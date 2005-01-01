Владимир Путин позвал всех идти за собой на прорыв

В четвертой инаугурации Владимира Путина обращают внимание прежде всего на отдельные символические детали – незаслуженно обходя вниманием речь, произнесенную президентом после принесения присяги. Хотя в ней Путин действительно обращался ко всем и каждому, говоря о том, что на самом деле считает важным.

Да, Путин и Россия уже очень хорошо знают друг друга. И понятно, что спустя 18 лет после знакомства народа с нынешним президентом отношение людей к нему определяется далеко не только тем, что он говорит и делает.

С одной стороны, Путина хорошо знают – но при этом никто не может сказать, что способен уверенно предсказать его действия и тактику. Да, стратегия Путина понятна. И неоднократно была им провозглашена (в том числе во время инаугурации) – «считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего – мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье».

Но как именно он будет идти к намеченной цели? Никто не мог предсказать действия Путина в ходе «русской весны» четырехлетней давности – и точно так же никто не знает, как будет действовать Путин в 2022 году. Не оттого, что он такой загадочный или таинственный – а потому, что он меняется вместе со страной, набираясь опыта и мудрости.

При этом главная сила Путина – в опоре на русское. На русскую историю, русские традиции, русский народ. Именно служение простому народу, как бы ни высмеивала это так называемая либеральная элита, и является главным смыслом его жизни – и он прямо сказал об этом сегодня:

«Заверяю вас, целью моей жизни, работы будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству. Для меня это превыше всего».

Это не рисовка – как и несколько раз сказанные им «спасибо» и «благодарю» в адрес всех, кто проголосовал за него на выборах: «спасибо за тот уровень искренней поддержки, который вы, граждане России, оказали мне». Но Путин обращается не к своим сторонникам – а ко всем. Сама речь началась с приветствия всех граждан и слов об ощущаемой им «колоссальной ответственности перед каждым из вас». Но и живущими ныне не исчерпывается его зона ответственности – потому что настоящий правитель России всегда ощущает пристальный взгляд веков, вес нашей тысячелетней истории. И вовсе не случайны поэтому слова Путина об ответственности «перед тысячелетней историей российской государственности и нашими предками».

Патриотизм Путина честный и настоящий, а не казенный и имитационный, такой, на основе которого только и можно совершить рывок и прорыв, о необходимости которых Путин напомнил в своей речи:

«Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убежден, такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину – все то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты, а значит, и ограничивает устремленность в будущее всей нашей страны».

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Тут нет никакого противопоставления либерализма и патриотизма, потому что оно изначально искусственно – настоящий русский патриотизм может быть только в свободном обществе. Но свободном, естественно, не от уважения к традициям, ценностям, государству, народу, а от имитации уважения к ним. Не случайно, что на первом месте среди того, что нужно отвергнуть для того, чтобы осуществить рывок, Путин поставил несправедливость – именно она во всех ее проявлениях и является главным врагом нашего народа и его государства. Потому что крепкое и сильное государство у русских людей может быть сформировано только вокруг идеалов справедливости и честности.

Именно внутренняя работа и будет главной для Путина в ближайшие годы. Он специально указал на это, отметив, что будет и впредь уделять необходимое постоянное внимание международной жизни и обороноспособности страны:

«Но сейчас мы должны использовать все имеющиеся у нас возможности, прежде всего для решения внутренних, самых насущных задач развития, для экономического, технологического прорыва, для повышения конкурентоспособности в тех сферах, которые определяют будущее. Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека – вот что сегодня главное, вот что в центре нашей политики. Наш ориентир – это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека».

Для этого мы должны отвечать на вызовы времени. Потому что, как напомнил Путин, «история не прощает только одного: безразличия и непоследовательности, расслабленности и самоуспокоенности», тем более в такую переломную эпоху бурных изменений во всем мире.

Уверенность Путина в великом будущем России основана на знании нашего же опыта:

«Мы хорошо помним, что за более чем тысячелетнюю историю Россия не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний и всегда возрождалась, как птица феникс, достигала таких высот, которые другим были не под силу, считались недостижимыми, а для нашей страны, напротив, становились новым трамплином, новым историческим рубежом для дальнейшего мощного рывка вперед».

И Путин не просто призывает к рывку – он уже сам идет на прорыв.