Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.5 комментариев
Мишустин подписал распоряжение о создании центра мРНК-технологий
В России создали центр мРНК-технологий для разработки инновационных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании центра развития мРНК-технологий, который будет заниматься производством инновационных лекарств, включая препараты для лечения онкологических заболеваний.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании научно-технологического центра развития технологий матричных рибонуклеиновых кислот (мРНК), сообщает ТАСС. Центр будет заниматься разработкой и производством инновационных лекарств, в том числе для лечения онкологических заболеваний.
Центр будет функционировать как консорциум без образования юридического лица и будет состоять из 17 научных организаций. В его состав войдут такие учреждения, как Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина, Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова и Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Головной научной организацией станет Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
В пресс-службе кабмина отметили, что центр будет обеспечивать комплексное развитие направления по разработке и производству инновационных препаратов на основе мРНК-технологий для лечения и профилактики различных заболеваний. В сообщении также напомнили, что ранее из резервного фонда правительства было выделено около 600 млн рублей на закупку оборудования для создания производства таких препаратов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав отменил регистрацию растворяющейся на языке версии «Виагры». Россиянка успешно прошла лечение новым отечественным препаратом от рака, что свидетельствует о развитии российских разработок в медицине. Правительство продлило порядок продажи зарубежных лекарств до 2025 года, что позволяет продолжать использование международных препаратов в России.