Российские физики обнаружили новую частицу

Ученые Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН обнаружили частицу нового типа – псевдовекторную частицу f1, сообщили в вузе.

Как рассказали ученые, они надеются, что открытие поможет в поисках так называемой новой физики, выходящей за рамки Стандартной модели, и изучении устройства мироздания.

«Специалисты Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН впервые наблюдали в эксперименте процесс прямого рождения псевдовекторной частицы f1(1285) на электронно-позитронном коллайдере ВЭПП-2000», – передает ТАСС сообщение вуза.

Частица родилась в результате столкновения электрона и позитрона с последующим исчезновением. Затем она распалась на другие элементарные частицы с разными характеристиками. Ранее во время подобных экспериментов в электронно- позитронном коллайдере рождались только векторные частицы. Причиной появления псевдовекторной частицы стала высокая светимость установки и точные теоретические расчеты.

По мнению члена-корреспондента РАН, замдиректора ИЯФ СО РАН Юрия Тихонова, открытие каждой новой частицы помогает в продвижении понимания устройства мира.

«Мы хотим понять из чего мы все состоим, и это любопытство не праздное. История показала, что работа в этом направлении ведет к прогрессу в технологии, технике и бытовых применениях. Эксперимент проведен на ВЭПП-2000, который является лучшей машиной в этой области энергии. Это важная для всей физики частица», – сказал Тихонов.

Напомним, ранее в России создали новую ловушку частиц для Большого адронного коллайдера.

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