Пашинян заявил о нежелании обострять отношения с Россией из-за железной дороги

Tекст: Дарья Григоренко

Пашинян заявил, что Ереван не намерен идти на конфликт с Москвой при урегулировании проблем, связанных с железной дорогой, передает РИА «Новости».

По его словам, расторжение концессионного соглашения с российской стороной неприемлемо, поскольку это расценивалось бы как недружественный шаг.

«Что касается ситуации с железной дорогой, мы хотим решить вопрос по-дружески, то есть мы не хотим идти на какие-то острые решения», – подчеркнул Пашинян в беседе с журналистами.

Глава правительства также отметил, что Армения продолжит курс на диверсификацию экспорта, даже если поставки продукции в Россию восстановятся в полном объеме.

Премьер добавил, что сильная зависимость экспорта или импорта от одного направления создает серьезные проблемы для экономики страны.

Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Папик Бабаджанян сообщил газете ВЗГЛЯД, что Пашинян пытается доказать свою нужность Брюсселю, поэтому выступает с критикой ЕАЭС и заявляет о возможности пересмотра условий концессии находящейся в управлении РЖД Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД). При этом именно ЕАЭС и Россия сейчас фактически субсидируют Армению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава армянского правительства не исключил вероятности судебного спора вокруг ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», которая является дочерним предприятием РЖД и управляет транспортной сетью республики.

В ответ министр экономического развития России Максим Решетников назвал безосновательными требования Еревана о дополнительных выплатах за этот актив.