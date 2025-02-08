Линейный ускоритель СКИФ достиг проектных параметров

Линейный ускоритель СКИФ в Новосибирске вышел на проектные параметры

Tекст: Мария Иванова

Линейный ускоритель уникальной установки «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в новосибирском наукограде Кольцово вышел на проектные параметры, передает РИА «Новости». Это важный этап в реализации масштабного проекта, который разрабатывается в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Директор Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН академик Павел Логачев отметил, что ускоритель успешно перешел на новый этап, переведя пучок электронов в бустерный синхротрон.

По словам Логачева, к 1 мая планируется достичь проектной энергии электронного пучка, а к 1 июня – выпустить его в основное кольцо СКИФа. Он подчеркнул, что такой сжатый график настройки и запуска установки не имеет аналогов в мире. Замглавы Минобрнауки Айрат Гатиятов добавил, что завершение строительства комплекса намечено на текущий год с началом экспериментов на первой станции.

СКИФ является источником синхротронного излучения поколения 4+, с энергией 3 гигаэлектронвольт, что делает его уникальным объектом в современной России. Проект развернут на участке площадью 30 гектаров, а стоимость его строительства увеличилась с 37,1 до 47,3 млрд рублей из-за подорожания материалов. Ожидается, что работа СКИФа приведет к новым открытиям в исследовании структуры и свойств веществ на микро- и наноуровне.

Единственный исполнитель по изготовлению и запуску оборудования для ЦКП «СКИФ» – Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН. Введение СКИФа в эксплуатацию позволит решать актуальные задачи в различных научных областях, таких как биология, медицина, химия и энергетика. На момент запуска яркость его излучения станет рекордной в мире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году специалисты из Института ядерной физики им. Будкера Сибирского отделения РАН успешно запустили первую очередь линейного ускорителя для проекта Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) в тестовом режиме.

Сообщалось, что запуск линейного ускорителя под Новосибирском стал важным шагом в развитии российских технологий для источников синхротронного излучения, что было подтверждено успешным запуском. Однако срок полного запуска синхротрона СКИФ в Новосибирской области перенесен на 2025 год из-за необходимости разработки ряда систем российскими учеными в условиях ограничения доступа к иностранному оборудованию.