Путин сравнил Россию с фениксом

Владимир Путин, принесший присягу президента и в четвертый раз вступивший в должность главы государства, в обращении к гражданам страны сравнил Россию с мифической птицей феникс, сжигающей себя и возрождающейся из пепла.

«В 90-е и начале 2000-х годов наряду с давно назревшими, абсолютно необходимыми историческими переменами на долю нашего Отечества и наших людей выпали очень тяжелые испытания. Многое, но далеко еще не все восстановлено. Не все исторические раны залечены, не все потери, сложности преодолены. А жизнь постоянно ставит перед нами новые вызовы, новые непростые задачи. И над их решением нам еще предстоит напряженно работать», – сказал глава государства.

«Времени на раскачку нет. Но все мы хорошо помним, что за более чем тысячелетнюю историю Россия не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний. И всегда – всегда – возрождалась, как птица феникс, достигала таких высот, которые другим были не под силу, считались недостижимыми, а для нашей страны, напротив, становились новым трамплином, новым историческим рубежом для дальнейшего мощного рывка вперед», – добавил президент.

Отметим, Путин ранее использовал сравнение с фениксом, когда говорил о российском ОПК. «Наш оборонный комплекс развивается успешно, эффективно. За последнее десятилетие он, по сути, возродился из пепла, как известная птица феникс, и демонстрирует очень хорошие показатели», – сказал глава государства в сентябре 2014 года на встрече с молодыми сотрудниками ОПК.