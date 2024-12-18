Линейный ускоритель на СКИФ pапущен под Новосибирском

Под Новосибирском запустили линейный ускоритель на синхротроне СКИФ

Tекст: Мария Иванова

Запуск линейного ускорителя, являющегося стартовой ступенью ускорительного комплекса синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)», был произведен под Новосибирском, сообщает ТАСС.

Директор Института ядерной физики СО РАН академик Павел Логачев отметил важность этого события: «Сегодня мы демонстрируем работу, наверное, технически самой сложной части ускорительно-накопительного комплекса СКИФ – это линейный ускоритель». Он подчеркнул, что проект был реализован в условиях очень жестких внешних ограничений.

Разработка линейного ускорителя позволила создать полностью отечественную технологию производства высокоэнергетических ускорителей, предназначенных для источников синхротронного излучения и исследования физики элементарных частиц. Это значительное достижение в условиях международных санкций и ограничений.

СКИФ, один из самых крупных научных проектов России, должен дать новый импульс исследованиям в области физики и материаловедения. С его помощью ученые смогут проводить эксперименты на уровне мировых стандартов, что откроет новые возможности для фундаментальных и прикладных исследований.

Ранее сообщалось, что срок запуска синхротрона СКИФ в Новосибирской области перенесли на 2025 год из-за необходимости разработки ряда систем российскими учеными в условиях ограниченного доступа к иностранному оборудованию.

Между тем специалисты Института ядерной физики им. Будкера Сибирского отделения РАН в тестовом режиме запустили первую очередь линейного ускорителя для будущей «меганаучной» установки СКИФ.

Специалисты Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН на коллайдере ВЭПП-2000 получили мировой научный результат, усложняющий путь поисков «новой физики», способной изменить представления человечества об устройстве Вселенной.

Кандидат наук Илья Духовлинов заявил, что российские ученые вполне обойдутся без Большого адронного коллайдера, так как отечественные коллайдеры ВЭПП-4М и ВЭПП-2000 дают отличные возможности, а СКИФ превосходит в своей области все мировые аналоги.