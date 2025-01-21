Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.8 комментариев
Россиянка успешно прошла лечение новым отечественным препаратом от рака
В России впервые успешно применили новый препарат «Утжефра» для лечения рака крови, пациентка не испытала серьезных осложнений, заявили в пресс-службе НМИЦ гематологии Минздрава.
Женщина 59 лет участвовала в клиническом исследовании и получила препарат в декабре двумя дозами, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Как отметила главный исследователь Ольга Алешина, после введения «Утжефры» у пациентки не возникло серьезных осложнений.
После недельного наблюдения в отделении реанимации и интенсивной терапии, согласно протоколу, пациентка была переведена в гематологическое отделение. Далее она находилась под наблюдением в условиях дневного стационара. Алешина подтвердила, что результаты обследования пациентки подтвердили полный ответ на терапию и безопасность препарата.
Всего в клиническом исследовании «Утжефры» примут участие 60 пациентов. В течение года после введения лекарства они будут проходить различные медицинские процедуры для контроля состояния основного заболевания и ремиссии.
В 2023 году врач по интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Игорь Погребняков заявлял, что эффективность российского препарата для лечения онкозаболеваний с помощью света в некоторых случаях достигает 90–100%.