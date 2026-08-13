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Участники Большой арктической экспедиции увидели особую радугу во время затмения
Участники Большой экспедиции увидели арктическую радугу на мысе Челюскин
Во время солнечного затмения участники молодежного образовательного проекта запечатлели редкое природное явление – радугу из плотного тумана.
Члены Большой арктической экспедиции наблюдали уникальную арктическую радугу во время солнечного затмения 12 августа, передает РИА «Новости».
Режиссер образовательной организации «Лаборатория путешествий» Андрей Цветков рассказал, что дуга радуги состояла из плотного тумана.
«Мы стали свидетелями арктической радуги. Явление уникальное. Представьте себе дугу классической радуги, которую мы можем лицезреть в нашей с вами средней полосе. Точно такая же дуга, состоящая из плотного тумана. Вокруг тоже туман, но он более разреженный», – сообщил Цветков.
По словам режиссера, облачный полукруг возвышался над морем Лаптевых и играл в лучах восходящего солнца, пробивающегося сквозь туман. Он назвал это зрелище магическим.
Большая арктическая экспедиция проходит ежегодно в первой половине августа. В текущем году 7 августа десять московских школьников и четверо студентов отправились на мыс Челюскин. Отряд Цветкова «Хранители истории» помогает в восстановлении мемориала первым полярникам, уточнили в департаменте образования Москвы.
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