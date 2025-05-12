Мишустин объявил о создании центра «Долина Физтеха»

Tекст: Ольга Иванова

Правительство создаст инновационный научно-технологический центр «Долина Физтеха», который станет одним из ключевых элементов в достижении технологического лидерства страны, передает ТАСС. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Он подчеркнул, что такие площадки являются «очень важным инструментом поддержки технологических компаний» и способствуют коммерциализации научных и технических разработок.

Мишустин также напомнил, что власти продолжают укреплять научную базу страны, реализуя ряд масштабных проектов, таких как «Профессионалитет», «Передовые инженерные школы», «Приоритет 2030» и создание научных центров мирового уровня. Кроме того, формируется сеть установок класса «Мегасайенс», что, по словам премьера, позволит обеспечить современную инфраструктуру и увеличить число квалифицированных кадров.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко добавил, что в этом году около двух тысяч выпускников передовых инженерных школ будут трудоустроены в российские высокотехнологичные компании. Он подчеркнул, что к 2030 году число таких школ возрастет до 100, а правительство продолжит увеличивать нормативы затрат на обучение востребованных специалистов.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о создании центра развития мРНК-технологий, который будет заниматься производством инновационных лекарств, включая препараты для лечения онкологических заболеваний.