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Эксперт: СКИФ заменит российским ученым Большой адронный коллайдер
Ученый Духовлинов назвал последствия закрытия россиянам доступа к Большому адронному коллайдеру
«Мы вполне обойдемся, а вот отсутствие нашего вклада, которого лишится ЦЕРН, ощутят. Наши отечественные коллайдеры ВЭПП-4М и ВЭПП-2000 дают отличные возможности. Строящийся российский коллайдер СКИФ – вообще превосходит в своей области все мировые аналоги», – заявил газете ВЗГЛЯД кандидат наук Илья Духовлинов, комментируя закрытие доступа к Большому адронному коллайдеру российским ученым.
Официальный представитель Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), на территории которой находится Большой адронный коллайдер, Арно Марсолье сообщил, что с 30 ноября текущего года прекратится сотрудничество с 500 представителями российских организаций. Отмечается, что такое решение вызвано отсутствием финансирования со стороны России.
«Безусловно, это важно, но скорее не в техническом плане получения научных результатов, а в аспекте отношений между учеными разных стран. Классическая наука должна быть сама по себе, не смешиваясь с политикой. И я это всегда ощущал в своей сфере – мое общение с учеными разных стран нисколько не менялось, что бы не происходило в мире», – говорит Духовлинов.
В блокаде российских ученых в ЦЕРН он видит именно политический мотив и напоминает, что Россия участвовала в строительстве адронного коллайдера. Для российской стороны, по мнению собеседника, ничего катастрофического в этом нет: «Мы вполне обойдемся, а вот отсутствие нашего вклада, которого лишится ЦЕРН, ощутят. Наши отечественные коллайдеры ВЭПП-4М и ВЭПП-2000 дают отличные возможности. Строящийся российский коллайдер СКИФ – вообще превосходит в своей области все мировые аналоги, даже ЦЕРН».
Он объясняет, что в отличие от коллайдера в ЦЕРН, СКИФ носит сугубо прикладной характер по сфере получаемых результатов. Есть различия и в технических решениях, и в типах частиц. Такие уникальные характеристики СКИФа позволят ученым проводить все необходимые эксперименты, не выезжая за рубеж, считает Духовлинов.
«Конечно, с точки зрения глубокой фундаментальной науки максимально эффективно взаимодействие и ЦЕРНовского коллайдера, и СКИФа, и действующих новосибирских коллайдеров. Но раз есть запрет для российской стороны, мы его спокойно переживем, потому что наше техническое оснащение в этой области не уступает мировым аналогам, а практическое применение получаемых знаний в области ядерной физики доведено до совершенства», – заключил Духовлинов.
Ранее российские специалисты Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН на коллайдере ВЭПП-2000, который является первой частью Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ), получили мировой научный результат, усложняющий путь поисков «новой физики», способной изменить представления человечества об устройстве Вселенной.