Новосибирские ученые вывели моль для утилизации пластика

Новосибирские ученые разработали инновационную технологию утилизации неперерабатываемого пластика, пишет РИА «Новости». Проект был создан студенткой Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Полиной Дубовской, которая предложила использовать специальную линию восковой моли для переработки пластика. Этот метод предполагает создание ферм насекомых, которые могут стать экономически выгодным и экологичным способом избавления от пластиковых отходов.

В природе большая восковая моль, известная как пчелиная огнёвка, является вредителем медоносных пчел. Она обитает в ульях, поедая соты и мед, однако ученые решили использовать ее способность питаться пластиком. Благодаря искусственному созданию подходящей среды и разработке специального плана питания, моль может адаптироваться и перерабатывать пластик более эффективно.

План питания играет ключевую роль в успешной адаптации моли к потреблению пластика. В процессе генерации моль постепенно увеличивает свою способность перерабатывать полимерные отходы. Дубовская пояснила, что двести личинок пчелиной огневки способны за десять дней съесть четыре килограмма пластика. Пластик предварительно измельчается, и в состав корма добавляются мед, кукурузная крупа и воск.

Продукты жизнедеятельности моли обладают широким спектром применений, начиная от производства биогелей и БАДов до использования в косметологии и сельском хозяйстве. В медицине их можно применять для создания настоек и других препаратов. Таким образом, технология не только решает проблему пластиковых отходов, но и открывает новые возможности для различных отраслей промышленности.

Ранее ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали установку, которая может перерабатывать пластик практически любого вида в топливо, включая бензин, керосин и дизель.

Также сообщалось, что ученые из Бразилии обнаружили микропластик в обонятельных луковицах человеческого мозга, что подтверждает глубокое проникновение пластиковых загрязнителей в организм человека.