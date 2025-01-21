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    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Следующей целью Трампа становится Лондон

    Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

    6 комментариев
    21 января 2025, 19:45 • Новости дня

    Россиянка успешно прошла лечение новым отечественным препаратом от рака

    Россиянка успешно прошла лечение новым отечественным препаратом от рака
    @ Dirceu Portugal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России впервые успешно применили новый препарат «Утжефра» для лечения рака крови, пациентка не испытала серьезных осложнений, заявили в пресс-службе НМИЦ гематологии Минздрава.

    Женщина 59 лет участвовала в клиническом исследовании и получила препарат в декабре двумя дозами, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Как отметила главный исследователь Ольга Алешина, после введения «Утжефры» у пациентки не возникло серьезных осложнений.

    После недельного наблюдения в отделении реанимации и интенсивной терапии, согласно протоколу, пациентка была переведена в гематологическое отделение. Далее она находилась под наблюдением в условиях дневного стационара. Алешина подтвердила, что результаты обследования пациентки подтвердили полный ответ на терапию и безопасность препарата.

    Всего в клиническом исследовании «Утжефры» примут участие 60 пациентов. В течение года после введения лекарства они будут проходить различные медицинские процедуры для контроля состояния основного заболевания и ремиссии.

    В 2023 году врач по интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Игорь Погребняков заявлял, что эффективность российского препарата для лечения онкозаболеваний с помощью света в некоторых случаях достигает 90–100%.

    21 января 2025, 15:03 • Новости дня
    Путин: Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок
    Путин: Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и Китай активно работают над созданием справедливого многополярного мирового порядка и обеспечением неделимой безопасности в евразийском регионе, заявил президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Путин отметил, что внешнеполитическая связь и совместные усилия России и Китая играют важную и стабилизирующую роль в международных делах, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом».

    По словам российского президента, сотрудничество между двумя странами способствует стабилизации международной обстановки, что имеет особую значимость на фоне текущих глобальных вызовов.

    Как в ходе видеовстречи с Путиным заявил китайский лидер Си Цзиньпин, в 2024 году Россия и Китай достигли ряда важных соглашений благодаря трем встречам лидеров в Пекине, Астане и Казани, содействуя реформированию глобальной системы управления через взаимодействие в ООН, БРИКС и других организациях.

    Си Цзиньпин также объявил о намерении КНР вывести на новый уровень российско-китайские отношения в 2025 году.

    Напомним, Путин и Си Цзиньпин провели видеоконференцию.

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    21 января 2025, 12:32 • Новости дня
    Путин отметил общие взгляды России и Китая на отношения между крупными державами
    Путин отметил общие взгляды России и Китая на отношения между крупными державами
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином президент Владимир Путин подчеркнул общность подходов России и Китая к международным отношениям, включая вопросы безопасности и сотрудничества.

    В ходе обсуждения Путин подчеркнул, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина лежит широкий спектр национальных интересов и совпадение взглядов на международную политику, сообщает ТАСС.

    «Согласен с вами в том, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина широкая общность национальных интересов и совпадение взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами», – отметил Путин.

    Переговоры посвящены обсуждению ключевых вопросов безопасности и сотрудничества на Евразийском континенте и в мире в целом.

    Оба лидера подтвердили стремление своих стран к укреплению неделимой безопасности на международной арене, что является одной из важнейших задач в их внешнеполитической стратегии.

    Напомним, Путин и Си Цзиньпин проводят встречу по видеосвязи.

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    21 января 2025, 19:49 • Видео
    Насколько опасен Илон Маск

    На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

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    21 января 2025, 14:47 • Новости дня
    Американец разгромил московскую чебуречную из-за инаугурации Трампа
    Американец разгромил московскую чебуречную из-за инаугурации Трампа
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В одной из московских чебуречных гражданин США Джон Джордан устроил погром после обсуждения инаугурации Дональда Трампа, инцидент произошел в понедельник, 20 января.

    Американский гражданин Джон Джордан пригласил 31-летнюю россиянку Руслану на ужин в чебуречную на Сретенском бульваре, где они купили чебуреки и две бутылки водки, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    В процессе ожидания заказа пара сильно напилась и провела в заведении более четырех часов. В ходе разговора тема сместилась на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, после чего Джордан начал кричать о том, что Джо Байден был бы лучшим вариантом.

    При этом Руслана поддерживала избранного президента.

    Оба участника стали раскидывать вещи в заведении. Сотрудники чебуречной не смогли самостоятельно успокоить дебоширов и были вынуждены вызвать полицию и скорую помощь.

    Прибывшие службы выяснили, что помимо алкоголя пара также употребляла наркотики. В результате Джордана и Руслану доставили в токсикореанимацию с отравлением.

    В августе в российской столице задержали американского гражданина, он применил насилие в отношении представителя власти. Он отказывался предоставлять документы, удостоверяющие личность, а также напал на правоохранителя.

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    20 января 2025, 22:34 • Новости дня
    Цукерберг засмотрелся на декольте подруги Безоса на инаугурации Трампа (видео)

    Цукерберг засмотрелся на декольте телеведущей Лорен Санчес на инаугурации Трампа

    Цукерберг засмотрелся на декольте подруги Безоса на инаугурации Трампа (видео)
    @ кадр из видео

    Tекст: Максим Попов

    На инаугурации Дональда Трампа Марк Цукерберг сосредоточил взгляд на декольте Лорен Санчес, телеведущей и подруги владельца Amazon Джеффа Безоса, что привлекло внимание СМИ.

    Во время инаугурации президента США Дональда Трампа основатель Facebook (заблокирован в России) Марк Цукерберг привлек к себе внимание, когда его взгляд остановился на Лорен Санчес — телеведущей и подруге владельца Amazon Джеффа Безоса.

    Цукерберг, находясь в зале среди других гостей, не сразу смог отвести глаза от декольте Санчес, и это не осталось незамеченным многочисленными журналистами, которые присутствовали на церемонии.

    55-летняя подруга миллиардера Безоса Лорен Санчес, известна своими яркими появлениями на публике.

    До этого сообщалось, что во время инаугурации Трамп объявил, что официальная политика США отныне признает только два гендера – мужской и женский.

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    21 января 2025, 10:23 • Новости дня
    Трамп удивил гостей инаугурации вином с русским названием

    На инаугурации Трамп подал вино с русским названием Korbel Russian River Valley Natural

    Трамп удивил гостей инаугурации вином с русским названием
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Гостям инаугурации президента США Дональда Трампа предложили игристое вино с русским названием Korbel Russian River Valley Natural, что вызвало удивление, так как в речи президента не упоминались Россия или Украина.

    На инаугурации Трампа гостям подали игристое вино с русским названием Korbel Russian River Valley Natural, оно было предложено к десерту, передает Ura.ru.

    Это вызвало удивление, так как в своей инаугурационной речи Трамп не упоминал Россию или Украину.

    Река, давшая название вину, находится в Северной Калифорнии. Название Russian River связано с историей русских поселений в этом регионе. На обеде также подавали десерт с яблочным мороженым, но именно выбор вина стал неожиданностью для многих гостей.

    В понедельник состоялась инаугурация 47-го президента США, и Дональд Трамп официально принял присягу в ротонде Капитолия. Во время инаугурации Дональд Трамп заявил о приоритете интересов Америки и обещал укрепить страну до небывалого уровня в своей первой речи в должности 47-го президента США.

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    21 января 2025, 08:59 • Новости дня
    В БРИКС проигнорировали угрозы Трампа ввести 100-процентные пошлины

    Посол России в Индонезии заявил, что БРИКС не принимает во внимание угрозы Трампа о 100% пошлинах

    В БРИКС проигнорировали угрозы Трампа ввести 100-процентные пошлины
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    БРИКС не считает серьезными угрозы президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные торговые пошлины для стран объединения, заявил посол России в Индонезии Сергей Толченов.

    По его словам, БРИКС обладает достаточной силой и самостоятельностью в решении финансовых вопросов, чтобы не придавать значения подобным угрозам, передает ТАСС.

    Сергей Толченов подчеркнул, что внутри БРИКС активно обсуждаются вопросы создания собственной валюты и осуществления трансграничных платежей. Дипломат выразил уверенность в том, что объединение достаточно сильное, чтобы противостоять давлению даже со стороны США.

    Посол отметил, что Москва ожидает, что Джакарта займет аналогичную позицию и не поддастся на «высокомерные заявления» от стран, не входящих в БРИКС.

    Толченов выразил надежду на стойкость Индонезии в данном вопросе, что станет дополнительной поддержкой для всего объединения.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести торговые пошлины в размере не менее 100% на бизнес стран БРИКС с США, отметив, что это является ответом на недружественные действия оппонентов.

    Министерство иностранных дел Бразилии считает заявления Трампа о введении 100-процентных пошлин на товары из стран БРИКС в случае отказа от доллара бессмысленными и провокационными.

    Президент России Владимир Путин заявил, что говорить о единой валюте БРИКС еще рано, у стран объединения пока нет такой цели.

    6 января МИД Бразилии, которая 1 января по принципу ротации стала председателем БРИКС, проинформировал, что Индонезия присоединилась к объединению в качестве полноправного члена. 

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    21 января 2025, 03:49 • Новости дня
    Солдаты ВСУ расстреляли беременную на трассе в Курской области

    Жительница Курской области сообщила о расстреле беременной и разграблении домов ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Жительница Курской области рассказала о расстреле беременной женщины солдатами ВСУ на трассе близ Куриловки, а также о разграблении домов и похищении детей.

    Жительница Суджанского района Курской области сообщила представителю военного СК о вопиющем случае насилия, совершенном солдатами ВСУ, передает ТАСС. По ее словам, на трассе, ведущей вглубь региона, в районе населенного пункта Куриловка, украинские военные расстреляли беременную девушку.

    Женщина уточнила: «Женщину беременную расстреляли. Это по трассе, в районе Куриловки. Там страшно было. По селам там вообще страсти творились». Она также сообщила, что украинские военные разграбили дома местных жителей и, по некоторым данным, увели детей из ряда интернатов.

    Кроме того, она отметила, что город, в котором она проживала, ранее был красивым, но теперь сильно разрушен. Жители региона обеспокоены происходящим и надеются на скорейшее восстановление порядка, сказала женщина.

    Ранее сообщалось, что в освобожденном селе Русское Поречное обнаружены тела мирных жителей со следами пулевых и осколочных ранений, предположительно убитых украинскими военными при отступлении.

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    21 января 2025, 04:15 • Новости дня
    Трамп заявил о чрезмерных расходах США для поддержки Украины

    Трамп сообщил, что США потратили на Украину на 200 млрд долларов больше, чем НАТО

    Трамп заявил о чрезмерных расходах США для поддержки Украины
    @ Jasper Colt/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины, подчеркнув, что Вашингтон потратил на 200 млрд долларов больше, чем другие страны альянса.

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что американские расходы на поддержку Украины значительно превышают затраты союзников по НАТО, передает РИА «Новости».

    Во время встречи с журналистами в Овальном кабинете он заявил: «НАТО должно платить 5%. Мы в войне на Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО. Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан, а мы потратили на Украину на 200 млрд долларов больше, чем НАТО».

    Трамп подчеркнул, что географическая близость Европы к Украине должна побуждать европейские страны брать на себя большую финансовую ответственность в поддержке киевского режима.

    Президент США также заверил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине. На вопрос о выполнении своего обещания разрешить конфликт в первый день, он ответил, что  прошла только половина дня. «У меня есть еще половина дня. Мы хотим это сделать», – сказал он.

    Трамп также сообщил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых будут обсуждаться вопросы мирного урегулирования на Украине. По словам Трампа, президент Зеленский уже выразил готовность к соглашению. «Он сказал мне, что хочет заключения сделки», – подчеркнул глава Белого дома.

    Одновременно с этим американский лидер допустил сохранение санкций против России до завершения конфликта на Украине.

    До этого Трамп повторно вывел США из Парижского соглашения по климату, подписав указ в присутствии своих сторонников в Вашингтоне. Кроме того, он пообещал помиловать осужденных за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

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    21 января 2025, 12:13 • Новости дня
    Трамп переименовал Мексиканский залив и гору Денали

    Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива и горы Денали в США

    Трамп переименовал Мексиканский залив и гору Денали
    @ IMAGO/Jim LoScalzo/CN/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский и горы Денали в гору Мак-Кинли.

    В указе сказано, что Министерство внутренних дел США должно в течение 30 дней завершить все необходимые формальности для официального утверждения новых названий, передает ТАСС.

    После этого данные будут обновлены в Информационной системе географических названий, что позволит использовать новые названия во всех официальных документах страны.

    Аргументируя необходимость переименования, Трамп отметил, что Мексиканский залив является центральным для экономики США, и новое название отражает его значимость.

    Что касается горы Денали, которая в 2015 году была переименована в знак уважения к коренному населению Аляски, Трамп считает, что возвращение имени Мак-Кинли восстанавливает историческую справедливость и уважение к памяти 25-го президента США.

    Ранее Трамп обосновывал планы переименования Мексиканского залива тем, что новое название звучит «красиво и уместно».

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила вернуть название Мексиканская Америка всему континенту в ответ на заявление Трампа.

    Переименование Мексиканского залива в Американский рассматривается как самая безобидная из идей Трампа, но с очевидным экспансионистским подтекстом.

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    21 января 2025, 10:53 • Новости дня
    Завершено расследование дела о похищениях девушек в Москве

    Уголовное дело о похищениях девушек и вымогательствах в Москве отправлено в суд

    Завершено расследование дела о похищениях девушек в Москве
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Завершено расследование дела о похищениях и вымогательстве в Москве, в рамках которого два жителя Подмосковья обвиняются в похищении девяти человек и вымогательстве более 750 тыс. рублей, дело передано в суд, сообщает столичный главк СК.

    По данным следствия, два жителя Подмосковья Владимир Казаченко и Руслан Карпенко, были арестованы Таганским судом Москвы 24 октября 2024 года. Их обвиняют в похищении людей и вымогательстве. Как стало известно, ночью 25 сентября они насильно посадили девушку в автомобиль, требуя более 150 тыс. рублей, после чего высадили ее у станции метро «Марксистская», передает РИА «Новости».

    Казаченко и Карпенко действовали аналогичным образом, похищая еще двух жителей столицы. Впоследствии их жертвами стали еще шесть девушек в сентябре и октябре, что увеличило общее количество потерпевших до девяти. Общая сумма вымогательства, по данным следствия, составила более 750 тыс. рублей. Обвиняемые отказались давать показания, но потерпевшие опознали их на следственных действиях.

    Следственный комитет сообщил, что собрана достаточная доказательственная база для передачи дела в суд. Следствие провело значительное количество следственных и процессуальных действий, которые позволили сформировать обоснованные обвинения по ряду статей, включая похищение человека и вымогательство. Теперь дело передано для судебного разбирательства.

    Ранее Следственный комитет сообщал, что Казаченко и Карпенко насильно сажали девушек в автомобиль, угрожали им физической расправой и возили по Москве, требуя деньги, а после получения желаемого мужчины высаживали потерпевших из машины.

    В Главном следственном управлении СК по Москве сообщали, что обвиняемым в похищениях девушек вменяли до восьми эпизодов.

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    20 января 2025, 23:35 • Новости дня
    Эксперт назвал сценарий санкционного давления США против России при Трампе

    Политолог Суслов спрогнозировал усиление санкций США на фоне сложностей переговоров по Украине

    Tекст: Максим Попов

    В ближайшие месяцы США, вероятно, усилят санкционное давление на Россию из-за трудностей в переговорах по Украине, сообщил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Суслов выразил мнение, что президент США Дональд Трамп усилит санкционное давление на Россию в ближайшие несколько месяцев. Это произойдет, как только администрация нового главы Белого осознает, что переговоры по Украине будут крайне сложными, передает ТАСС.

    Суслов пояснил: «Я думаю, что в ближайшие несколько месяцев усиление санкционного давления Соединенных Штатов на Россию просто неизбежно, и это следует рассматривать как такой априорный базовый сценарий». Он отметил, что усиливающееся давление будет направлено на российскую энергетику и партнеров России, которым также будут угрожать вторичными санкциями.

    По его словам, главным ограничителем для администрации Трампа станет риск усиления инфляции внутри США, связанный с возможным ростом мировых цен на нефть, если экспорт российской нефти будет дестабилизирован. Однако желание усилить санкции, по мнению эксперта, не вызывает сомнений.

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    21 января 2025, 10:41 • Новости дня
    Трамп распорядился поднять флаг над посольством США в Москве
    Трамп распорядился поднять флаг над посольством США в Москве
    @ Павел Цуканов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве подняли флаг над посольством США по указу президента США Дональда Трампа, отменив приспущенное положение, которое установил Джо Байден.

    Флаг США был поднят над американским посольством в Москве в результате исполнения одного из первых распоряжений Трампа.

    Глава США подписал указ, который запрещает приспускать флаги над правительственными зданиями во время инаугурации главы государства.

    Напомним, приспущенное положение флага было установлено по указу экс-президента Джо Байдена. Согласно его распоряжению, флаги над Белым домом и другими правительственными зданиями должны были оставаться приспущенными в течение 30 дней после смерти бывшего американского лидера Джимми Картера.

    В понедельник состоялась инаугурация 47-го президента США, и Дональд Трамп официально принял присягу в ротонде Капитолия. Вскоре Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

    После этого президент США подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

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    21 января 2025, 01:26 • Новости дня
    Маск приветствовал сторонников Трампа скандальным жестом

    Американские СМИ сообщили о нацистском приветствии Маска на инаугурации Трампа

    Маск приветствовал сторонников Трампа скандальным жестом
    @ Chip Somodevilla/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск во время своей речи на церемонии инаугурации Дональда Трампа исполнил жест, который сравнили с римским салютом.

    Миллиардер Илон Маск во время своей речи на инаугурации Трампа. Он ударил себя правой рукой в грудь и выбросил ее вверх, произнеся: «Спасибо, что сделали это возможным! Мое сердце поднимается к вам».

    «The Gardian» назвало этот жест «фашистским приветствием на инаугурации». «The Mirror» описало его как «спорный жест, который породил сравнения с нацистской Германией». В свою очередь, «Independent» назвала данный жест «странным».

    Израильский «The Jerusalem Post» сообщил, что Маск повторил похожие жесты три раза во время прямой трансляции. Это вызвало бурные обсуждения и критику в социальных сетях, породив множество интерпретаций.

    Ранее в Сети появилось видео танца Маска на инаугурации Трампа после его слов о покорении Марса.

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    21 января 2025, 14:14 • Новости дня
    Лавров оценил заявления Трампа по внешней политике
    Лавров оценил заявления Трампа по внешней политике
    @ Alexander Nemenov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые шаги Дональда Трампа на посту президента США демонстрируют его подход к продвижению интересов страны на мировой арене, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Комментированием решений, анонсированных президентом Трампом, занимаются многие политологи. Я коротко скажу, что это указатель на методы продвижения интересов Соединенных Штатов на мировой арене», – подчеркнул Лавров, передает ТАСС.

    Кроме того, Лавров ответил на вопрос о готовности Москвы к контактам с Вашингтоном на высшем уровне. По его словам, президенты России и США уже выразили свою положительную позицию по этому вопросу. Лавров подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин заявил о своей готовности к контактам, а президент США Дональд Трамп выразил намерение установить контакт с Путиным в ближайшее время. «Так что ответ уже давно известен», – добавил российский министр.

    Ранее американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что в указах президента США Дональда Трампа видна большая программа перестройки Америки, а также попытка изменить систему международных отношений, на что намекают выход из ВОЗ и начало тарифной войны с Канадой и Мексикой.

    Напомним, Трамп отменил 78 указов и меморандумов Джо Байдена и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

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    21 января 2025, 11:12 • Новости дня
    Выживший в Охотском море житель Бурятии стал подозреваемым

    Выживший в Охотском море Михаил Пичугин стал подозреваемым в уголовном деле о трагедии

    Выживший в Охотском море житель Бурятии стал подозреваемым
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Житель Бурятии Михаил Пичугин, выживший после двух месяцев в дрейфе, стал подозреваемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности водного транспорта после гибели его родственников.

    Пичугин, выживший после двухмесячного дрейфа в Охотском море, стал подозреваемым в уголовном деле по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, передает ТАСС. Дело было возбуждено после гибели его брата и 15-летнего племянника.

    Адвокат Пичугина Андрей Назаров сообщил, что клиент имеет статус подозреваемого, и в настоящее время проводится проверка в рамках возбужденного дела. Следственные действия проходят в Улан-Удэ, где работают местные следователи. Была создана следственная группа, поскольку все участники и потерпевшие находятся в Бурятии.

    Летом 2024 года Пичугин вместе с братом и племянником совершали путешествие по маршруту Сахалин – Шантарские острова – Сахалин на катамаране «Байкат». Их связь с внешним миром пропала 9 августа, и начатые поиски не дали результатов. Лишь 14 октября их лодка была случайно найдена рыболовецким судном «Ангел» в Охотском море. В результате происшествия погибли два человека, но Пичугин остался в живых и был доставлен в Магадан для госпитализации.

    Назаров отметил, что его клиент пока не оправился от случившегося, испытывает психологические трудности, но старается держаться. Следственные органы продолжают работу по выяснению всех обстоятельств происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Пичугин пытался пересечь 150 км от Шантарских островов до Сахалина на надувной лодке, предназначенной для плавания, не более чем в 5 км от берега. Он дрейфовал два месяца в Охотском море и вернулся из Магаданской области в Бурятию. Пичугин рассказал, что выжил благодаря дождевой воде и спальному мешку с верблюжьей шерстью.

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