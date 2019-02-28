Ученые открыли новую частицу на Большом андронном коллайдере

Коллектив ученых, в том числе российские физики, обнаружили новую элементарную частицу в результате экспериментов на Большом андронном коллайдере, заявили в Институте ядерной физики РАН.

Коллаборация LHCb, в которую входят Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН и Новосибирский государственный университет (НГУ), объявила об открытии нового состояния c-кварка и анти c-кварка, передает РИА «Новости».

Сообщается, что обнаружение частицы доказало справедливость теории строения материи – стандартной модели, описывающей электромагнитное, слабое и сильное взаимодействие всех элементарных частиц. Существование частицы предсказывалось стандартной моделью уже несколько десятилетий назад, подчеркнули ученые, но ее долгое время не удавалось найти ни на одном андронном коллайдере. В ходе эксперимента было отмечено, что сигнал от нее был очень узким, в то время как для частиц с такой массой характерен сигнал в 10-20 раз шире. Физики проверяли результаты исследования в течение полугода, прежде чем заявить, что обнаружили именно ту частицу.

Ранее при участии российских физиков было доказано преобладание во Вселенной материи над антивеществами.