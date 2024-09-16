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Ученые обнаружили микропластик в мозгу человека
Ученые обнаружили микропластик в обонятельной луковице человека
Ученые из Бразилии обнаружили микропластик в обонятельных луковицах человеческого мозга, исследование опубликовано в научном журнале JAMA Network Open.
Результаты указывают на то, что обонятельный путь является способом проникновения частичек микропластика в мозг. Так, ученые исследовали обонятельные луковицы у 15 умерших людей в возрасте от 33 до 100 лет. Микропластик был найден в обонятельных луковицах восьми человек, его размер варьировался от 5,5 до 26,4 микрометра, передает РИА «Новости».
Отмечается, что наличие микропластика в обонятельной луковице не означает автоматически, что микропластик есть и в других местах мозга.
Ранее группа ученых специалистов Свободного университета Амстердама впервые обнаружила в крови человека частицы пластика.