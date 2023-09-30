С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.8 комментариев
Онколог рассказал об эффективности российского препарата от рака
Онколог Погребняков сообщил о достижении в некоторых случаях 100-процентной эффективности российского препарата от рака
Эффективность препарата для лечения онкозаболеваний с помощью света в некоторых случаях достигает 90–100%, сообщил заведующий отделением – врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения отдела интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Игорь Погребняков.
Погребняков сообщил, что российский препарат может использоваться для лечения пациентов, у которых выявлены «различные виды опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи». Он отметил, что «на определенных стадиях заболевания при соблюдении всех показаний к применению» эффективность препарата «может достигать 90–100%».
При создании препарата учитывался опыт использования ряда российских аналогов. Отмечается, что такой вид препаратов хорошо переносится пациентами, у него нет тяжелых побочных эффектов. Погребняков пояснил, что препарат нельзя использовать только при лечении пациентов с порфириновой болезнью, но она редко встречается в России, передает РИА «Новости».
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице приступили к выпуску препарата для лечения онкозаболеваний с помощью света. Препарат позволит избежать хирургического вмешательства на ранних стадиях заболевания. Препарат, который будут вводить больному, должен накапливаться в опухолевых клетках, после чего его приведут в действие лазерным или светодиодным излучением. В результате новообразование почти полностью разрушается.