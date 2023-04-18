Российские ученые получили новый мировой результат в поисках «новой физики»

Специалисты Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН на коллайдере ВЭПП-2000 получили мировой научный результат, усложняющий путь поисков «новой физики», способной изменить представления человечества об устройстве Вселенной, рассказал замдиректора по научной работе ИЯФ СО РАН Иван Логашенко.

Неожиданный для мирового сообщества и крайне значимый для физики частиц результат был получен на криогенном магнитном детекторе КМД-3 электрон-позитронного коллайдера ВЭПП-2000 в Институте ядерной физики. Он вносит существенный вклад в международный эксперимент Muon g-2, передает РИА «Новости».

По словам Логашенко, после измерения видно, что большая разница, которая наблюдалась ранее между Стандартной моделью и измеренным значением аномального магнитного момента мюона, значительно уменьшается, и данный результат очень интересен, потому что в каком-то смысле разрешает 20-летнюю загадку.

Он отметил, что в ИЯФ СО РАН не понимают, почему результаты полученных измерений сильно отличаются от ранее проведенных экспериментов по измерению аномального магнитного момента мюона, однако российские ученые уверены в правильности полученного результата.

«Закрывает ли результат возможность того, что есть «новая физика»? Конечно, нет, потому что есть вопрос точности. Чем тяжелее частицы, которые мы еще не открыли, тем меньший вклад они дают в аномальный магнитный момент мюона, поэтому наша разрешающая способность – до каких энергий мы увидим вклад гипотетических частиц, зависит от точности измерений. С той точностью, с которой мы измерили – да, закрывает. То есть мы можем сказать, что не может быть частиц легче такой-то массы, но частицы большой массы, которые мы с точностью наших измерений не видим, могут быть», – сказал ученый.

Ранее специалисты Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН впервые наблюдали в эксперименте процесс прямого рождения псевдовекторной частицы f1(1285) на электронно-позитронном коллайдере ВЭПП-2000.

Напомним, в 2019-ом году в России создали новую ловушку частиц для Большого адронного коллайдера.