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Росавтодор: Трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени до конца года
Глава Росавтодора Новиков заявил о продлении трассы М-12 «Восток» до Тюмени
Скоростная трасса М-12 «Восток» будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени до конца 2026 года, сообщил глава Росавтодора Роман Новиков.
По словам Новикова, скоростную магистраль «Восток» планируют достроить до конца 2026 года, передает РИА «Новости».
«Могу смело сказать: до Тюмени в этом году мы дойдем… В этом году у нас стоит задача весь маршрут – более 300 км– от Екатеринбурга до Тюмени, с учетом уже построенного обхода Богдановича в Свердловской области, ввести в эксплуатацию», – заявил глава Росавтодора.
Развитие данного инфраструктурного объекта остается одной из приоритетных задач для государства. Дорожники уже проложили путь до Екатеринбурга и открыли объезды пяти населенных пунктов в Башкортостане.
Кроме того, запущено движение в обход Нижнекамска и Набережных Челнов, где возвели уникальный мост через реку Каму. До конца года строители также планируют сдать объездную дорогу вокруг крупного промышленного поселка Белоярский.
Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал продление скоростной трассы М-12 до Сибири и Дальнего Востока.
Президент России Владимир Путин объявил о планах строительства автотранспортных подходов к государственным границам с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.