Ученые открыли новые частицы на Большом адронном коллайдере

Ученые обнаружили на Большом адронном коллайдере три «экзотические» частицы, сообщила пресс-служба Института ядерной физики им. Г.И. Будкера.

В сообщении говорится, что каждая частица состоит из пяти кварков, то есть фундаментальных частиц, из которых, в частности, состоят протоны и нейтроны.

«За прошедшее время была значительно улучшена точность эксперимента и повышен в девять раз объем анализируемой статистики, что позволило в 2019 году объявить об обнаружении уже трех пентакварков», – отметили в пресс-службе.

По словам замдиректора ИЯФ СО РАН, участника коллаборации LHCb Александра Бондаря, повторный эксперимент подтвердил результаты предыдущего, когда было открыто две таких частицы.

Изучение таких частиц способствует расширению представлений о законах природы и, возможно, об устройстве и эволюции звезд, заключил Бондарь.

Ранее российские ученые совместно с коллегами из США и Швейцарии заставили квантовый компьютер вернуться на долю секунды назад, тем самым они «нарушили» второй закон термодинамики.

В феврале сообщалось, что ученые, в том числе и российские физики, открыли новую частицу на Большом адронном коллайдере.