул он.

    Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что сотрудники ФСБ предотвратили две попытки теракта на Крымском мосту, в организации которых, по данным издания, мог быть замешан Жикович. Для одной из атак использовалась взрывчатка финского производства общим объемом около тонны.

    Напомним, сотрудники ФСБ пресекли попытки полковника украинской разведки Виталия Жиковича совершить не менее 20 терактов на территории России. Для диверсии на Крымском мосту этот офицер планировал использовать два заминированных автомобиля. Украинский суд арестовал мужчину по подозрению в убийстве исполнительницы покушения в Монако Анастасии Березовской.

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    15 июля 2026, 23:24 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ осудил убийство главного инженера ЗАЭС

    Глава МАГАТЭ Гросси осудил убийство главного инженера ЗАЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступил с заявлением после смертельной атаки дронов ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) из-за которой погиб главный инженер Александр Яковлев и водитель служебной машины.

    «Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил этот инцидент, заявив, что он представляет собой недопустимое нападение на атомную электростанцию и её руководство, а также создаёт серьёзную угрозу ядерной безопасности», – сказано в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.

    В агентстве уточнили, что информацию об инциденте в среду предоставила Россия и  проинформировала о гибели главного инженера ЗАЭС при ударе БПЛА.

    МАГАТЭ в лице гендиректора Рафаэля Гроссии призвало немедленно прекратить любые атаки на ядерные объекты или вблизи них, а также на их сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник нанес удар по служебному автомобилю Toyota Camry, в котором ехал главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев. Лихачев обвинил Запад в поощрении атак на ЗАЭС. Работник Запорожской АЭС в июне погиб при атаке украинских беспилотников.


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    16 июля 2026, 16:10 • Новости дня
    Названы сроки запуска движения по трассе М-12 до Тюмени

    Хуснуллин: Движение по трассе М-12 до Тюмени будет открыто в декабре этого года

    Названы сроки запуска движения по трассе М-12 до Тюмени
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Скоростная автомобильная магистраль «Восток» заработает в полном объеме до конца текущего года благодаря строгому соблюдению графиков строительства.

    Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин проинформировал президента Владимира Путина о сроках завершения масштабного дорожного проекта, передает ТАСС.

    Движение автомобилей по новой скоростной магистрали до Тюмени планируют запустить уже в конце этого года.

    «Декабрь. Пока идем по графику, у нас все шансы есть», – ответил вице-премьер на соответствующий вопрос главы государства во время рабочего доклада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Росавтодора Роман Новиков анонсировал продление скоростной магистрали до Тюмени до конца 2026 года.

    В прошлом году президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новый участок трассы между Башкирией и Свердловской областью.

    Глава государства также поручил проработать вопросы строительства автотранспортных подходов к границам с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.

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    16 июля 2026, 04:30 • Новости дня
    FT сообщила о вето Греции на новые санкции против российского СПГ

    Tекст: Катерина Туманова

    Ограничения Евросоюза на перевозку сжиженного природного газа (СПГ) оказались под угрозой срыва, так как и могут уничтожить греческую судоходную компанию Dynagas, пишет FT.

    Власти Греции заблокировали принятие 21 пакета санкций Евросоюза в отношении российского топлива, пишет газета Financial Times.

    «Греция выступает против очередной группы санкций ЕС против российского газа, чтобы защитить Dynagas. <...> Постпред Афин при ЕС в среду заявил коллегам из других стран, что запланированные санкции... «разрушат» Dynagas», – передает РИА «Новости».

    Готовящиеся санкции предполагают запрет на транспортировку сжиженного природного газа в третьи страны. Греческая компания специализируется на обслуживании арктического проекта «Ямал СПГ», для которого специально строила танкеры стоимостью около 300 млн долларов за судно.

    Представители Афин подчеркнули, что оператор не сможет переориентировать флот на другие рынки и будет вынужден распродать активы.

    Из-за позиции греческой стороны утверждение очередного пакета антироссийских санкций отложили на неделю. При этом европейские дипломаты признают, что действующие ограничения уже нанесли серьезный ущерб бизнесу во всех странах объединения.

    Ранее Совет ЕС утвердил план поэтапного отказа от российского газа. Запрет на импорт по краткосрочным договорам действует с 25 апреля, а по долгосрочным контрактам вступит в силу с 1 января 2027 года. Ограничения на трубопроводные поставки начали работать 17 июня текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы ЕС 15 июля не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. Премьер Болгарии Радев пригрозил заблокировать очередные санкции ради защиты национальных интересов. Евродипломаты признали риск срыва принятия нового пакета санкций против России.


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    16 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Россия стала соучредителем Всемирной организации по сотрудничеству в сфере ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия вошла в число государств-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (ВОИ). Соглашение о создании новой международной структуры в Шанхае подписал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

    Учреждение организации состоялось в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту, которая проходит в Шанхае 16–20 июля. Новая структура призвана координировать международное взаимодействие в сфере развития и регулирования ИИ: участники организации прорабатывают новые инициативы, направленные на равенство всех стран в возможностях технологического развития, равный доступ к информации, открытый характер развития ИИ, понятные всем этические нормы и человекоцентричный подход.

    «Мы одна из немногих стран, у которых есть собственные большие языковые модели. Это позволяет нам не только делиться своими разработками и опытом, но и эффективно перенимать лучшие мировые практики. Именно поэтому международное сотрудничество в сфере искусственного интеллекта имеет для нас особое значение», — заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий развитие технологий ИИ, сообщает официальный канал правительства в Max.

    Он подчеркнул, что Россия выступает за формирование прозрачных правил в сфере применения современных технологий. «Убежден, что наше активное участие в организации послужит укреплению глобального технологического диалога, а также будет способствовать эффективному продвижению российских разработок и компетенций на зарубежных рынках», – добавил Григоренко.

    Главной задачей ВОИ станет расширение международного сотрудничества в области искусственного интеллекта, повышение доступности технологий и развитие безопасных, этичных и доверенных решений. Среди направлений работы организации также заявлены создание общих технических стандартов, повышение совместимости различных ИИ-систем и развитие экосистемы на базе открытого кода.

    Инициатива создания ВОИ была впервые предложена китайской стороной на Всемирной конференции по ИИ в Шанхае в 2025 году. В качестве стран-основателей Китай пригласил 24 государства, включая Россию. Участники проекта намерены развивать сотрудничество на основе равного доступа к технологиям, открытости разработки ИИ и формирования общих этических принципов. Российская делегация на нынешней конференции в Шанхае – одна из наиболее представительных, что подчеркивает роль Россия и Китая в выработке общих правил и подходов к глобальному управлению ИИ.

    В рамках конференции в Шанхае также проходит масштабная выставка достижений в сфере искусственного интеллекта. В ней участвуют более 1100 компаний, которые представили свыше трех тыс.  разработок и технологических решений. В мероприятиях принимают участие делегации ряда государств, включая Казахстан, Таиланд, Пакистан, Бразилию, Сербию, ЮАР, Кубу и Алжир.

    В прошлом году власти Китая предложили создать Всемирную организацию сотрудничества по искусственному интеллекту.

    В апреле президент России Владимир Путин объявил о формировании профильной комиссии во главе с вице-премьером Дмитрием Григоренко.

    В начале июля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект для регулирования отечественных технологий в данной сфере.

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    15 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    Минобороны не стало направлять новобранцев в новые регионы

    Tекст: Катерина Туманова

    Весенняя призывная кампания в России завершилась, при этом новобранцев не стали направлять для прохождения службы в новые регионы страны, заявили в Минобороны.

    «В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах России – это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись», приводит РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

    В Минобороны уточнили, что часть новобранцев была распределена в специализированные подразделения. Так, 784 человека пополнили ряды научных и научно-производственных рот. Еще 239 призывников, являющихся членами сборных команд страны по олимпийским видам спорта, отправились служить в спортивные роты.

    Также отмечено, что военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания.

    Минобороны сообщило, что по итогам весеннего призыва в войска отправились 141 тыс. новобранцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в декабре 2025 года подписал указ о призыве в армию в 2026 году более 260 тыс. человек.  В апреле сообщалось, что Московский военный округ направил на службу свыше 35 тыс. призывников.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД составила путеводитель по весеннему призыву:  Весенний призыв в армию 2026 – с какого числа и до какого, призывной возраст и изменения.

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    16 июля 2026, 05:28 • Новости дня
    В Пермском крае сошли с рельсов шесть вагонов и локомотив

    Tекст: Катерина Туманова

    На перегоне Кишерть – Шумков Свердловской железной дороги сошли с рельсов шесть вагонов и секция локомотива грузового поезда, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

    Инцидент на двухпутном электрифицированном участке Кишерть – Шумково произошел в среду вечером, в 23.31 мск, уточнили в компании. Перевозимый груз в вагонах – глинозем.

    «Пострадавших нет.  Для устранения последствий схода к месту направлена восстановительная техника. Обстоятельства произошедшего уточняются. Возможны задержки пассажирских поездов», – сообщили в Свердловской железной дороге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 июля в Татарстане сошли с рельсов два вагона грузового поезда. В Красноярском крае из-за схода с путей 12 пустых грузовых вагонов  ожидалось изменение расписания ряда поездов. В мае белгородская электричка сошла с рельсов из-за отсутствия двух метров путей.

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