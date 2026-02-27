Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?0 комментариев
Ученый развеял популярный миф о ретроградном Меркурии
Так называемый ретроградный Меркурий, из-за которого многие боятся начинать важные дела, на деле лишь оптический эффект разной скорости движения планет, сообщил научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов.
Негативное воздействие этого явления на жизнь граждан является обычным вымыслом, сообщил ТАСС научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов.
По его словам, планета не меняет направление вращения, а наблюдаемый эффект вызван разницей скоростей.
«Если мы будем смотреть с Земли на орбиты движения планет, то в определенных ситуациях, когда одна планета обгоняет другую, в проекции на небесную сферу может возникнуть иллюзия, что планета начинает двигаться в обратную сторону – это называется ретроградное, попятное движение», – рассказал эксперт.
Полный оборот Меркурия вокруг Солнца занимает около 88 суток, поэтому он периодически обгоняет Землю. Такой оптический обман возникает три или четыре раза в год. Железнов напомнил, что астрономия и астрология окончательно разделились в середине XIX века.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский астрофизик Дмитрий Бисикало призвал не придавать значения суевериям касательно ретроградного Меркурия.
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о кульминации редкого парада планет с участием этого небесного тела.
Роскосмос опубликовал календарь главных астрономических событий года для наблюдения невооруженным глазом.