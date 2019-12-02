В России создали новую ловушку частиц для Большого адронного коллайдера

Исследователи из НИТУ «МИСиС» создали прототип новой ловушки для элементарных частиц, возникающих внутри детектора LHCb в составе Большого адронного коллайдера.

По словам ученых, новинка ускорит поиски «новой физики» и изучение свойств темной материи.

«Создать такой прототип – уже само по себе довольно серьезная материаловедческая задача. Основа абсорбера произведена методом электроэрозионной резки вольфрамовых пластин, что не так просто, учитывая твердость и хрупкость вольфрама. Гранатовые кристаллы тяжело поддаются резке и не проводят электричество, поэтому к ним невозможно применить те же методы», – передает ТАСС слова материаловеда и доцента НИТУ «МИСиС» Дарьи Стрекалиной.

Детектор LHCb преднизначен для поиска частиц, которые не вписываются в Стандартную модель физики и обладают слишком большой массой для того, чтобы их можно было искать их напрямую.

Научная команда LHCb преимущественно изучает то, как распадаются так называемые B-мезоны, состоящие из «прелестного» кварка и некоторых других элементарных частиц.

В последние пять лет сразу несколько групп ученых нашли в данных LHCb множество намеков на то, что эти распады действительно содержат в себе следы «новой физики». При этом пока ни одна из этих странностей, в том числе аномалии в распадах нейтральных «странных» В-мезонов,пока не достигли уровня полноценного научного открытия из-за того, что физики не накопили достаточного количества данных в ходе прошлых сессий работы БАК.

Российские физики и их коллеги из ЦЕРН создали прототип новой ловушки для LHCb, которая значительно ускорит эти поиски после следующего большого обновления коллайдера, а также поможет проверить, связаны ли эти частицы с загадочной темной материей, на чью долю приходится три четверти массы Вселенной.

Напомним, в марте ученые обнаружили на Большом адронном коллайдере три «экзотические» частицы, каждая частица состоит из пяти кварков, то есть фундаментальных частиц, из которых, в частности, состоят протоны и нейтроны.

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