Участники Большой арктической экспедиции увидели особую радугу во время затмения

Аномальная жара превратила Европу в зону масштабных лесных пожаров

Европу накрыла пятая за лето волна аномальной жары

Tекст: Мария Иванова

Рекордные температуры и сильная засуха привели к многочисленным природным возгораниям во Франции и Британии, передает Associated Press.

Во французском регионе Ланды пожар в лесных массивах заставил эвакуировать более 500 человек из города Люглон. Ранее вблизи Бордо огонь уничтожил леса и вынудил покинуть дома четверть миллиона местных жителей.

В Британии после самого жаркого дня в году зафиксированы возгорания в Уэст-Мидлендсе, где сгорели несколько домов. Начальник пожарной службы Саймон Тухилл заявил: «Это один из самых значительных инцидентов, с которыми когда-либо сталкивалась пожарная служба региона». В Англии и Уэльсе с начала года зарегистрировано 1017 лесных пожаров.

Температура на западе Лондона достигла 38,1 градуса. Во Франции столбики термометров приблизились к 41 градусу, пишет The New York Times.

В Северной Греции по морю эвакуировали более 300 отдыхающих и жителей из-за возгорания в сосновом лесу.

Жара вызвана зоной высокого давления, известной как тепловой купол. Ожидается, что она сместится в Центральную Европу. По данным Европейской системы информации о лесных пожарах, в ЕС в текущем году выгорело более 566 тыс. гектаров территорий, что вдвое превышает средний показатель за 20 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедший июль стал самым жарким месяцем во Франции за всю историю метеорологических наблюдений.

К середине прошлого месяца огонь уничтожил в стране свыше 42 тыс. гектаров леса.

В ходе ликвидации этих масштабных возгораний пострадали 126 сотрудников спасательных служб.