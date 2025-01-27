В России разработали метод 3D-печати из металла

В России разработали систему контроля 3D-печати металлом

Tекст: Алексей Дегтярев

Разработка уже успешно прошла испытания и готовится к внедрению на предприятиях Росатома, сообщается на сайте НИЯУ МИФИ.

Система представляет собой программное обеспечение, которое устанавливается на 3D-принтер и использует встроенную видеокамеру для обнаружения дефектов в реальном времени. В случае выявления проблем ПО либо самостоятельно вносит коррективы в процесс печати, либо уведомляет оператора через мессенджер, компьютер или журнал принтера. На разработку уже получено свидетельство о регистрации.

Проект стартовал год назад на уральской смене в образовательном центре «Сириус», где команда школьников под руководством преподавателей НИЯУ МИФИ представила свою идею. После победы в конкурсе проект получил поддержку в Университетском акселераторе НИЯУ МИФИ и Росатома, что позволило довести концепцию до реального продукта. В декабре 2024 года система прошла успешные испытания на предсерийном образце принтера, разработанного в Топливном дивизионе Росатома.

Уникальность решения подтверждается его многофункциональностью: система может интегрироваться в новые принтеры, устанавливаться на уже существующее оборудование и даже работать как независимый «наблюдатель» на зарубежных устройствах.

Кроме того, разрабатывается высокоточная версия системы, способная обнаруживать дефекты размером до 0,01 мм на пиксель изображения.

Стоимость системы составляет лишь небольшую часть от цены принтера, а срок ее окупаемости оценивается в полгода, что делает решение экономически привлекательным для промышленных предприятий. В будущем разработчики планируют реинвестировать прибыль в развитие системы и ее адаптацию для различных отраслей, включая аэрокосмическую и медицинскую промышленность.

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