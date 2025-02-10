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Ученые НГУ научились измерять малые концентрации радиации
Ученые Новосибирского госуниверситета разработали методику для выявления радиации
Новосибирский государственный университет представил новый метод измерения малых концентраций радиоактивных веществ, который позволит улучшить экологический мониторинг и составление карт заражения.
Ученые Новосибирского госуниверситета создали высокочувствительный метод для определения сверхмалых концентраций радиоактивных веществ, сообщает РИА «Новости». Методика была протестирована в Кемеровской области и доказала свою эффективность в проекте по определению содержания радиоактивных веществ, таких как радон, в грунте угольных шахт и разрезов.
Для измерений использовался детектор из сверхчистого германия, который набирал спектры гамма-излучения различных нуклидов. Сложность состояла в низкой концентрации радиоактивных веществ, что требовало большого объема статистических данных. «Работа длилась почти полгода», – отметила старший преподаватель НГУ Елена Старостина.
Ученые разработали несколько программ на Python для сбора и обработки данных: от набора спектров и их калибровки до вычисления активностей радионуклидов и абсолютной эффективности детектора. В будущем методика будет применяться в экологическом мониторинге для составления карт радиоактивного заражения и прогнозирования радиационной обстановки при строительстве.
В планах ученых зарегистрировать программу в Роспатенте, аттестовать и лицензировать методику. Также предполагается создание центра коллективного пользования для проведения химического анализа образцов и спектральных измерений.
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