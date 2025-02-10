Ученые НГУ научились измерять малые концентрации радиации

Ученые Новосибирского госуниверситета разработали методику для выявления радиации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ученые Новосибирского госуниверситета создали высокочувствительный метод для определения сверхмалых концентраций радиоактивных веществ, сообщает РИА «Новости». Методика была протестирована в Кемеровской области и доказала свою эффективность в проекте по определению содержания радиоактивных веществ, таких как радон, в грунте угольных шахт и разрезов.

Для измерений использовался детектор из сверхчистого германия, который набирал спектры гамма-излучения различных нуклидов. Сложность состояла в низкой концентрации радиоактивных веществ, что требовало большого объема статистических данных. «Работа длилась почти полгода», – отметила старший преподаватель НГУ Елена Старостина.

Ученые разработали несколько программ на Python для сбора и обработки данных: от набора спектров и их калибровки до вычисления активностей радионуклидов и абсолютной эффективности детектора. В будущем методика будет применяться в экологическом мониторинге для составления карт радиоактивного заражения и прогнозирования радиационной обстановки при строительстве.

В планах ученых зарегистрировать программу в Роспатенте, аттестовать и лицензировать методику. Также предполагается создание центра коллективного пользования для проведения химического анализа образцов и спектральных измерений.

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