Ученые рассказали о надвигающихся на Землю затмениях и звездопадах

Астрономы спрогнозировали метеорный поток и затмения в августе

Tекст: Катерина Туманова

«Второго августа Меркурий будет находиться в максимальной западной элонгации 19 градусов. Это означает, что утром до восхода солнца его можно будет рассмотреть с помощью телескопа или даже бинокля», – рассказал он РИА «Новости».

Центральным днем месяца станет 12 августа, когда совпадут два значимых явления. В этот день пика достигнет мощный метеорный поток Персеиды, образованный хвостом кометы Свифта-Таттла.

Одновременно произойдет полное солнечное затмение, которое в европейской части России будет видно лишь частично. Алексеев отметил, что благодаря новолунию свет не помешает наблюдению за падающими звездами.

Спустя примерно две недели, 28 августа, состоится частное лунное затмение. Эксперт добавил, что в эту ночь спутник Земли приобретет глубокий красный оттенок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые назвали ретроградное движение Меркурия обычным оптическим эффектом. Жителям Земли пообещали видимость астероида Апофис. Астроном Язев исключил вероятность столкновения астероида с Землей весной 2029 года.