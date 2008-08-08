Путин заявил о способности России совершить технологический прорыв

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия способна совершить технологический прорыв в развитии.

«По сути, от передовых технологий, их эффективной разработки и быстрого, что самое главное, внедрения зависит жизнеспособность целых народов, целых обществ и государств, позиции стран в мире, особенно таких крупных государств, как Россия», – передает ТАСС слова Путина на форуме «Технопром».

Президент России пояснил, что поэтому научно-технологический прорыв стал одним из ключевых национальных приоритетов.



«Убежден, мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей», – подчеркнул Путин.

В ходе посещения выставки «Технопром-2018» глава государства остановился у стенда новосибирского Академгородка. Врио губернатора региона Андрей Травников доложил президенту о ходе исполнения его поручения о развитии Новосибирского научного центра. По его словам, сейчас в рамках ННЦ, который объединит три академгородка, сформирован портфель из более чем 30 инновационных, социальных и инфраструктурных проектов, передает РИА «Новости».

У следующего стенда Путину рассказали о проекте Центра компетенции «Генетические технологии», исследования которого будут находиться в открытом доступе для академических НИИ, вузов и коммерческих компаний.



Также президент осмотрел макеты ускорительного комплекса со встречными электрон-позитронными пучками «Супер С-Тау фабрика» и синхротрона «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов).

Кроме того, во время посещения выставки Путин ознакомился с продукцией одной из отечественных компаний, занимающихся производством медицинских инструментов для эндоваскулярной хирургии.

Путин отметил также, что российские власти сделают все для укрепления позиций страны среди лидеров научно-технологического развития.

«Убежден, что общими усилиями мы непременно решим все стоящие перед нами задачи, обеспечим мощный научный технологический рывок

не только Сибири, но и всей страны, обязательно добьемся, чтобы наша страна укрепляла свои позиции среди лидеров научно-технологического развития», – заявил президент России.

Кроме того, Путин заявил о планах создать сеть из установок класса мегасайенс по всей стране от Подмосковья до Владивостока.



«Нужно накапливать свои компетенции за счет международной кооперации, чрезвычайно важное направление. В том числе, на эти цели направлено развитие в России новейших установок класса мегасайенс. В наших планах создать сеть из таких установок от подмосковного Протвино до новосибирского Академического городка и острова Русский во Владивостоке», – заявил президент России.



Он отметил, что с их помощью за счет развития новых видов энергии, материалов, лекарств, качественных продуктов ученым удастся найти ответы на исчерпание ресурсов, болезни, нехватку продовольствия, проблемы экологии.

«Эти установки станут хорошим вкладом в решение задач пространственного развития России, в появление территорий с высокой концентрацией исследований и разработок», – добавил российский лидер.

Одним из флагманов, по мнению Путина, здесь должен стать новосибирский Академгородок. Он выразил надежду, что все эти планы будут реализованы в срок и с должным качеством.



Глава государства отметил, что одним из ключевых направлений развития Академгородка должно стать создание новых, высокотехнологичных, конкурентоспособных производств, в том числе ориентированных на экспорт.

«В этом наш бизнес должен принимать самое активное участие. И должен сказать, что этот бизнес, ориентированный на высокие технологии, развивается очень хорошими темпами и дает очень хорошую отдачу, результаты демонстрирует очень хорошие», – сказал Путин.

Он пожелал участникам форума в Новосибирске интересного и плодотворного общения.



Напомним, в мае президент России в инаугурационной речи позвал всех идти за собой на прорыв.