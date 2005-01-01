Владимир Путин позвал всех идти за собой на прорыв

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7 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 22:58  |  vz.ru
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США нашли новый способ надавить на Украину и Порошенко

Американцы начали игру в протекционизм с УкраинойФото: Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп лишил Украину права на беспошлинный ввоз 155 украинских товаров. В качестве причины указано: Киев не может адекватно защитить права на интеллектуальную собственность. Украина еще недавно не обратила бы особого внимания на такой выпад. Но теперь каждый доллар, вырученный от экспорта, на счету. Это политическая пощечина лично Петру Порошенко, считают эксперты. Подробности...
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Четвертый срок Путина открывает новый этап в жизни России

Прошлая церемония вступления Владимира Путина в должность президентаФото: Родионов Владимир/ТАСС
7 мая Владимир Путин в четвертый раз принесет присягу президента России. Ровно 18 лет назад прошла его первая инаугурация – с тех пор Россия действительно сильно изменилась. Но и в следующие шесть лет страна и мир вокруг нас будут меняться всё более быстрыми темпами.  Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Американских учителей заменили гастарбайтерами

Презрение к учителю – малооплачиваемому специалисту непрестижной профессии – стало в США нормойФото: Rick D’Elia/ZUMA/Global Look Press
Школьное образование в США продолжает скатываться в острый кризис. Низкие зарплаты привели к оттоку преподавателей, и теперь многие штаты вынуждены приглашать учителей из-за границы. Однако дешевый труд гастарбайтеров проблемы не решит. Быть учителем в современной Америке означает страдать от безденежья, не видеть перспектив и терпеть постоянные унижения. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Зачем спустя 30 лет взялись мучить пожилого Романа Полански

Игорь Молотов, писатель, публицист
Роман Полански, наверное, первый голливудский режиссер, которого начали преследовать за домогательства. Но не последний. Опробовав технологии на голливудских небожителях, ватага журналистов бросилась атаковать уже крупных рыб. Подробности...

Игры казаков и разбойников в автозаках

Сергей Худиев, публицист, богослов
Отроки Навального в глаза не видели советской школы, но они ведут себя как усердные пионеры и октябрята, не пропустившие ни одной политинформации. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Как русские всё испортили, а я лично пострадала от Второй мировой

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Я спросила, знает ли она, что такое блокада Ленинграда, Курская битва, Сталинград. Она слышала только последнее название и в несколько неожиданной связи: «Кажется, там вас и освободили американцы?..» Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев
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    Обсуждение: 39 комментариев

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        • Нет

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        • Тот, кто чаще хвалит

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          Владимир Путин позвал всех идти за собой на прорыв

          Путин в четвертый раз вступил в должность президента России   7 мая 2018, 21:35
          Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

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          В четвертой инаугурации Владимира Путина обращают внимание прежде всего на отдельные символические детали – незаслуженно обходя вниманием речь, произнесенную президентом после принесения присяги. Хотя в ней Путин действительно обращался ко всем и каждому, говоря о том, что на самом деле считает важным.

          Да, Путин и Россия уже очень хорошо знают друг друга. И понятно, что спустя 18 лет после знакомства народа с нынешним президентом отношение людей к нему определяется далеко не только тем, что он говорит и делает.

          С одной стороны, Путина хорошо знают – но при этом никто не может сказать, что способен уверенно предсказать его действия и тактику. Да, стратегия Путина понятна. И неоднократно была им провозглашена (в том числе во время инаугурации) – «считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего – мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье».

          Но как именно он будет идти к намеченной цели? Никто не мог предсказать действия Путина в ходе «русской весны» четырехлетней давности – и точно так же никто не знает, как будет действовать Путин в 2022 году. Не оттого, что он такой загадочный или таинственный – а потому, что он меняется вместе со страной, набираясь опыта и мудрости.

          При этом главная сила Путина – в опоре на русское. На русскую историю, русские традиции, русский народ.  Именно служение простому народу, как бы ни высмеивала это так называемая либеральная элита, и является главным смыслом его жизни – и он прямо сказал об этом сегодня:

          «Заверяю вас, целью моей жизни, работы будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству. Для меня это превыше всего».

          Это не рисовка – как и несколько раз сказанные им «спасибо» и «благодарю» в адрес всех, кто проголосовал за него на выборах: «спасибо за тот уровень искренней поддержки, который вы, граждане России, оказали мне». Но Путин обращается не к своим сторонникам – а ко всем. Сама речь началась с приветствия всех граждан и слов об ощущаемой им «колоссальной ответственности перед каждым из вас». Но и живущими ныне не исчерпывается его зона ответственности – потому что настоящий правитель России всегда ощущает пристальный взгляд веков, вес нашей тысячелетней истории. И вовсе не случайны поэтому слова Путина об ответственности «перед тысячелетней историей российской государственности и нашими предками».

          Патриотизм Путина честный и настоящий, а не казенный и имитационный, такой, на основе которого только и можно совершить рывок и прорыв, о необходимости которых Путин напомнил в своей речи:

          «Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убежден, такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину – все то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты, а значит, и ограничивает устремленность в будущее всей нашей страны».

          Тут нет никакого противопоставления либерализма и патриотизма, потому что оно изначально искусственно – настоящий русский патриотизм может быть только в свободном обществе. Но свободном, естественно, не от уважения к традициям, ценностям, государству, народу, а от имитации уважения к ним. Не случайно, что на первом месте среди того, что нужно отвергнуть для того, чтобы осуществить рывок, Путин поставил несправедливость – именно она во всех ее проявлениях и является главным врагом нашего народа и его государства. Потому что крепкое и сильное государство у русских людей может быть сформировано только вокруг идеалов справедливости и честности.

          Именно внутренняя работа и будет главной для Путина в ближайшие годы. Он специально указал на это, отметив, что будет и впредь уделять необходимое постоянное внимание международной жизни и обороноспособности страны:

          «Но сейчас мы должны использовать все имеющиеся у нас возможности, прежде всего для решения внутренних, самых насущных задач развития, для экономического, технологического прорыва, для повышения конкурентоспособности в тех сферах, которые определяют будущее. Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека – вот что сегодня главное, вот что в центре нашей политики. Наш ориентир – это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека».

          Для этого мы должны отвечать на вызовы времени. Потому что, как напомнил Путин, «история не прощает только одного: безразличия и непоследовательности, расслабленности и самоуспокоенности», тем более в такую переломную эпоху бурных изменений во всем мире.

          Уверенность Путина в великом будущем России основана на знании нашего же опыта:

          «Мы хорошо помним, что за более чем тысячелетнюю историю Россия не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний и всегда возрождалась, как птица феникс, достигала таких высот, которые другим были не под силу, считались недостижимыми, а для нашей страны, напротив, становились новым трамплином, новым историческим рубежом для дальнейшего мощного рывка вперед».

          И Путин не просто призывает к рывку – он уже сам идет на прорыв.


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