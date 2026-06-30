Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?8 комментариев
На Байконуре начались испытания нового грузового корабля
Роскосмос сообщил о начале испытаний транспортного корабля «Прогресс МС-35»
Стартовала активная фаза наземной подготовки нового грузового корабля «Прогресс МС-35», которому предстоит пройти масштабную проверку бортовой аппаратуры перед запуском.
Специалисты начали испытания систем нового грузового транспортного корабля «Прогресс МС-35» на космодроме Байконур, сообщает Роскосмос.
Космический аппарат уже успешно расконсервировали для проведения необходимых процедур.
В ходе подготовки к полету эксперты тщательно осмотрели панели солнечных батарей и проверили бортовые системы корабля. До конца июля планируется провести комплексные испытания радиотехнических средств и аппаратуры управления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня транспортный корабль «Прогресс МС-36» прибыл на Байконур для предстартового контроля.
В конце апреля грузовой корабль «Прогресс МС-34» успешно вывели на орбиту. Несколькими днями ранее специалисты затопили в Тихом океане завершивший миссию аппарат «Прогресс МС-32».