Ученый развеял популярный миф о ретроградном Меркурии

В РАН назвали средневековым мифом негативное влияние ретроградного Меркурия

Tекст: Мария Иванова

Негативное воздействие этого явления на жизнь граждан является обычным вымыслом, сообщил ТАСС научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов.

По его словам, планета не меняет направление вращения, а наблюдаемый эффект вызван разницей скоростей.

«Если мы будем смотреть с Земли на орбиты движения планет, то в определенных ситуациях, когда одна планета обгоняет другую, в проекции на небесную сферу может возникнуть иллюзия, что планета начинает двигаться в обратную сторону – это называется ретроградное, попятное движение», – рассказал эксперт.

Полный оборот Меркурия вокруг Солнца занимает около 88 суток, поэтому он периодически обгоняет Землю. Такой оптический обман возникает три или четыре раза в год. Железнов напомнил, что астрономия и астрология окончательно разделились в середине XIX века.

