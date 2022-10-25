Российские ученые получили первые пучки электронов в ускорителе будущего megascience-проекта СКИФ

Специалисты Института ядерной физики им. Будкера Сибирского отделения РАН в тестовом режиме запустили первую очередь линейного ускорителя для будущей «меганаучной» установки Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ).

Линейный ускоритель – одна из основных частей ускорительного комплекса СКИФ. Именно здесь формируется пучок электронов, который поступает сначала в накопительное кольцо – бустер, а потом в синхротрон. Параметры пучка частиц также формируются в линейном ускорителе. В нем необходимо будет получить энергию частиц 200 мегаэлектрон-вольт (МэВ), передает РИА «Новости».

Запуск синхротрона «СКИФ» даст ученым возможность получать новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровне. Это поможет решить ряд актуальных задач в биологии, медицине, химии и энергетике.

«Мы присутствуем практически при рождении пучка СКИФа. Сейчас он совсем маленький, примерно 0,8 МэВ, но первое событие – самое важное. Тем самым мы показываем, что довольно сложное оборудование работает, параметры соответствуют проектным. Через месяц мы планируем этот пучок ускорить до энергии в 50 Мэв», – сообщил замдиректора по научной работе ИЯФ СО РАН, директор ЦКП «СКИФ» Евгений Левичев.

Уникальной особенностью линейного ускорителя является то, что ученые могут не только ускорять пучок электронов, но с помощью специальной аппаратуры им еще и управлять. Это очень важно для приложений, которые будут реализованы на СКИФе, и в этом заключается уникальность российской установки.

«Проект СКИФ на самом деле – прорыв для всей страны, поэтому столь пристальное отношение ко всем этапам его создания... Сегодня одна из самых важных контрольных точек – рождение пучка, потому что вся установка СКИФ без того самого потока электронов работать не может. Первый этап – проверка оборудования самого первого этапа – рождения пучка электронов. Но главное, что этот пучок соответствует тем параметрам, которые были заданы для данной установки. Это говорит о том, что уникальное сверхточное оборудование создано, полностью соответствует всем заданным характеристикам и первый этап создания нашей установки завершен успешно», – рассказала замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев пояснил, что фактически произошло «рождение новой установки», состоялся самый первый и самый сложный этап формирования пучка, который определяет его качество. Теперь в течение ближайших полутора лет специалистам нужно будет на основе работающего оборудования написать программное обеспечение, которое будет управлять всем комплексом СКИФ.

«Самое важное, что сейчас мы все это делаем в нашей стране и максимально извлекаем выгоду из реализации этого проекта – коэффициент мультипликативности внутри отечественной экономики у проекта СКИФ максимальный...» – отметил он.

Логачев также добавил, что проект СКИФ на 99% «национальная история», он создается для российских ученых, однако установка сможет привлекать и самые лучшие идеи зарубежных ученых – пользователей синхротронного излучения.

В 2018 году президент Владимир Путин на форуме «Технопром» осмотрел макеты ускорительного комплекса со встречными электрон-позитронными пучками «Супер С-Тау фабрика» и синхротрона СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов).

Напомним, директор института Павел Логачев сообщил, что Новосибирский Институт ядерной физики (ИЯФ) СО РАН планирует в 2027–2028 годах запустить ускорительный комплекс «Супер С-Тау фабрика».